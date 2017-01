Kino Neu im Kino: In "Plötzlich Papa" kämpft sich Omar Sy als alleinerziehender Vater durch

"Plötzlich Papa“ ist ein Film, der ein beliebtes Thema behandelt: Vater wider Willen. In der Tragikomödie überzeugen Frankreichs Leinwand-Star Omar Sy und Gloria Colston als ideales Vater-Tochter-Gespann – wenn da nur der extreme Kontrast zwischen Tragik und Komik nicht wäre

„Halt mal kurz!“, sagt sie, drückt dem verdutzten Mann das Baby in den Arm, geht den Pier hinauf und rauscht im Taxi davon. Von einer Minute auf die andere ist für Samuel (Omar Sy) Schluss mit dem lustigen Junggesellen-Leben an der Côte d’Azur, als eine seiner zahllosen Kurzzeit-Geliebten ihn als Vater in die Pflicht nimmt. Acht Jahre später hat sich Samuel in sein Schicksal bestens eingefunden. Mit Tochter Gloria (Gloria Colston) lebt er in einem Londoner Loft, das inklusive Wendelrutsche und riesigem Elefantenkissen eher einem Indoor-Spielplatz gleicht. Aus dem flatterhaften Filou ist ein liebender Vater geworden, bei dem das Kind im Manne nicht verloren gegangen ist. Er hat Gloria erklärt, dass Mama als Geheimagentin arbeitet und erfindet in fingierten E-Mails stets neue Spionage-Abenteuer. Aber dann meldet sich Kristin (Clémence Poésy) plötzlich, will ihre Tochter tatsächlich wiedersehen und sie sogar mit nach New York nehmen.

Mit „Plötzlich Papa“ knüpft Hugo Gélin an einen der größten französischen Komödien-Hits der 1980er-Jahre an: In „Drei Männer und ein Baby“ hatte damals Coline Serrault das Lustspiel-Potenzial plötzlich hereinbrechender Vaterschaft gründlich ausgelotet. Auch Gélin weiß sehr genau, dass nichts das Zuschauerherz besser zum Schmelzen bringt als ein echter Kerl, der sich der elterlichen Liebe zu seinem Kind ergibt. Omar Sy, seit „Ziemlich beste Freunde“ der wirkungsvollste Sympathieträger des französischen Kinos, scheint die Rolle des spaßbegabten Papas auf den Leib geschrieben. Tatsächlich bildet er mit der süßen Gloria Colston ein ideales Vater-Tochter-Gespann, dem man alle idealistische Schönfärberei verzeiht.

Aber „Plötzlich Papa“ hat nicht nur Lustiges im Sinn, und damit fangen die Probleme – nicht nur für die Figuren – an. Viel zu stark sind hier die Kontraste zwischen Komik und Tragik ausgearbeitet, sodass beide Pole deutlich an Glaubwürdigkeit einbüßen. Mit ungehemmter, manipulativer Kraft wird das Publikum emotional bei der Hand genommen. Nicht nur der Streit ums Kindes- und Vaterwohl wird gründlich ausgeweidet, sondern auch noch das Damoklesschwert einer tödlichen Krankheit drohend in Stellung gebracht. Vor allem im letzten Drittel wirkt das Drehbuch überkonstruiert und kann sich mit einem halsbrecherischen Happy End nur knapp vor einer dramatischen Bruchlandung retten.

Abspann

Regie: Hugo Gélin

Darsteller: Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston

Produktionsland: Frankreich/Großbritannien 2016

Länge: 118 Minuten

FSK: ohne Beschränkung

Verleih: Tobis Film

Fazit: Ein Film mit viel Gefühl – manchmal vielleicht ein bisschen zu viel.

Der Trailer zum Film: