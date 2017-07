Münster Mit dem Fahrrad durch die "Skulptur Projekte Münster"

Ausstellung findet nur alle zehn Jahre statt. Wer nichts verpassen will, muss in die Pedale treten

In Münster fährt man Rad. Jeder Bürger, so eine städtische Statistik, sitzt im Tagesdurchschnitt 20 Minuten im Sattel. Nahezu 40 Prozent aller Wege werden mit der „Leeze“, wie das Fahrrad in Münster genannt wird, erledigt. 270 Kilometer Radwege, Deutschlands größte Radstation (3300 Stellplätze), mehr Fahrräder (500 000) als Einwohner (304 000) und 2017 einmal mehr „Fahrradhauptstadt Deutschlands“ sind das Ergebnis einer konsequenten Verkehrsplanung.

Dass die Fahrradliebe der Bürger den damaligen Kustos der westfälischen Metropole, Klaus Bußmann, und den Ausstellungsmacher Kasper König in den 1970er Jahren auf die Idee gebracht habe, eine Outdoor-Präsentation ins Leben zu rufen, die unter dem Titel „Skulptur Projekte Münster“ inzwischen als Musterbeispiel für die Einbindung zeitgenössischer Kunst ins urbane Leben gilt, ist ein Gerücht. Wahr ist allerdings, wer alles sehen will, sollte das Fahrrad nutzen. Denn nicht nur die Altstadt wird bespielt, sondern auch die Ränder der Universitätsstadt, die dank ihrer Studierenden auf einen Altersdurchschnitt von 40,53 Jahren kommt.

Tatsächlich waren massive Ressentiments gegenüber einer im Stadtpark aufgestellten kinetischen Skulptur von George Rickey für Bußmann/König der Auslöser, das Projekt Kunst im öffentlichen Raum anzusteuern. Nach einer Vorlaufzeit ging die „Skulptur Projekte Münster“ 1977 erstmals über die Bühne. Das Besondere: Statt auf fertige Werke, setzten die beiden Kuratoren auf bruchstückhafte, fragmentarische Kunst, die ihre eigentliche Bestimmung im Dialog mit den Menschen und Gegebenheiten vor Ort erhalten sollte. Neun Künstler – nur Männer, das ist jetzt anders – lieferten seinerzeit Werke ab; das Budget betrug 420 000 DM; 100 000 Besucher wurden damals gezählt.

Eine andere Besonderheit der „Skulptur Projekte Münster“: Es gibt sie nur alle zehn Jahre. Auf diesen Rhythmus besteht Kaspar König, inzwischen 70 plus. Nur so, ohne zeitlichen Druck, könnten sich Künstler Themen und Ästhetiken der Gegenwart nachhaltig stellen, glaubt der ehemalige Rektor der Frankfurter Städelschule, der in diesem Jahr von zwei Kuratorinnen – Britta Peters und Marianne Wagner – unterstützt wird. Das Budget liegt jetzt bei 7,5 Millionen Euro. Kein Problem für König: Kunst sei zwar eine Form des Luxus, gesteht er, „aber dieser Luxus ist lebensnotwendig“. Auch die Zahl der Künstler aus aller Welt ist gestiegen, auf 35. Münster erwartet bis 1. Oktober 600 000 Besucher. Das ist realistisch. Viele Besucher der documenta in Kassel nehmen, einmal unterwegs, gleich auch Münster mit.

Längst hat sich Münster auch im internationalen Ausstellungszirkus etabliert und – mit Blick auf die Gattung Skulptur, die in den Augen der Kuratoren die vielfältigen Ausdrucksformen unserer offenen Gesellschaft symbolisiert – ein Alleinstellungsmerkmal erworben. Was die Werke nicht vor Vandalismus schützt. Die französische Künstlerin Nicole Eisenmann hat eine provozierende zeitgenössische Variante eines klassischen, wasserspeienden Figurenbrunnen entworfen, der mit Geschlechtervorstellungen spielt. Das in der Nähe des Buddenturms platzierte Ensemble aus Bronze- und Gipsfiguren wurde von Unbekannten beschädigt. Sie trennten einer Figur den Kopf ab und nahmen ihn mit. Die beschädigte Stelle wurde notdürftig ausgebessert.

