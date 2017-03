Kino Monsterfilm Kong: Skull Island  Neuauflage des Klassikers jetzt im Kino

In der Neuauflage des Monsterfilm-Klassikers erkundet eine Gruppe von Soldaten und Forschern im Jahr 1973 die mysteriöse Insel Skull Island. Dort erwartet sie nicht nur der Riesenaffe Kong, sondern gleich mehrere gefährliche Riesenkreaturen

Nicht schon wieder, könnte man sich denken. Kann man den haushohen Riesengorilla nicht einmal in Ruhe lassen? Wurde er nicht schon oft genug von seiner Insel als Attraktion nach New York verschleppt, wo er sein grausames Ende am Empire State Building fand? Zählt man alle Remakes und Fortsetzungen zusammen, kommt man schließlich auf weit mehr als eine Handvoll Filme – von der Erstverfilmung 1933 mit Fay Wray als weißer Frau und Dauerschrei-Königin in den Klauen des King Kong bis zur höchst aufwändigen Wiederbelebung 2005 durch „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson. Mit all diesen Vorgängern hat die aktuelle Version „Kong: Skull Island“ im Grunde nur zwei Dinge gemeinsam: die geheimnisvolle Dschungel-Insel und natürlich den gigantischen Menschenaffen.

Jordan Vogt-Roberts, zuvor nur als Regisseur des Independent-Films „The Kings of Summer“ in Erscheinung getreten, bringt vielmehr eine ganz eigene Geschichte auf die Leinwand, die 1973 spielt. Der Vietnamkrieg geht zu Ende, als ein Expeditionsteam mit Wissenschaftlern und US-Soldaten zu einer bislang unbekannten Tropen-Insel aufbricht. Es ist weißer Fleck auf der Landkarte, umgeben von einem permanenten Wolken-Unwetter-Vorhang und entsprechend schwierig zu erreichen.

Mit dem Vietnamkrieg liefert zwar ein reichlich düsteres Kapitel der US-Geschichte den Hintergrund für „Skull Island“ und man fühlt sich nicht nur an „Apocalypse Now“ erinnert, wenn sich die von Hubschraubern umschwirrte Silhouette des Kong in einem untergehenden Glutsonnenball abzeichnet. Doch zum 70er-Jahre-Soundtrack von David Bowie bis Black Sabbath umarmt „Skull Island“ auch seine Monster-B-Movie-Wurzeln mit einer gewissen Albernheit. Schließlich ist diese Expedition durchzogen von komischen Bildeinfällen, ironischen Gags und einem ziemlich schwarzen Humor, nicht zuletzt durch die Lakonie, mit der hier die Figuren das Zeitliche segnen. Anders als in früheren Filmen wird das Publikum nicht endlos auf die Folter gespannt, bis der Monumental-Primat erstmals auf der Leinwand zu sehen ist. Schon am Ende des kurzen Prologs krachen seine riesigen Pranken ins Bild, bevor sich auch sein Kopf auf die Leinwand schiebt. Nur eine halbe Stunde später hat er dann seinen ersten wütenden Auftritt in voller Größe, als er sich gegen die menschlichen Eindringlinge, die König Kong mit ihren Helikoptern in seinem Reich angreifen, auf ziemlich wuchtige Weise zur Wehr setzt. Dass Kong aber bei Weitem nicht der einzige Koloss auf der Insel ist, das merkt das Team danach schnell, als es immer wieder Bekanntschaft mit den gefräßigen Geschöpfen der dortigen Fauna macht – und der Film dabei durchaus eindrucksvoll seine Effektmuskeln spielen lässt.

Dass der Brite Tom Hiddleston den Gentleman im gut sitzenden Anzug aus dem Effeff beherrscht, ist bekannt. Hier zeigt er, dass er auch das Zeug zum Abenteurer in den Fußstapfen von Indiana Jones hätte. Nach der handfesten Einführung bleibt er auf der Insel allerdings etwas unterbeschäftigt und geht unter in der Entdecker-Gruppe. Die ist schließlich nicht nur zumindest am Anfang sehr groß, sondern auch noch mit hoher Star-Dichte und einigen Charakterköpfen besetzt. John Goodman gehört als Forscher dazu. Und Samuel L. Jackson als General der US-Armee, der nach der ersten Auseinandersetzung mit Kong Rache an dem Affen schwört. Newcomerin Brie Larson als toughe Fotografin, die als Frau ohne jedes Geschrei dafür sorgt, dass Kong auch hier zeigen kann, dass er eine weiche Seite und Herz hat. Vor allem aber John C. Reilly, der während des Zweiten Weltkriegs über der Insel abgestürzt ist und seitdem dort friedlich unter den Einheimischen ausharrte, belebt den Film als warmherziger Vollbart-Zausel spürbar mit seiner eigenwilligen Komik.

Dafür, dass die Geschichte kaum mehr als ein Hauch von Nichts ist, sorgt Regisseur Vogt-Roberts für genug Ablenkung. Denn genau wie die Beteiligten der Expedition, entdeckt man das unbekannte Terrain der Insel mit all seinen Gefahren und gefräßigen Riesenkreaturen, die überall lauern und niemanden verschonen. „Skull Island“ ist dabei voller Anspielungen auf Vietnam-Filme, alte Monster-Klassiker und sogar die trashigen Godzilla-Filme aus Japan, wenn Kong und ein heftig zuschnappendes Echsenwesen den Showdown im Grunde unter sich ausmachen. So funktioniert „Skull Island“ bestens als Popcorn-Kino, das selber Effektschlacht ist und zugleich höchst unterhaltsam und recht eigenwillig unter anderen effektschleudernden Blockbustern herausragt. Kein Grund also gähnend abzuwinken, nur weil King Kong schon wieder auf der Leinwand auftaucht.

Land: USA

Regie: Jordan Vogt-Roberts

Darsteller: Tom Hiddleston, Brie Larson, John C. Reilly

FSK: freigegeben ab 12 Jahren

Länge: 118 Minuten

Fazit: Ja, gut, schon wieder King Kong, aber unterhaltsamstes Popcorn-Kino mit neuer Geschichte, überraschend schrägem Humor und ordentlich Effekt-Wumms bei der Kollision der Riesenmonster.

