Theater Molières "Menschenfeind" am Schauspiel Stuttgart  ein herrlich überdrehter Dauerspaß

Das Schauspiel Stuttgart verabschiedet sich mit einem erfrischenden Theaterspektakel zu Molières „Der Menschenfeind“ in die Sommerpause. SÜDKURIER-Mitarbeiterin Monika Köhler hat sich das Stück für Sie angesehen – und lobt vor allem das komödiantische Talent der Darsteller.

Das Spiel beginnt. Und der Protagonist ist nicht Alceste, der Misanthrop aus Molières „Menschenfeind“, sondern Célimène, seine ebenso hoffnungsfroh wie hoffnungslos Angebetete, die ihm im bodenlangen transparenten Silberglitzerkleid die hölzerne Sommerbühne im Oberen Foyer des Staatstheaters Stuttgart streitig macht. Birgit Unterweger ist eine verführerische Diseuse, trällert mit dunkelsamtigem Timbre, schwebt flatterhaft wie ihr Charakter in Stilettos aus halsbrecherischer Höhe über die Stufen und lädt ein zur Fahrt auf einem imaginären Kreuzfahrtschiff des Stuttgarter Schauspiels, dessen von Cinzia Fossati knallbunt kostümiertes Ensemble sich zum Ende der Spielzeit ganz im Sinne des gnadenlos ehrlichen Alceste und damit nicht zuletzt Molières selbstironisch auf die Schippe nimmt.

Regisseur Wolfgang Michalek, der selbst zum Schauspiel-Team gehört, hat aus der 1666 in Paris uraufgeführten Vers-Komödie in freier Auslegung ein erquickliches Theaterspektakel geformt, das die verlogene Hofgesellschaft des Absolutismus gegen das heutige Publikum tauscht. Das freut sich am Premierenabend bei hochsommerlichen Temperaturen über ausgeteilte Wasserflaschen und Fächer und lässt sich die Beschimpfungen von einem grandiosen Christian Czeremnych in der Titelrolle gefallen – trifft dieser doch genau ins Schwarze der kleinen Eitelkeiten, die man so gerne für sich behält.

Als hagerer Sittenrichter im kanariengelben Anzug stolziert er vor einer Spiegelwand mit Theatervorhang und sommerlicher Sitzgarnitur (Julian Marbach) umher, beleidigt seine Mitmenschen und stört sich nicht im Geringsten daran, wenn diese ihm das übel nehmen. Wie Peer Oscar Musinowski etwa, dessen gestelzter Galan Oronte es nicht fassen kann, dass seine stümperhaften Reimereien nicht den gewünschten Anklang finden. – Die Wahrheit ist oft schwer erträglich. Und so hat Alceste bald mehr Feinde als Freunde.

Ist Birgit Unterweger in weißem Chiffonkleid mit Chansons von Marlene Dietrich, Georgette Dee und anderen die Verführung in Person, brilliert Lucie Emons als ihr struppiger Widerpart Arsinoé mit gebückter Haltung, Zahnlücke und fensterdicken Brillengläsern. Sie genießt das Mitgefühl des Publikums, wenn sie 15 Minuten lang im Theatervorhang eingerollt verharren muss, um dann unvermittelt wieder aufzutauchen. Wolfgang Michalek spielt gekonnt mit solchen Überraschungseffekten, zu denen auch sehr schräge Gesangseinlagen des Ensembles und die punktgenauen Einsätze von Pianist Michael Lieb am Klavier gehören.

Der "Menschenfeind" ist ein 100-minütiger herrlich überdrehter Dauerspaß, der auch Fallhöhen und stille, ergreifende Momente hat – das alles dank der ihr komödiantisches Talent ausspielenden Darsteller, die gekonnt mit den 350 Jahre alten Versen jonglieren, ohne ihnen ihr Wesen zu nehmen.

Weitere Vorstellungen am 11., 12., 14., 16., 18. und 20. Juli 2017 (jeweils um 21 Uhr) sowie am 21. und 22. Juli (jeweils um 22 Uhr) im Schauspielhaus Stuttgart. Informationen auf www.schauspiel-stuttgart.de