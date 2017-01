Musik als Lebenshilfe

Werkstattbesuch: Der Tuttlinger Musikdesigner Andy Brand ist der Erfinder der Musiklusion. Sie ermöglicht behinderten Menschen mit Hilfe digital unterstützer Instrumente aktiv zu musizieren

Musik, das ist kein großes Geheimnis, kann so einiges bewegen. Nicht umsonst verbinden wir unsere persönlichsten Erlebnisse und Erinnerungen mit Musikstücken, wählen gezielt unsere Lieblingsstücke für Hochzeiten und selbst für Beerdigungen. Sportler motivieren sich durch Songs, jede Protestbewegung hat ihren eigenen Soundtrack. Musik ist überall und ja, wahrscheinlich wäre das Leben ohne Musik ein Irrtum, wie Friedrich Nietzsche anmerkte. Sounds und Songs berühren uns Menschen tief im Innern.

Speziell im Umgang mit Kindern, aber auch mit Menschen mit Handicap ermöglicht der aktive und passive Einsatz von Musik eine Vielzahl an therapeutischen, pädagogischen und schlicht unterhaltenden Ansätzen. Die Geschichte der musikalischen Therapie reicht bis in die Antike, die breit gestreuten Möglichkeiten sind aber längst nicht ausgeschöpft – Projekte, die digitale Medien für diese Zwecke nutzen, lassen sich an einer Hand abzählen. An einem der spannendsten Projekte weltweit wird derzeit im Umfeld der Musikhochschule Trossingen gearbeitet. „Musiklusion“ heißt das Projekt des Pianisten Andy Brand, der damit direkt an seine Bachelorthesis anknüpft. Der greifbare Titel ist ein Worthybrid aus den Bausteinen „Musik“ und „Inklusion“ und bringt Brands Idee zielgerichtet auf den Punkt.

Will man das Projekt Musiklusion verstehen, sollte man zunächst die Biografie seines Schöpfers kennen. Nach seinem Abitur und der anschließenden Ausbildung arbeitete Brand zunächst als Eventmanager in Tuttlingen. Nach mehreren Jahren Berufserfahrung setzte sich Brand in den Kopf, noch einmal neue und kreative Wege einzuschlagen. Mit einem rein instrumentalen Klavier-Studium klappte es nicht, allerdings stieß Brand schon bald der neu entwickelte Studiengang „Musikdesign“ ins Auge. Musikdesign funktioniert als Überschneidung, als intermediale Kombination von Sounddesign, digitalen Medien und kreativer Komposition.

„Musik steht erstmal für sich. Musik kann Sprache, Geräusch, Klang, also erstmal alles sein. Das Design ist eigentlich immer der Kontext: Das kann ein Computerspiel sein, oder eine App oder auch das Sounddesign im Theater. Musik kommt heute in allen Gesellschaftsbereichen vor und muss in irgendeiner Art und Weise designt sein. Unsere Aufgabe ist es eben auch zu untersuchen, wie diese Klänge wirken“, erklärt Andy Brand im Gespräch. „Ich hätte mich vor meinem Studium nicht als crossover-denkend bezeichnet, das kam erst so im Laufe des Studiums. Aber es gab immer ein Interesse daran, mit Klängen zu experimentieren oder auch am Synthesizer herumzuschrauben. Ich beschreibe das immer gerne als Soundfrickeln. Heute bin ich ganz froh, dass es mit der rein instrumentalen Schiene nicht geklappt hat.“

Als es nach dem umfangreichen Bachelor of Music daran ging, ein mögliches Thema für die Abschlussarbeit zu finden, stellte sich Brand vor allem die Frage der Selbstwahrnehmung: „Wie können wir die Inhalte, die ich mir in Semestern erschlossen habe, nutzen, um damit anderen Menschen helfen.“ Der Link zu Menschen mit Handicap lag nahe, weil Brand im Zuge seiner kaufmännischen Ausbildung ein freiwilliges soziales Praktikum in der Lebenshilfe Tuttlingen absolviert hatte. „Ich konnte mich nicht entsinnen, dass Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit haben, aktiv zu musizieren. Klar, sie können auf eine Trommel hauen, aber das ist nur bedingt erfüllend.“

