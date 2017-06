Kino Neu im Kino: Die Verführten  Sofia Coppolas Drama mit Nicole Kidman und Colin Farrell

Als einziger Mann landet Colin Farrell in einer Mädchenschule. Dort buhlen Nicole Kidman, Kirsten Dunst und Elle Fanning um seine Aufmerksamkeit – bis die Stimmung kippt.

Ein Mann findet sich in einem von der Außenwelt isolierten Haus wieder, inmitten einer Gruppe von Frauen, die um seine Aufmerksamkeit buhlen – die meisten TV-Trash-Geschädigten lässt solch eine Situation wahrscheinlich zuerst an das Balz-Format „Der Bachelor“ denken. Es ist allerdings auch die Prämisse von Sofia Coppolas „Die Verführten“, Kostüm-Drama und Neuverfilmung von Don Siegels „Betrogen“ aus dem Jahr 1971. Nach Clint Eastwood wird dieses Mal allerdings Colin Farrell in der Hauptrolle von Frauen wie Nicole Kidman, Kirsten Dunst und Jung-Star Elle Fanning regelrecht umschwirrt. Denn als verwundeter Corporal John McBurney landet er 1864 während des US-Bürgerkriegs in einer christlichen Mädchenschule in den Südstaaten. Obwohl er ein Feind aus den Nordstaaten ist, entschließt sich die Schulleiterin (gespiele von Nicole Kidman), den Verletzten aufzunehmen, zu verstecken und gesund zu pflegen.

Während in der Ferne die Kanonen bollern und man die Schüsse von der Front hört, scheint der Frauen-Mikrokosmos in dieser Schule mitten im Wald seltsam abgeschnitten von der Wirklichkeit da draußen. Deren ruhiger Alltag aber wird durch die Anwesenheit eines Mannes ziemlich aufgewirbelt – zumal es sich bei McBurney auch noch um ein recht gutaussehendes Exemplar im besten Alter handelt. Fast alle Frauen und Mädchen suchen seine Nähe und fühlen sich aus unterschiedlichen Gründen von ihm angezogen. Dass sie sich etwas anders verhalten, als sie es sonst tun, ist an Details erkennbar. Sie machen sich ein bisschen schicker, sie ziehen etwas Hübscheres an, sie tragen Schmuck oder schminken sich.

Die Frauenfiguren, die Coppola entwirft, wirken dabei sicherlich etwas typisiert – von der jugendlichen Verführerin bis hin zum älteren Mauerblümchen, das schnell tiefere Gefühle für den Corporal entwickelt. Doch dieses gefährliche Gemisch aus sexueller Attraktivität, dem Gefühl der Verliebtheit und Eifersucht eröffnet auch auf sehr unterhaltsame Weise ein reizvolles Spannungsfeld, in dem Coppola meist recht subtil und nuanciert beobachtet, wie sich die Dynamik in der Gruppe langsam verändert.

Bislang hat sich die US-Regisseurin und Tochter von Francis Ford Coppola vor allem einen Namen damit gemacht, wie sie grandios atmosphärisch und visuell stimmungsvoll ein Handlungs-Nichts wie in „Lost in Translation“ oder „Somewhere“ auf die Leinwand brachte. Ihre Filme waren dabei immer auch in der Pop-Kultur verankert, selbst in ihrer bonbonbunten Idee von „Marie Antoinette“, in der Songs von New Order und The Strokes durch das Frankreich kurz vor der Revolution hallten. Auf dem Filmfestival in Cannes wurde sie für „Die Verführten“ kürzlich als erste Frau mit dem Regie-Preis ausgezeichnet, dabei hat Coppola den Film überraschenderweise ganz klassisch inszeniert: mit stimmungsvollen, einen Hauch unheimlichen Bildern der Südstaaten-Villa, die umgeben ist von einem verwunschenen Garten voller Lebenseichen, durch die die Sonne ihr warmes Licht schüttet.

In dieser unwirklichen Idylle kippt nach einem absehbaren Zwischenfall und einem folgenschweren Unfall allerdings die Stimmung. Der Tonfall des Films ändert sich und „Die Verführten“ bekommt mit Thriller-Momenten und schwarzem Humor fast schon den Charakter eines B-Movies. Wurde Don Siegels Film in den 1970er-Jahren noch aus der männlichen Sicht erzählt, hat Coppola in ihrer Version die Perspektive umgedreht: Sie will, dass das Publikum den Blick der Frauen einnimmt und liefert den Mann den Frauen ganz gnadenlos aus, die in letzter Instanz doch eisern zusammenhalten.

ABSPANN

Land: USA

Regie: Sofia Coppola

Darsteller: Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Colin Farrell

FSK: freigegeben ab 12 Jahren

Länge: 93 Minuten

Fazit: In Sofia Coppolas stark besetztem Remake ist Colin Farrell als verwundeter Bürgerkriegssoldat allein unter Frauen – erst subtil beobachtet, dann wird „Die Verführten“ ein fast schon schwarz-humoriges Thriller-B-Movie.

