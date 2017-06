Kino Neu im Kino: "Innen Leben" - beeindruckendes Kammerspiel über den Krieg

Die Wohnung ist ihre Zuflucht und ihr Gefängnis. Der Film „Innen Leben“ zeigt einen Tag im Dasein einer syrischen Familie mitten im Krieg. Ein berührendes Drama, das auf der Berlinale den Publikumspreis gewann. Kino-Start ist am 22. Juni 2017.

Der Krieg in Syrien, der 2011 ausbrach und bis heute anhält, als Stoff für einen Kinofilm? Das klingt zunächst einmal nach einem künstlerischen wie kommerziellen Wagnis. Wie erzählt man mit den Mitteln der Fiktion von einem Konflikt, der weit davon entfernt ist, gelöst zu werden? Und will das Publikum, das sich in Zeiten wie diesen im Kino doch womöglich vor allem Ablenkung erhofft, so etwas überhaupt sehen?Der belgische Regisseur und Drehbuchautor Philippe Van Leeuw hat sich mit „Innen Leben“ all diesen Herausforderung gestellt. Seine Geschichte spielt mitten in Damaskus, wo Scharfschützen auf den Dächern sitzen und Bombeneinschläge zur dauerhaften Geräuschkulisse gehören. Dort liegt die Wohnung von Oum Yazan (Hiam Abbass) und ihrer Familie. So gut es geht verbarrikadiert vor der Außenwelt, bietet die auf ihren Ehemann wartende Oum im einstmals gutbürgerlichen Apartment nicht nur den drei Kindern, ihrem Schwiegervater (Mohsen Abbas) und der philippinischen Haushaltshilfe Delhani (Juliette Navis) Unterschlupf, sondern auch dem Freund einer der Töchter sowie einem jungen Paar samt Baby.

Samir und Halima wollen eigentlich so schnell wie möglich nach Beirut fliegen. Doch dann beobachtet die verängstigte Delhani vom Fenster aus, wie Samir auf dem Innenhof von einem Heckenschützen getroffen wird und nicht mehr aufsteht. Weil an ein Verlassen der Wohnung vor Anbruch der Nacht nicht zu denken ist, drängt Oum darauf, dass man seiner Frau erst einmal nichts sagt. Als dann allerdings zwei Fremde vor der Tür stehen, eskaliert die Situation.

Eindringlich macht Van Leeuw in „Innen Leben“ die Klaustrophobie und Bedrohlichkeit seines Szenarios greifbar. Mit enormer Intensität zeigt er dabei jene Seite eines Krieges, die im Kino zwischen bewaffneten Soldaten und strategisch urteilenden Feldherren meist kaum zu sehen ist, nämlich die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Ohne dass vom Krieg sonderlich viel die Rede ist, wird „Innen Leben“ so zu einem hochpolitischen und emotional aufwühlenden Film. Als leichtfüßige Ablenkung taugt der Film nicht – doch dass Van Leeuw auf der Berlinale den Publikumspreis gewann, zeigt zumindest, dass es ein Bedürfnis für eine humanistische Auseinandersetzung mit dem Syrien-Krieg gibt.

Abspann

Originaltitel: Insyriated

Regie: Philippe Van Leeuw

Darsteller: Hiam Abbass, Diamand Abou Abboud, Juliette Navis, Mohsen Abbas

Produktionsland: Belgien/Frankreich/Libanon 2017

Länge: 85 Minuten

FSK: freigegeben ab 12 Jahren

Fazit: Politisch hoch aktuelles und menschlich eindringliches Kino.

