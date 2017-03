Natur als Technik und Technik als Natur

Das Museum Tinguely in Basel zeigt den britischen Künstler Stephen Cripps und feiert den früh verstorbenen Künstler als Wiederentdeckung

Der Mann war gefährlich. Stephen Cripps experimentierte mit Sprengstoff, und zwar in aller Öffentlichkeit: In seiner Performance im Oxford Museum of Modern Art 1979 gab es, heute undenkbar, Lichteffekte, ohrenbetäubenden Lärm durch Explosionen und Rauch: ein synästhetisches Erlebnis, nicht ohne gewissen Risikofaktor für Leib und Leben der Beteiligten, Künstler wie Besucher. Mit am harmlosesten waren durch den Raum schießende Partikel wie Linsen oder Kuchenstücke. Deckung gab es keine.

In vieler Hinsicht war der 1982 im Alter von 29 Jahren verstorbene Brite ein Grenzgänger der Kunst. Das Museum Tinguely in Basel, das ihm jetzt eine erste umfangreiche Einzelschau widmet, feiert ihn als „echte Wiederentdeckung“. Dass die Retrospektive ausgerechnet an diesem Ort stattfindet, ist kein Zufall. Cripps war von Tinguelys kinetischen Skulpturen und seiner Maschinenkunst fasziniert. Er eiferte seinem Vorbild, über das er auch seine Abschlussarbeit schrieb, nach. Und hatte nicht schon der Schweizer Maschinenplastiker Zerstörung in sich selbst destruierenden Maschinen und Installationen thematisiert, auch darin ein Vorläufer von Cripps?

Mit mehr als 200 Exponaten ist die in Zusammenarbeit mit dem Henry Moore Institute, in dem der Nachlass lagert, realisierte Schau bestückt: Zeichnungen und Collagen, „Sound Works“ und Filme; letztere dokumentieren vor allem auch Cripps’ Performances. Der Parcours mit Fokus auf den Zeichnungen ist thematisch ausgelegt. Die einzelnen Sektionen tragen Überschriften wie "Zufall und Zerstörung" oder "Performing Machines", andere führen Luft, Feuer und Wasser im Titel.

In "Shooting Gallery", einer interaktive Installation, schossen Besucher auf Klang erzeugende Objekte wie Becken, Xylophon oder Gongs. In anderen Arbeiten hatte Cripps selbst als Performer das Heft in der Hand; in wieder anderen agierten die Maschinen und Installationen selbst(tätig), nachdem Cripps den Automatismus in Gang gesetzt hatte. „Mechanical Garden“ war ein künstlich-mechanisches Environment mit Gartengeräten als Bäume und Büsche, Gummienten sowie einem ratternden Rasenmäher: Natur als Technik, Technik als Natur.

In seinen pyrotechnischen Performances, deren Ziel Zerstörung war, spielte der Zufall eine dominierende Rolle. Es waren Vorstellungen mit offenem Ausgang. Das Know-how des Umgangs mit Feuer und Explosion erarbeitete sich Cripps als Mitglied der Feuerwehr. Nicht nur in seinen Experimenten mit Klang und Geräuschen oder in filmischen Arbeiten war das innovatorische Potenzial seiner Kunst beträchtlich – auch wenn viele Projekte durch seinen frühen Tod letztlich im Entwicklungsstadium stecken blieben.

Tinguely Museum, Paul-Sacher-Anlage 1, Basel. Bis 1. Mai, Di-So 11-18 Uhr.