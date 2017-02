Musiktalent Konrad Bogen: Wir machen Jazz, nennen es aber nicht so

Werkstattbesuch: Der erst 18 Jahre alte Mitbegründer der Band „Beyond Headlines“ gilt als eines der hoffnungsvollsten Jazztalente in unserer Region

Im Jugendsport gilt ein ungeschriebenes Gesetz: Zumindest in der Öffentlichkeit sind die Trainer lieber vorsichtig mit Prognosen, weil sie wissen, dass sich allzu große Erwartungen selbst beim hoffnungsvollsten Nachwuchs oft als Bürde erweisen. Bei Konrad Bogen aus Konstanz jedoch scheint eine derartige Zurückhaltung nicht nötig zu sein, und das liegt keineswegs nur an seiner Begabung, auch wenn sein musikalisches Talent selbst für Laien offenkundig ist.

Entscheidender ist seine Klarheit: Konrad ist gerade erst 18 Jahre alt geworden, aber er wenn er über seine Wünsche und Hoffnungen spricht, tut er das mit einer erstaunlichen Reife. Deshalb kann ihn Patrick Wind auch in den höchsten Tönen loben, ohne fürchten zu müssen, dass der junge Mann deshalb abheben wird. Konrad hat sein berufsorientiertes Praktikum (Bogy) in Winds Konstanzer Human-Touch-Studio absolviert. Schon damals war der Musikproduzent beeindruckt: „Der Junge hat alles aufgesogen wie ein Schwamm.“ Spätestens seit der Produktion des ersten Albums von Konrads Band Beyond Headlines ist Wind überzeugt: „Das wird mal ein ganz Großer. Eigentlich kann er sich nur selbst im Weg stehen.“

Derzeit steht der zukünftige ganz Große allerdings kurz vor dem Abitur. Das hat ihn nicht daran gehindert, für die nächsten Wochen diverse Auftritte zu vereinbaren, zumal das Multitalent – „Klavier, Trompete, Bass, zur Not auch Schlagzeug“ – auf mehreren Hochzeiten tanzt. Beyond Headlines hat er gemeinsam mit vier Konstanzer Gleichaltrigen gegründet; ihr Debüt „Confusion“ erscheint demnächst. Zu welch magischen Momenten Konrad fähig ist, kann man sich im Internet anhören und ansehen: Gemeinsam mit dem aus Kreuzlingen stammenden Schlagzeuger Samir Böhringer und dem Bassisten Mischa Frey hat er unter dem Namen Konrad Bogen Trio in Zürich fünf Stücke aufgenommen.

Die beiden Mitstreiter studieren an der Zürcher Hochschule der Künste, und als sich dort ein Studiotermin ergab, hat Konrad sofort zugegriffen; allerdings hatten die Musiker nur sechs Wochen Zeit für die Vorbereitung, und einen Bassisten gab es auch noch nicht. Das Ergebnis ist eine Jam Session, die Jazzfreunden das Herz aufgehen lässt. Wer nicht weiß, wie jung Konrad und seine Mitstreiter sind, käme nie auf die Idee, dass hier mitnichten gestandene Profis am Werk sind.

Höhepunkt des Auftritts ist die famose Coverversion eines Songs von US-Rapper Kendrick Lamar, den Konrad Bogen als Vorbild bezeichnet; über seine musikalischen Vorlieben sagt das aber gar nichts, denn zu seinen Idolen gehört auch Johann Sebastian Bach. Musikalisch lässt er sich ebenfalls nicht festlegen. Mit Beyond Headlines hat er einen Stil kreiert, den man am ehesten als Mischung aus Jazz, Soul und elektronischer Musik bezeichnen könnte. Oder wie es Konrad formuliert: „Wir machen Jazz, nennen es aber nicht so.“ Mit dieser Haltung bezieht er sich auf keinen Geringeren als die Jazz-Legende Miles Davis; der Trompeter habe das Wort Jazz auch nie benutzt. Die Distanzierung der fünf Konstanzer hat allerdings andere Gründe. Zum einen wollen sie in keine Schublade gesteckt werden, zum anderen fürchten sie, das Jazz-Etikett könne Mitglieder ihrer Generation eher abschrecken.

Tatsächlich denkt man bei Jazz nicht unbedingt an Jugendliche, weshalb sich Konrad regelmäßig die Frage anhören muss, wie er schon in jungen Jahren zu dieser Musikrichtung gekommen sei. So richtig kann er das selbst nicht erklären. Vielleicht ist diese Liebe auch das Resultat vielfältiger Einflüsse: auf der einen Seite der Hip-Hop, mit dem er selbstverständlich aufgewachsen ist, auf der anderen Seite der klassische Klavierunterricht. Einen entscheidenden Schubser in Richtung Jazz gab es durch einen Bandworkshop an der Jazz- und Rockschule Konstanz, hier hat er auch die anderen Mitglieder von Beyond Headlines kennengelernt. Nebenbei macht Konrad noch elektronische Musik, und Filmmusik hat er ebenfalls schon komponiert. Seine Passion hat er eindeutig von seinen Eltern geerbt. Beide wirken in einer Band mit, die Klezmermusik spielt; die Mutter an der Geige, der Vater am Klavier. Kein Wunder, dass die beiden ihren Sohn in jeder Hinsicht unterstützen. Das Werkstattgespräch fand in Konrads Elternhaus im Konstanzer Ortsteil Egg statt, hier hat er ein Kellerzimmer zum Probenraum umgebaut. Sein jüngerer Bruder ist gleichfalls Musiker mit eigener Band.

Die zweite naheliegende Frage neben jener nach dem Jazz ist die nach der Zukunft, und auch in dieser Hinsicht ist Konrad das Gegenteil von abgehoben. Er wird ein gutes Abitur machen, vor etwaigen Aufnahmeprüfungen an Konservatorien muss er keine Angst haben; ein Musikstudium wäre also auf jeden Fall eine realistische Option. Patrick Wind würde ihm dazu raten: „Für jemanden wie Konrad, der auch komponiert, wäre es das Beste, bei so vielen Lehrern wie möglich zu lernen.“

Die Gewissheit des Produzenten, dass der junge Mann seinen Weg gehen werde, resultiert jedoch nicht nur aus dem Wissen um Konrads Talent: „Um in dieser Branche erfolgreich zu werden, genügt es nicht, ein guter Musiker zu sein. Eigener Stil, großer Fleiß, technische Kompetenz, Zuverlässigkeit, Kritikfähigkeit, ein optimales Umfeld, Kooperationsbereitschaft: Das sind nur ein paar der wichtigsten Zusatzqualifikationen.“ All das traut er Konrad, der „für sein Alter schon extrem weit“ sei, zu.

Und was sagt Konrad selbst? Der nimmt sich erst mal einen Keks und räumt dann mit entwaffnender Offenheit ein, dass er sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht habe. Er redet ohnehin lieber über Musik als über seine Zukunft, was nicht heißt, dass ihn die Rahmenbedingungen nicht interessieren. Beyond Headlines hat „Confusion“ in Eigenregie mit Hilfe von Crowdfunding finanziert. Das Album ist von derart vielen Fans, Freunden und Förderern vorbestellt worden, dass die Produktionskosten schon vor dem Erscheinen ausgeglichen sind. Der Eigenvertrieb war eine bewusste Entscheidung, erklärt Konrad: „Wir wollten unseren künstlerischen Freiraum behalten. Wenn du für ein Plattenlabel arbeitest, wird dir alles vorgeschrieben.“ Zum Schluss verrät er dann doch noch, wie er sich zumindest die unmittelbare Zukunft vorstellt: Er will weiterhin möglichst vielfältig Musik machen; und zunächst mal Abitur.

Zur Person

Konrad Bogen (18) aus Konstanz-Egg gehört zu den größten musikalischen Talenten der Region. Gerade erst hat er beim Wettbewerb „Jugend komponiert“ den Förderpreis bekommen; 2016 erhielt er bei „Jugend jazzt“ sowohl als Solist als auch als Mitglied von Beyond Headlines jeweils den ersten Preis. Das Debütalbum der Band, „Confusion“, erscheint am 3. März und kann bereits jetzt vorbestellt werden (www.beyondheadlines.bandcamp.com). Mit seinem Konrad Bogen Trio ist er am 16. Februar um 20.30 Uhr im Konstanzer K9 zu sehen. Erste Eindrücke gibt es hier: https://konradbogen.bandcamp.com/album/united. Mit Beyond Headlines spielt er am 9. März in Karlsruhe (BGV Lichthof, SWR Preisträgerkonzert), mit dem Konrad Bogen Trio am 17. März bei „Jazz auf dem Berg“ in Heiligenberg. Am 21. März verstärkt er das Thiemo Niesterok Quintett beim Auftritt in Altnau, am 24. März tritt er als Solist sowie gemeinsam mit Tim Strohmeier beim jazzme! Festival in Eberbach auf. (tpg)