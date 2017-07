Kultur Musiker in der Manege gab es beim Festival Klassikanderswo mit dem Kammerorchester Basel zu erleben

Musiker in der Manege gab es beim Festival Klassikanderswo mit dem Kammerorchester Basel zu erleben

Das Festival Klassikanderswo zeigt beim Familienkonzert des Kammerorchesters Basel im Zirkuszelt, wie man junge Leute für Musik begeistert.

Vier Geschichten aus dem Kinderbuch-Klassiker „Struwwelpeter“ und eine Geschichte von Musikern im Hotel: Das sind die Produktionen, mit denen das Kammerorchester Basel den Dialog mit Kindern und Jugendlichen sucht. Mit diesen „Klassenzimmerstücken“ gehen die Musiker eigentlich sonst in Schulen. Bei dem dreitägigen Festival „Klassikanderswo“ im Emilienpark in Grenzach-Wyhlen traten sie in einem Zirkuszelt auf.

Musik an ungewöhnlichen Orten und historisch interessanten Plätzen in der Doppelgemeinde, am Altrhein oder in einer Kiesgrube, das ist die Idee der Programmmacher. Auch soll ein junges, bunt gemischtes, weniger kulturaffines Publikum angesprochen werden, unabhängig von sozialen und kulturellen Hintergründen, das man nicht über den klassischen Konzertsaal erreicht, sondern auf das man direkt zugeht und es aktiv mitmachen lässt.

Für Nachwuchshörer geeignet war das Familienkonzert „Kinder brauchen Struwwelpeter“, das auch ein bisschen didaktisch angelegt ist mit Interaktion und Fragen. Hier übernahmen die Kinder kleine Rollen von „Miau“ bis zum Lach-Refrain der lachenden Fische. „Pfui, ruft da ein jeder, garstiger Struwwelpeter“: Irgendwie steckt ja in jedem von uns ein Struwwelpeter. Die Musiker haben Klassikstücke arrangiert, treten lustig und bunt gekleidet auf.

Ewa Miribung (Violine, Banjo, Gesang) ist ein freches Paulinchen, das mit dem Feuer spielt; Jan Wollmann hält seine Trompete als Hanns-guck-in-die-Luft in die Höhe und fällt zur tapsigen Melodie aus Haydns „Sinfonie mit dem Paukenschlag“ auf die Nase, wovon gleich ein Selfie gemacht wird. Konstantin Timokhine (Horn) als Zappel-Philipp mit roter Perücke und gelben Schuhen ist überaktiv und kann am Tisch nicht stillsitzen: eine komische Figur, zu der Richard Strauss’ „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ als Musik passt. Filmisch gut gemacht war, wie die geplagten Eltern in dieser Szene zu Standbildern erstarren. Cellist Georg Dettweiler gibt mit wilder Mähne und burlesken Schostakowitsch-Klängen den aufmüpfigen bösen Friederich, der „ein arger Wüterich“ ist.

Im zweiten Stück „Heim-Spiel“ (wieder in Regie von Salomé im Hof) wird der Musikeralltag bei einer Südamerika-Tournee pointiert nacherzählt. Das Stück ist anspruchsvoller, aber nicht weniger lustig. Mit Rollkoffern kommen der Geiger Tamás Vásárhelyi, der Klarinettist Etele Dósa, der Trompeter Simon Lilly und der Cellist Christoph Dangel in die Manege und berichten vom Transfer zum Flughafen, Abflug, Problemen bei der Vorprobe, wenn die Musiker den Takt nicht halten können, und dem Konzertauftritt mit „old Beethoven“. Informativ waren die kleine Instrumentenkunde und Musiklehre über Klassik, Jazz, Klezmer und Volksmusik. Man staunt nur so über das schauspielerische Talent und die Bühnenpräsenz der wandlungsfähigen Musiker vom Kammerorchester Basel bei dieser originellen musikalisch-theatralischen Inszenierung.