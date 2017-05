Kino Neu im Kino: "Churchill"  filmische Verneigung vor einem großen Politiker

In seiner Heimat wird der britische Kriegspremierminister Winston Churchill bis heute verehrt wie ein Heiliger. Der Film „Churchill“ (ab 25. Mai 2017 im Kino) demontiert den Mythos zuerst, um ihn wieder aufzubauen. Sehenswert, findet SÜDKURIER-Kritiker Patrick Heidmann.

Wenn die Welt aus den Fugen zu geraten droht, richtet sich das Augenmerk auf die guten alten Zeiten, in denen sich problemlos zwischen Gut und Böse unterscheiden ließ und man aufblicken konnte zu Politikern, die ein Land mit Entscheidungswillen und Aufrichtigkeit durch Krisen führten. Deswegen begeistert auf Netflix kaum eine Serie so sehr wie „The Crown“, deren Protagonistin Queen Elizabeth heute als letzte lebende Ikone einer ansonsten untergegangenen Ära gilt. Und so erklärt sich auch die Existenz von „Churchill“, Jonathan Teplitzkys Film über den britischen Premierminister, dem in Gestalt von John Lithgow auch in „The Crown“ schon eine Schlüsselrolle zukam.

Im Kino ist es Brian Cox, der sich mithilfe von angefutterten Kilos, Make-up und Requisiten wie Hut, Stock und Zigarre überzeugend und sehenswert in Winston Churchill verwandelt. Wie heutzutage üblich bei Filmen über historisch relevante Figuren konzentriert sich auch „Churchill“ auf einen kleinen Ausschnitt der Biografie seines Protagonisten. Einen sehr kleinen – der Film spielt in den Tagen und Stunden vor dem D-Day, der Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944. Keine leichte Zeit für den Premier, der Vorbehalte gegen die Strategie von US-Präsident Dwight D. Eisenhower (John Slattery) hat, aber gegen den Willen seines Königs und der militärischen Befehlshaber kaum etwas ausrichten kann.

Teplitzky sieht keine Notwendigkeit, seine Geschichte mit einer zweiten Deutungsebene aufzuladen. „Churchill“ verneigt sich lediglich vor einem herausragenden Exemplar jener Führungspersönlichkeiten, die heute kaum noch zu existieren scheinen. Dass Teplitzky seinen unaufgeregt-gediegenen Film ein wenig als Wettlauf gegen die Zeit inszeniert, ist nur bedingt effektiv, schon allein weil man den historischen Ausgang der Situation kennt. Interessanter als die politische ist ohnehin die private Seite Churchills. Die stärksten Momente des Films sind die, in denen er im pinken Bademantel um Ruhe und göttlichen Beistand ringt, unbeobachtet Tränen vergießt oder sich mit Ehefrau Clementine (Miranda Richardson) auseinandersetzt. Wem das noch nicht genug Churchill-Nostalgie ist: Bereits in einigen Monaten kehrt er in Joe Wrights „Darkest Hour“ auf die Leinwand zurück, dann gespielt von Gary Oldman.

Abspann

Regie: Jonathan Teplitzky

Darsteller: Brian Cox, John Slattery, Miranda Richardson, James Purefoy

Produktionsland: Großbritannien 2017

Länge: 106 Minuten

FSK: freigegeben ab sechs Jahren

Verleih: Square One/Universum

Fazit: Unaufgeregt-gediegener Film mit einem überzeugenden Hauptdarsteller.

Der Trailer zum Film: