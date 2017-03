Kino Neu im Kino: "Der Himmel wird warten" über zwei Mädchen im Bann des IS

Das Thema Radikalisierung erreicht die Leinwand: Der Film „Der Himmel wird warten“ – ab 23. März 2017 im Kino – erzählt von zwei jungen Frauen in Frankreich, die zu Islamistinnen werden und bereit sind, im heiligen Krieg zu kämpfen

Es ist ein Mysterium unserer Zeit: Teenager aus ganz normalen Elternhäusern lassen ihr altes Leben hinter sich, konvertieren zum Islam und stürzen sich in einen vermeintlich heiligen Krieg. Gerade bei jungen Frauen scheint dieses Phänomen völlig unerklärlich. Schon allein aus diesem Grund ist der französische Film „Der Himmel wird warten“ sehenswert: Marie-Castille Mention-Schaar erläutert fast dokumentarisch, warum Mädchen plötzlich dem Ideal einer Muslima nacheifern und sich vermummen. Der Film spricht Eltern und Jugendliche gleichermaßen an, doch die ersten Szenen gehören den Vätern und Müttern, die fassungslos berichten, wie sich ihre Kinder in „Phantome“ verwandelt hätten, und die nicht verstehen, was sie falsch gemacht haben.

Tatsächlich haben sie sich nichts vorzuwerfen, wie die Regisseurin am Beispiel zweier junger Frauen erzählt. Sonia und Mélanie, ganz vorzüglich von Noémie Merlant und Naomi Amarger gespielt, verkörpern das Vorher und Nachher: Während Sonia von der Polizei verhaftet wird, weil sie in die Planung eines vereitelten Anschlags verwickelt ist, wird Mélanie von einem Internet-Freund angeworben. Ohne belehrend zu wirken, schildert der Film, wie dieser Vorgang abläuft – von der behutsamen Annäherung über eine sektenähnliche Gehirnwäsche bis hin zu Hörigkeit und völliger Unterwerfung sowie zum Hass auf alle „Ungläubigen“. Dass Mélanie bis dahin ein unauffälliges Mädchen ist, macht den Prozess umso schockierender. Der Anwerber nutzt die Unsicherheit des Mädchens und den Zweifel am Sinn des Daseins raffiniert aus; Mélanie hat praktisch keine Chance, sich gegen die Indoktrinierung zu wehren. Schließlich wird ihr mit Hilfe entsprechender Koran-Verse suggeriert, das Ende sei nahe und ihr Märtyrer-Tod die einzige Möglichkeit, ihrer Familie einen Platz im Paradies zu sichern. Den Eltern wird das eigene Kind immer fremder, bis es wie ein Wesen aus einer anderen Welt erscheint.

Wie schwer es ist, diesem Labyrinth aus übersteigerten Gefühlen, Verschwörungstheorien und falschen Verheißungen zu entkommen, zeigt die zweite Ebene mit der unter Hausarrest gestellten Sonia, die nur mühsam zurück in ihr altes Leben findet; sie habe sich, sagt sie im Rückblick, wie ein Insekt in einem Spinnennetz gefühlt. Die beeindruckendste Erwachsene in dem Film ist Dounia Bouzar, die sich selbst verkörpert: Die Mitbegründerin eines von Frankreichs Regierung ins Leben gerufenen Zentrums zur Prävention und Entradikalisierung versorgt Eltern und Kinder mit Informationen, und sie weckt Verständnis für die Mädchen – „Der Himmel wird warten“ ist nicht zuletzt eine Hommage an diese Frau.

Abspann

Originaltitel: Le ciel attendra

Produktionsland: Frankreich 2016

Buch, Regie, Produktion: Marie-Castille Mention-Schaar

Darsteller: Noémie Merlant, Naomi Amarger, Dounia Bouzar, Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau

Verleih: Neue Visionen

Länge: 105 Minuten

FSK: freigegeben ab 12 Jahren

Fazit: Erschütterndes und ausgezeichnet gespieltes Drama über junge Frauen unter finsterem Einfluss.

