Kino Neu im Kino: Alien: Covenant  Pflichtprogramm für Science-Fiction-Fans

"Alien: Covenant", der mit Spannung erwartete neue Film von Regisseur Ridley Scott, kommt am 18. Mai 2017 in die Kinos. Und: Er ist so spannend wie seit 30 Jahren kein Film der ikonischen Science-Fiction-Reihe mehr, sagt SÜDKURIER-Mitarbeiter Patrick Heidmann.

Ridley Scott kann es nicht lassen. Nicht nur dreht der Regisseur, der auch als Produzent auf Hochtouren arbeitet, praktisch jährlich einen neuen Film. Vor allem kann er die Finger nicht von einem seiner größten Erfolge lassen. „Alien“ war 1979 gerade einmal sein zweiter Film, ist aber in Sachen Science Fiction und Horror bis heute das Maß aller Dinge. Nach diversen Fortsetzungen und Ablegern, die er anderen überließ, kehrte Scott vor fünf Jahren mit „Prometheus“ zurück in die Welt seines Weltraum-Monsters, und schließt daran nun mit „Alien: Covenant“ an.

Elf Jahre nach der gescheiterten Prometheus-Mission ist im Jahr 2104 erneut ein Raumschiff der Weyland Corporation ins All aufgebrochen. An Board der Covenant: Kolonisten, die einen fremden Planeten besiedeln sollen, jede Menge Embryos sowie eine Mannschaft, die aus einigen Paaren und dem optimierten Androiden Walter (Michael Fassbender) besteht. Als ein technischer Defekt den Captain noch in seiner Schlafkammer das Leben kostet und ein menschliches Audiosignal die Aufmerksamkeit der Crew auf einen scheinbar bewohnbaren Planeten lenkt, beschließt sein Stellvertreter Oram (Billy Crudup) trotz der Skepsis von Daniels Witwe (Katherine Waterston), dort zu landen. Was ein Fehler ist, denn dass der vermeintlich unbewohnte Planet eben doch Leben beherbergt, ahnen nicht nur versierte „Alien“-Fans.

Dass Scott „Alien: Covenant“ dabei nicht nur zeitlich, sondern auch erzählerisch zwischen „Prometheus“ und dem ersten „Alien“-Film ansiedelt, macht sein neues Werk zu einem ebenso reizvollen wie schwierigen Fall. Die Geschichte greift einerseits Fäden des Vorgängers von 2012 auf, führt aber langfristig in der „Alien“-Chronologie auch zu jenem Zeitpunkt, an dem die Saga 1979 ihren Anfang nahm. „Alien: Covenant“ ist also gleichzeitig Fortsetzung und Vorgeschichte und kombiniert die spirituellen Fragestellungen rund um das Thema Schöpfung, die nicht allen Fans in „Prometheus“ zusagten, mit den klassischen Grusel-Action-Elementen von damals. Referenzen an Brustkorb-sprengende Monster-Geburten inklusive.

Die Dialoge sind dabei ohne Frage der große Schwachpunkt, und vor allem die sich viel Zeit lassende erste Hälfte des Films weist manche dramaturgische Schwäche auf. Wenn die Handlung allerdings erst einmal Fahrt aufnimmt, dann ist „Alien: Covenant“ dank etlicher packender Szenen und toller Bilder so spannend und unterhaltsam wie bislang kaum ein anderer Blockbuster dieses Sommers – und vor allem kein „Alien“-Film der vergangenen 30 Jahre. Was im Übrigen auch an Katherine Waterston, dem famosen Michael Fassbender sowie auch an der exzellenten Film-Musik von Jed Kurzel liegt.

Abspann

Produktionsland: USA/Großbritannien 2017

Regie: Ridley Scott

Darsteller: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Carmen Ejogo, James Franco

Länge: 122 Minuten

FSK: freigegeben ab 16 Jahren

Verleih: Twentieth Century Fox

Fazit: "Alien: Covenant" ist chronologisch und stilistisch zwischen „Prometheus“ und „Alien“ angesiedelt – und so spannend wie seit 30 Jahren kein Film der ikonischen Science-Fiction-Reihe mehr.

Der Trailer zum Film: