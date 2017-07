Kino Neu im Kino: Die Erfindung der Wahrheit  Polit-Thriller mit Jessica Chastain

Der Polit-Thriller „Die Erfindung der Wahrheit“ nimmt den Einfluss der übermächtigen Waffenlobby auf die US-Politik ins Visier. Im Film stellt sich eine Frau (gespielt von der großartigen Jessica Chastain) dem System in den Weg – Kino-Start ist am 6. Juli 2017.

Während des Wahlkampfs polterte Donald Trump ausdauernd, dass er nach seiner Amtsübernahme den „Sumpf in Washington austrocknen“ wolle. Nun ist er seit einigen Monaten US-Präsident – und hat erwartungsgemäß auch nur sein eigenes Biotop angelegt, in dem es vor Interessenskonflikten, dubiosen Abhängigkeiten und Verflechtungen nur so wimmelt. Von seiner Aktualität hat John Maddens Polit-Drama „Die Erfindung der Wahrheit“ daher nichts eingebüßt. Im Gegenteil: In welchem Zustand befindet sich die politische Klasse der USA? Wie steht es um die Unabhängigkeit der Politiker? Sein Film führt genau dorthin, wo es um all diese Fragen geht – ins Zentrum der Macht in Washington, wo Lobbyisten großen Einfluss auf die Politiker ausüben.

Die Hauptrolle hat Jessica Chastain übernommen. Als Lobbyistin Elizabeth Sloane gibt sie die smarte Karrierefrau, emotional runtergekühlt und skrupellos entschlossen bei der Sache. Sie beherrscht dieses lukrative Lobby-Spiel mit Perfektion, daran hat man nicht den geringsten Zweifel. Als sie allerdings einen Auftrag von der Waffenlobby übernehmen soll, die einmal mehr strengere Waffengesetze und ausführlichere Prüfungen von Waffenkäufern verhindern will, wechselt sie mit ihrem Teamdie Seiten – obwohl es sich bei diesem Kampf eigentlich um ein recht aussichtloses Unterfangen handelt.

Für seinen Blick hinter die Kulissen Washingtons bedient sich Regisseur Madden eines Dauerbrenner-Themas der US-Politik. Wie dabei über die nächsten taktischen Züge diskutiert und um Stimmen geschachert wird, inszeniert er solide. Die Optik wirkt kühl. Die Musik hat immer wieder eine pulsierende Angespanntheit. Und die Dialoge sind so präzise und schnell, wie Sloane selber denkt und vorgeht. Bittere Scharfzüngigkeit und sarkastische Komik wie beispielsweise in der brillanten Polit-Satire „Veep“ entwickelt sich trotz mancher Ansätze aber nicht.

Stattdessen tut „Die Erfindung der Wahrheit“ auf dem Weg zum schwach konstruierten Finale mit einigen unscheinbaren Spannungsmomenten zwar hin und wieder so, als handele es sich hier um einen Polit-Thriller. Besser aber funktioniert der Film letztlich als Porträt seiner Hauptfigur. Sicher steckt viel vom Stereotyp des perfektionistischen Karriere-Eisschranks in Sloane, die Aufputschmittel schluckt und auch beim (bezahlten) Sex emotional distanziert bleibt. Chastains Spiel allerdings gehört zu den besten Leistungen ihrer Karriere, und so sorgt sie mit vielen Nuancen dafür, dass die Lobbyistin doch über diese Klischees hinausreicht.

Regie: John Madden

Darsteller: Jessica Chastain, Mark Strong, Sam Waterston, John Lithgow

FSK: ab 12 Jahren

Länge: 132 Minuten

Fazit: Mittelmäßiger Polit-Thriller mit einer starken Jessica Chastain.

