Musik so spritzig wie ein Prosecco

Sie heißen Bilderbuch und sind in Österreich Kult. Jetzt hat die Band ein neues Album herausgebracht

„Wir sind der Prosecco des Pop“, sagt ein schon zur frühen Morgenstunde erstaunlich ausgeschlafen wirkender Maurice Ernst, als wir ihn zum Interview im Wiener Szenehotel „25hours“ treffen. „Nämlich spritzig, nicht nur zum Grölen, sondern auch ein bisschen zum süffisant sein. Und nicht so elitär wie Champagner.“ Passend dazu prickelt der Perlwein auch im Video zum Song „Sweetlove“, zudem sei die ganze Band – „nachdem wir Gin Tonic nicht mehr sehen konnten" – dazu übergegangen, sich vor Konzerten ein Fläschchen Prosecco zu teilen. „Der gaukelt dir vor, etwas richtig Feines zu sein, und in Wahrheit ist es ein Brausegetränk, das man sich leisten kann. Champagner ist für die Reichen, Prosecco ist für uns alle.“

„Magic Life“ heißt das neue Album, das ist auch der Name einer in Österreich sehr bekannten Ferienclub-Kette, und natürlich sind Eskapismus und Hedonismus auch auf der neuen Platte gegenwärtig. Aber eben nicht mehr so intensiv und alles beherrschend wie auf dem Vorgänger „Schick Schock“ (und seinen Hits wie „Maschin“ und „Spliff“), mit dem Bilderbuch 2015 auch in Deutschland groß raus kam. „Schick Schock war noch mehr von der Utopie und dem Traum vom schönen Leben getragen. Magic Life ist melancholischer, nicht mehr so extrovertiert, sondern introvertierter. Es dreht sich nicht mehr so viel um Statussymbole, sondern eher um diese Häuslichkeit, die in unserer Generation um sich greift.“ Eben so wie in einem All-Inclusive-Club, in dem du geborgen urlauben kannst und alles bekommst, so lange du zahlst.

Und so kurvt man im knallig-poppigen „Bungalow“, der besten Nummer auf „Magic Life“, eben nicht mehr im Lamborghini durch die Gegend, sondern im Skoda. „Das hat Rhythmus, wie die alten Leute sagen. Wahrscheinlich ist das der poppigste Song, den Bilderbuch je gemacht hat", sagt Maurice Ernst. "Ich habe ihn der Oma und dem Opa vorgespielt, die sind ein guter Gradmesser, weil Oma keine Referenzen hat und nicht weiß, wer eine Rihanna oder ein Frank Ocean ist. Und sie waren beide aus dem Häuschen.“ Von den Großeltern klaut der exaltierte Frontmann gern auch mal die Klamotten, vielleicht auch deshalb wurde er von einem Herrenmagazin zu „Österreichs bestgekleidetem Mann“ gewählt. „Wenn man Familie hat, sollte man erst einmal den Dachboden durchstöbern, bevor man zum Second-Hand-Laden geht“, lautet Ernsts lapidar-treffender Kommentar.

Bilderbuch hat Großes im Sinn, es gibt praktisch keine aktuellen Vergleichsmöglichkeiten, man landet einfach doch immer wieder bei Falco, David Bowie, Prince. Letzterem haben sie mit „Sweetlove“ und „I Love Stress“ bewusst Denkmäler gesetzt, denn „Prince hat es verdient, dass wir kurz so klingen wie er.“ Maurice Ernst vermittelt ein souveränes Selbstbewusstsein. „Wir glauben an das, was wir tun. Wir sind keine Tiefstapler, die Angst vor dem Erfolg haben. Gerade tritt eine glanzvolle Pop-Generation ab. Es gibt ein Vakuum, neue Leute müssen kommen. So ein Generationswechsel motiviert einen auch.“ Auch Druck habe man nach „Schick Schock“ keinen gespürt, „schwierig wäre es nur geworden, wenn wir angefangen hätten zu zweifeln.“

Band und Album

Die Band Bilderbuch gründete sich 2005 in Kremsmünster (Oberösterreich). Damals waren die Bandmitglieder gerade mal zwischen 14 und 15 Jahre alt. Inzwischen gilt die Band in Österreich geradezu als Kulturgut, wie es seit Falco keines mehr gegeben hat. Die Besetzung: Maurice Ernst (Frontmann, Gitarre), Peter Horazdovsky (Bass), Philipp Scheibl (Schlagzeug) und Michael Krammer (Gitarre).

Das aktuelle Album „Magic Life“ ist im Februar erschienen. An ein Überalbum wie das 2015 erschienene „Schick Schock“ anzuknüpfen, ist zwar keine leichte Übung, doch auch „Magic Life“ ist genau so lässig, sexy, durchdacht und leichtfüßig-anspruchsvoll, wie man es von Bilderbuch kennt. „Bungalow“ taugt schon jetzt als Single des Jahres. (rüt).

Hier kann man in das neue Album hineinhören:www.sk.de/exklusiv