Solche Ausschläge sind gut für Schlagzeilen, aber nicht das Ziel der Ausstellung, die, sozusagen ambulant, mögliche Antworten auf die Frage geben will, was Skulptur in diesen unruhigen Zeiten sei – wobei Münster, im Unterschied zu Kassel („Von Athen lernen!“) kein Leitmotiv ausgibt, weder für die Künstler, noch für die Besucher. Dass manche Aufreger zum Wahrzeichen der Stadt werden können, das bewies 1977 Claes Oldenburg mit seinen großen weißen Kugeln am Aasee. Anfangs umstritten und besudelt, werden die Kugeln heute geliebt. Andere Arbeiten wie die ebenfalls skandalisierte Plastik „Trunk“ von Richard Serra wurde nach ihrem Abbau 1988 nach St. Gallen weitergereicht. Nairy Baghramian thematisiert jetzt mit ihrer „verkäuflichen Skulptur, wie Kunst zur Ware wird und erinnert damit an den Fall Serra.

Wenige Werke werden angekauft, inzwischen verfügt Münster aber über 39 Skulpturen unter freiem Himmel, die – soweit aufgestellt – sich zu besichtigen lohnt, zumal sich darunter Größen wie Ilya Kabakov, Rebecca Horn, Rosemarie Trockel oder Thomas Schütte befinden, der auch zu den Künstlern der aktuellen Ausstellung gehört.

Schwer zu sagen, ob eine Skulptur der Wundertüte „Projekte“ 2017 zu einem neuen Wahrzeichen wird, zumal sich unter den Werken viele temporäre Installationen befinden. Die besten Chancen werden Ayse Erkmen eingeräumt, die sich – im erzkatholischen Münster – der biblischen Idee des Über-Wasser-Gehens nähert. Die Künstlerin hat im Hafenareal unter der Wasseroberfläche einen Steg installieren lassen, den das Publikum betreten darf. Das garantiert natürlich auch Spektakel. Bei einem Viertel der Teilnehmer – hier gehören Alexandra Pirici, Xavier le Roy, Scarlet Yu und die Gruppe Gintersdorfer/Klaßen genannt –, stehen allerdings performative Aktionen im Vordergrund. Das heißt aber auch, dass Monumente aus Stahl oder Beton Seltenheitscharakter haben. Ob das nun eine Verjüngungskur für die Gattung bedeutet, bleibt abzuwarten. Fraglos verändert die Digitalisierung der Welt die Rolle von Raum, Zeit und Körper. Michael Smith trägt dem Wandel mit einem Tattoo-Studio Rechnung. Wer will, kann sich ein Motiv stechen lassen. So einfach kann man selbst zum Kunstwerk werden.

Für Ärger sorgt Gregor Schneider. Der Meister unheimlicher Räume hat im Landesmuseum der Stadt, das mehreren Künstlern ein Forum bietet, den Wechselausstellungsbereich in eine Privatwohnung verwandelt. Nicht das Labyrinth ärgert, in das der Besucher geschickt wird, das bringt aufregende Momente, sondern die endlose Wartezeit – Schneider erlaubt nur jeweils zwei Besuchern den Zutritt zur Wohnung. Vor dem Museum, Epizentrum der „Skulptur Projekte Münster“, hat Cosima von Bonin einen schweren Laster aufstellen lassen. Wer an Falschparker denkt, denkt – nach Nizza, nach Berlin – zu kurz. Anders gesagt: Fahrrad satteln, es gibt in Münster einiges zu erleben. Manche sagen, mehr als zurzeit in Kassel.

Skulptur Projekte

„Skulptur Projekte“. Münster. Bis zum 1. Oktober. Der Orientierungsfahrplan kostet 3 Euro, der Katalog 15 Euro. Weitere Informationen: www.skulptur-projekte.de

