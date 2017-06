Kino Neu im Kino: "Born to Be Blue" - eine sehenswerte Filmbiografie

Neu im Kino: "Born to Be Blue" - eine sehenswerte Filmbiografie

Der US-Schauspieler Ethan Hawke schlüpft im Film „Born to Be Blue“ in die Rolle des legendären Trompeters Chet Baker. Das macht er mit vollem Einsatz – das Ergebnis ist ab 8. Juni 2017 im Kino zu sehen.

Dass man sorgsam unterscheiden sollte zwischen Realität und Fiktion, mag eine Selbstverständlichkeit sein. Doch im Kino lohnt es sich dieser Tage, daran zu erinnern – so omnipräsent sind dort Filme, die auf realen Ereignissen basieren und es uns einfach machen, alles Gezeigte mit der Wahrheit gleichzusetzen. „Born to Be Blue“, die Geschichte über den Jazz-Trompeter Chet Baker, macht keinen Hehl daraus, dass hier nicht alles für bare Münze zu nehmen ist – gerade das macht ihren Reiz aus.

Der Film des Kanadiers Robert Budreau beginnt damit, dass Baker (Ethan Hawke) Ende der 1960er-Jahre in Europa im Gefängnis sitzt und unter schweren Entzugserscheinungen leidet. So weit, so wahr. Dann allerdings wird er in „Born to Be Blue“ entlassen, kehrt in die USA zurück und übernimmt dort die Hauptrolle in einem Film über sein Leben. In Wirklichkeit kam dieses Projekt nie über das Ideenstadium hinaus, doch bei Budreau bekommt es Schlüsselcharakter. Nicht nur lernt Baker hier seine neue Lebensgefährtin Jane (Carmen Ejogo in einer Rolle, die mehrere reale Frauen aus dem Leben der Jazz-Ikone in sich vereint) kennen. Auch kehren zahlreiche der Schwarzweiß-Szenen den gesamten Film über als Erinnerungen wieder, bis man endgültig den Überblick zu verlieren droht.

Genau das ist der springende Punkt, denn nicht nur hat Budreau verstanden, dass ein an Fakten orientiertes Biopic schnell langweilig wird. Vor allem weiß er, dass das mit den Fakten so eine Sache ist. Darüber etwa, was mit seinen Vorderzähnen passierte, gibt es sogar von Baker unterschiedliche Aussagen.

Statt auf die lupenreine Realität setzt „Born to Be Blue“ darauf, ein Gespür dafür zu vermitteln, was Chet Baker ausmachte: Wie er mit sich ringt, um trotz der Diagnose („Sie werden womöglich nie wieder Trompete spielen können!“) doch wenige Monate später ein Konzert zu geben. Wie er nach der eigenen Identität sucht, als weißer Jazz-Musiker von der Westküste in einer von schwarzen Ostküsten-Kollegen dominierten Szene. Und wie er, aller Hartnäckigkeit zum Trotz, an der Liebe scheitert.

Gerade im Aufweichen der Wahrheit kommt Budreau seinem Protagonisten bemerkenswert nah. Das verdankt sich neben dem Drehbuch auch dem Einsatz der Musik – und einem sehenswerten Ethan Hawke, der vollen Einsatz zeigt. Ein reizvolles Biopic der etwas anderen Art ist „Born to Be Blue“ ohne Frage.

Regie und Buch: Robert Budreau

Darsteller: Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith Rennie, Kevin Hanchard

Produktionsland: Kanada/Großbritannien 2015

Länge: 97 Minuten

FSK: freigegeben ab 12 Jahren

Verleih: Alamode

Fazit: Unkonventionelles und gerade aus diesem Grund sehr sehenswertes Biopic über den Musiker Chet Baker.

