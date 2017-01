Kino Neu im Kino: Manchester by the Sea  mit Casey Affleck auf Oscar-Kurs

Das Familiendrama „Manchester by the Sea“ (ab 19. Januar 2017 in den deutschen Kinos) brachte Casey Affleck den Golden Globe als bester Drama-Darsteller ein. Es ist ein packendes Porträt eines gebrochenen Mannes, der in sein Heimatdorf zurückkehrt.

Um bei den Oscars als bester Darsteller ausgezeichnet zu werden, darf es schauspielerisch gern mal ein bisschen mehr sein. Mehr Verzweiflung, mehr Drama, mehr intensiv ausgespielte Emotion. Casey Afflecks Spiel in „Manchester by the Sea“ allerdings ist das Gegenteil von alldem: In dem stillen Familiendrama von Kenneth Lonergan verkörpert er den zurückgezogen lebenden Bostoner Hausmeister Lee mit großem Understatement – und dennoch, vielleicht sogar deshalb, funktioniert er so gut. Schnell wird die Traurigkeit spürbar, die über seiner Existenz hängt. Und es wird klar, dass er ein schweres Päckchen mit sich herumträgt, aber die Tragödie seines Lebens in sich verschlossen hält. Für Affleck ist es wahrscheinlich die beste Rolle seiner Karriere – er bekam dafür den Golden Globe.

In „Manchester by the Sea“ folgt man Lee ein Stück durch sein Leben, das sich durch den Tod des Bruders Joe (Kyle Chandler) komplett verändert. Er muss in seine Heimatstadt zurückkehren, den Küstenort Manchester by the Sea. Dort kümmert er sich um die Beerdigung und erfährt, dass sein Bruder ihn als Vormund für seinen Neffen Patrick (Lucas Hedges) vorgesehen hat. Doch der Teenager zeigt sich zunächst wenig begeistert. Abgesehen von seinen Zweifeln, die Verantwortung zu übernehmen, will Lee auf keinen Fall in Manchester by the Sea bleiben. Warum, das legt der Film in nahtlos eingebauten Rückblicken frei: Er zeigt nicht nur, dass auch Lee mal Frau (Michelle Williams) und Kinder hatte, sondern auch das Drama seines Lebens.

Dass ein gebrochener Mann in seine Heimat zurückkehrt und sich dort seiner Vergangenheit stellen muss, ist auf den ersten Blick keine sonderlich originelle Idee. Doch wie die Geschichte erzählt wird, macht „Manchester by the Sea“ zu einem besonderen Film. Denn so nuanciert und zurückgenommen Affleck und die anderen Schauspieler hier auftreten, so behutsam und genau beobachtet der Film seine Figuren. Allein der Moment, in dem klar wird, dass Lee für Patrick den entscheidenden Schritt gehen will, aber seine Vergangenheit nicht überwinden kann, bricht dem Zuschauer das Herz – und das ganz ohne Pathos. So fühlt sich in diesem Film alles so an, als sei es aus dem Leben gegriffen. Schmerzhaft, schön, bewegend – und so komplex wie die Gefühle, die dabei ausgelöst werden.

Abspann

Land: USA

Regie und Buch: Kenneth Lonergan

Darsteller: Casey Affleck, Lucas Hedges, Michelle Williams

FSK: ab 12 Jahren

Länge: 135 Minuten

Fazit: Ein aus dem Leben gegriffenes Familiendrama – stark gespielt, präzise beobachtet und mit einer gelungenen Balance aus komischen und ernsten Augenblicken.

Der Trailer zum Film: