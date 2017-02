Kino Neu im Kino: In "Fifty Shades Of Grey", Teil 2, werden Mädchenträume wahr

Neu im Kino: In "Fifty Shades Of Grey", Teil 2, werden Mädchenträume wahr

Die Romanverfilmung "Fifty Shades Of Grey" geht am 9. Februar 2017 in die zweite Runde. Wie geht es weiter mit der Liebesgeschichte zwischen der unschuldigen Anastasia Steele und dem milliardenschweren Geschäftsmann Christian Grey?

Ob es sich bei E. L. James’ Romantrilogie „Fifty Shades Of Grey“ um gute Literatur handelt, wurde im Feuilleton hier und da entschieden bezweifelt. Aber bei 150 Millionen verkauften Exemplaren der Bücher – in 52 Sprachen – erledigen sich solch lästige Qualitätskategorisierungen. Da setzt dann einfach mal die normative Kraft des Faktischen ein. Und Fakt ist, dass die mehrheitlich weibliche Leserschaft offensichtlich ihren Spaß hatte an den amourösen Verwicklungen zwischen der grundunschuldigen College-Studentin Anastasia Steele und dem schmucken Milliardär Christian Grey, der nichts von Romantik hält, aber darauf hofft, seine neue Geliebte als Sklavin im sadomasochistischen Liebesspiel zu gewinnen. Ging es im ersten Teil der Verfilmung noch um rotwangiges Verliebtsein, kavaliersmäßiges Umgarnen, verspielte Vertragsverhandlungen und um Sexualpraktiken, war am Ende Schluss mit lustig.

„Halt! Stop!“ waren Anastasias – kurz: Ana – letzte Worte und die Aufzugtür ging zu. In der Fortsetzung stehen nun ernsthafte Neuverhandlungen an, in die Ana (Dakota Johnson) mit erstarktem Selbstbewusstsein hineingeht. Freund Christian (Jamie Dornam) hingegen sieht sehr mitgenommen aus und gewährt Ana endlich Zugang zu seiner traumatisierte Psyche. Die Mutter war drogensüchtig, starb, als er vier Jahre alt war – und erst nach drei Tagen fand die Polizei den Jungen neben der Toten. „Danke, dass du es mir erzählt hast!“, sagt Ana und streicht ihm über den Rücken. Die muskulöse Männerbrust mit den Narben bleibt weiterhin tabu. Aber am Ende des Films wird Christian Grey nicht nur das L-Wort, sondern auch das H-Wort im Munde führen und mit einem Verlobungsring devot vor der Angebeteten niederknien. Dafür lässt sich Ana im Prozess gegenseitiger Annäherung ein bisschen den Hintern versohlen oder auch einmal Beinspreize oder Handfesseln anlegen.

Regisseur James Foley, der die 600 Buchseiten kräftig kondensiert und zu einem soliden, übersichtlichen Fan-Produkt umgearbeitet hat, achtet mit fast schon buchhalterischer Penibilität auf das ausgewogene Verhältnis zwischen Sex-Szenen und Beziehungsgesprächen. Die Erotikschnulze ist im Kino ja noch ein weitgehend unerforschtes Genre-Gebiet. Die Mischung aus gediegener Pornografie, Jane Austen und einer (kleinen) Prise De Sade hat sicherlich Zukunftspotenzial, weil sie die sexualisierten Wahrnehmungsmuster der voyeuristischen Mediengesellschaft bedient und gleichzeitig für romantische Bedürfnisbefriedigung sorgt.

Abspann

Titel: „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe“

Land: USA 2017

Regie: James Foley

Drehbuch: Niall Leonard, E.L.James

Darsteller: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger

Freigabe: FSK 16

Dauer: 115 Minuten

Fazit: Solide Mischung aus gediegener Pornografie, Jane Austen und einer (kleinen) Prise De Sade.

Der Trailer zum Film: