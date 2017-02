Kino Neu im Kino: "Der junge Karl Marx"

Als die großen Denker noch junge Männer waren – Regisseur Raoul Peck erzählt in seinem Film "Der junge Karl Marx" davon, wie Karl Marx und Friedrich Engels zu denen wurden, als die man sie heute kennt

Ob John F. Kennedy oder Che Guevara – das Kino schreckt vor keiner historischen Ikone zurück. Nur um Karl Marx wurde bislang ein großer Bogen gemacht. Nun reist Raoul Peck in „Der junge Karl Marx“ zurück ins Jahr 1844, da ist Marx (August Diehl) gerade einmal 26 und im Pariser Exil. Mit seiner Frau Jenny (Vicky Krieps), die ihre adlige Herkunft hinter sich gelassen hat, lebt er in prekären Verhältnissen und ist mit den Auswirkungen der Armut bestens vertraut. Anders Friedrich Engels (Stefan Konarske), der als Sohn eines Baumwollfabrikanten in Reichtum aufwuchs, sich als Prokurist im väterlichen Betrieb in Manchester am Puls der Industriellen Revolution befindet und die soziale Lage der englischen Arbeiterschaft aus nächster Nähe studiert.

Bei Wein, Schnaps und Zigarren träumen Marx und Engels mit der Arroganz der Jugend von einer Philosophie, die die Welt nicht nur erklärt, sondern auch revolutioniert. Sie erkennen, dass die aufkommende Arbeiterbewegung theoretischen Treibstoff und gesellschaftliche Visionen braucht, die sie mit ihrer materialistischen Weltsicht liefern wollen. Anfangs hat man noch die Hoffnung, dass Peck dem Ursprung der Marx’schen Ideenwelt auf den Grund geht. Die eklatante Kluft zwischen Arm und Reich wird in einer dynamischen Eröffnungssequenz deutlich vor Augen geführt. Auch den Diskursen der beiden philosophischen Ökonomen hört man zunächst gerne zu. Aber schon bald verfällt der Film in eine allzu klassische Mechanik, die in einer zunehmend ermüdenden Dramaturgie den historischen Ereignissen hinterherläuft und sich zu sehr an der eigenen Ausstattung ergötzt. Nur kurz, wenn der erste Satz des kommunistischen Manifestes „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus“ im kollektiven Wortfindungs-Debatten formuliert wird, bekommt man ein Gespür dafür, aus welcher gemeinsamen Kraft große Ideen geboren werden. Aber solche Momente sind sehr rar in diesem Film.

Abspann

Regie: Raoul Peck

Darsteller: August Diehl, Vicky Krieps, Stefan Konarske, Alexander Scheer

Länge: 118 Minuten

Freigabe: ab 6 Jahren

Verleih: Neue Visionen

Fazit: Erstaunlich konventioneller Film über zwei revolutionäre Vordenker.

Der Trailer zum Film: