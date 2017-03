Kino Neu im Kino: "Life"  Weltraum-Mission mit ungewissem Ausgang

Gibt es Leben auf dem Mars? Ja – wenn man dem Film „Life“ Glauben schenken will. Die Freude über die Bekanntschaft mit einem außerirdischen Lebewesen ist dort allerdings nicht von Dauer. Der Film erzählt zwar keine neue Geschichte, doch er ist durch und durch überzeugend, schreibt SÜDKURIER-Mitarbeiter Patrick Heidmann

Dass Weltraum-Missionen im Kino in den seltensten Fällen gut ausgehen, ist längst keine Neuigkeit mehr. Aber Hollywood kann trotzdem – oder natürlich besser: gerade deswegen – nicht die Finger davon lassen, immer wieder ein paar Lebensmüde ins All zu schicken. Erst Anfang des Jahres gab es für Jennifer Lawrence und Chris Pratt in „Passengers“ ein böses Erwachen, im Mai findet mit „Alien: Covenant“ ein absoluter Science-Fiction-Klassiker seine Fortsetzung. Und zwischendurch steht nun „Life“ auf dem Programm.

Als der Film einsetzt, ist die Crew einer die Erde umrundenden internationalen Raumstation gerade damit beschäftigt, eine Kapsel vom Mars abzufangen, deren Proben Aufschluss geben sollen über potenzielles Leben im All. Gesagt, getan, und tatsächlich entdeckt das sechsköpfige Team – darunter Captain Golovkin (Olga Dihovichanaya), Officer North (Rebecca Ferguson) vom Amt für Seuchenkontrolle, Arzt und Kriegsveteran Dr. David Jordan (Jake Gyllenhaal) und Mikrobiologe Dr. Derry (Ariyon Bakare) – einen winzigen Organismus, der nach ein paar Experimenten prächtig gedeiht. Zu Hause auf der Erde ist die Begeisterung darüber groß, die außerirdische Lebensform bekommt sogar den Namen Calvin verpasst. Doch an Bord wird die Freude bald getrübt. Denn Calvin wächst und lernt alarmierend schnell, jede seiner Zellen scheint Muskel- und Nervenzelle gleichzeitig zu sein. Dass die Laborratte nur die erste ist, die ihr Leben lassen muss, versteht sich von selbst.

Neu ist die Idee sicherlich nicht, eine Gruppe von Menschen mit einer außerirdischen Kreatur auf engstem Raum zusammenzusperren und dann dabei zuzusehen, wie das Grüppchen nach und nach dezimiert wird. Geschichten wie die, die „Life“ erzählt, gehören im Kino zum Standard, nicht erst seit „Alien“, der in diesem Genre bis heute unerreicht ist. Doch davon lässt sich der schwedische Regisseur Daniel Espinosa (der schon mit „Safe House“ bewies, dass er sich auf effizientes Unterhaltungskino versteht) nicht beirren.

Dass „Life“ trotz bewährtem Erzählmuster bestens unterhält und bisweilen richtig spannend ist, liegt gerade daran, dass eben keine Experimente gewagt werden. Zwar stammt das Drehbuch aus der Feder der „Deadpool“- und „Zombieland“-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick, doch ironische Brechungen oder ein Spiel mit den Genre-Konventionen sucht man – erfreulicherweise – vergeblich. Im Gegenteil nehmen alle Beteiligten, von den überzeugenden Darstellern bis hin zum grandiosen Kameramann Seamus McGarvey (dessen minutenlang ungeschnittene Eingangssequenz famos ist), ihre Sache hier verdammt ernst, selbst wenn im letzten Filmdrittel die dann schon nicht mehr so zahlreichen Figuren zusehends fragwürdige Entscheidungen treffen. Am Ende mag „Life“ deswegen noch lange kein großes Kino sein. Aber er setzt das vielfach erprobte Rezept doch besser um als viele vor ihm.

Abspann

Produktionsland: USA 2017

Regie: Daniel Espinosa

Darsteller: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Olga Dihovichanaya

Länge: 103 Minuten

FSK: freigegeben ab 12 Jahren

Verleih: Sony Pictures

Fazit: „Life“ erzählt zwar keine neue Geschichte – die aber sehr effektiv.

Der Trailer zum Film: