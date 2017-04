vor 2 Stunden Martin Schwickert Kino Neu im Kino: "Guardians of the Galaxy" geht in die zweite Runde

Nach dem überraschenden Erfolg von 2014 schickt Regisseur James Gunn die „Guardians of the Galaxy“ in ein neues Abenteuer. Auch dieses Mal ist es an den sympathischen Chaoten, das Universum zu retten. Am 27. April 2017 kommt der Science-Fiction-Film in die deutschen Kinos.