An diese Überlegung anknüpfend entwickelte Andy Brand ein komplexes Konzept: „Meine Idee ist es, den Menschen das Musizieren mit digitalen Medien zu ermöglichen. Das Schöne dabei: Die Klangfarben sind sehr weit gestreut und mit digitalen Sensoren kann ich jeden Klang auslösen, den ich möchte. Das scheinbar Unmögliche wird eben doch möglich gemacht: Nämlich, dass eine sehr abstrakte Gitarre gespielt wird, die aber eben Gitarren-Töne von sich gibt. Ich formuliere es mal ziemlich forsch: Den Leuten ist es vermutlich ziemlich egal, wie das Ding aussieht, das dann da Musik macht.“

Im aktuellen Stadium (sowohl theoretisch als auch praktisch) ist Musiklusion keine Erfindung, die in Serie gehen soll. Viel eher wurde in intensiver, monatelanger Vorarbeit in der Lebenshilfe ein Pool von Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen ausgewählt. „Wir haben zunächst versucht herauszufinden, welches Klangmaterial der jeweilige Musiker gut findet und im nächsten Schritt: Wie schaffen wir es, dass er diese Klänge aktiv abrufen kann.“ In einem zweiten Schritt entwickelte Brand mit seinem kleinen Team erste Prototypen, die sich konkret an die Vorlieben und physischen Fähigkeiten der Teilnehmer richten. Alle Teilnehmer haben gleichermaßen körperliche und geistige Einschränkungen, die einen stärker ausgeprägt, die anderen schwächer. Viel ist von der Tagesform abhängig, aber alle Teilnehmer reagieren positiv auf Klänge und Soundwelten.

Insgesamt entstanden fünf Instrumente für fünf potentielle Musiker: Ein Teilnehmer spielt ein abstraktes Akkordeon und nähert sich dabei der authentischen Bewegung eines Akkordeospielers an. Eine andere Teilnehmerin greift zur Gitarre: Sie aktiviert durch ihre Bewegungen verschiedene Infrarot-Sensoren, zudem stimmt sich die Gitarre von Zeit zu Zeit per Zufallsalgorithmus neu. „Besonders cool finde ich, dass innerhalb der Gruppen, in denen die Instrumente gespielt werden, komplexe Dynamiken entstehen und auch die anderen für die Instrumente interessieren und selbst mitspielen oder tanzen oder versuchen, die Töne nachzuahmen. Das war eigentlich gar nicht mein Ziel, aber natürlich das beste was passieren konnte. Das muss man natürlich in Folgeprojekten weiterdenken.“

Der Weg hierfür scheint geebnet: Musiklusion wurde in diesem Jahr mit dem renommierten „B. Braun-Preis für soziale Innovationen“ ausgezeichnet. Das Preisgeld soll als Fundament für weitere Schritte dienen und damit indirekt vielen weiteren Menschen, eine kleine Karriere als Musiker ermöglichen.

Zur Person

Andy Brand ist Musiker, Musikdesigner, Medienkomponist, Jazz-Pianist und Projektmanager. Er entwickelt und realisiert crossmediale Projekte in den Bereichen Musik und Medien, Klanginteraktion, Corporate Sound, Hörspiel und Sounddesign. Er wuchs in Tuttlingen auf und machte nach seinem Abitur eine Ausbildung zum Eventmanager. Im Zuge der Ausbildung absolvierte er ein soziales Praktikum in der Lebenshilfe Tuttlingen. Später studierte Brand Musikdesign an der Musikhochschule Trossingen und begann mit Blick auf seine Abschlussarbeit das Projekt Musiklusion zu starten, das es Menschen mit Handicap ermöglicht, aktiv zu musizieren. Mittlerweile wurde Musiklusion mit dem B. Braun Preis für soziale Innovation ausgezeichnet. (hep)