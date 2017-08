vor 2 Stunden Christian Huther Exklusiv Kultur Müßiggang hat Gold im Mund – oder wie war das noch gleich?

Unser Wortschatz ist reich an Sprichwörtern. Pro Tag benutzt jeder Deutsche 100 dieser Redewendungen, meint ein Forscher – und erklärt das amüsant in einer Ausstellung in Frankfurt am Main. SÜDKURIER-Autor Christian Huther war dort und sagt: "Alter Schwede!"