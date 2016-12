Meister der Wellen und Spiralen: Buchheim Museum zeigt Hundertwasser

Ausstellung in Bernried gibt Einblicke in das Werk des österreichischen Künstlers

In seiner „ersten Haut“ trat Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) vor das Publikum einer Schwabinger Galerie, begleitet von zwei unbekleideten Kunststudentinnen. Und er begann mit seiner berühmten Philippika gegen die zeitgenössische Architektur, die als „Nacktrede“ in die Annalen einging. Das war 1967, jener wilden Zeit, als hüllenlose Happenings und provokative Performances in der „Szene“ fast schon an der Tagesordnung waren.

Eine Wand füllende Fotografie samt der Rede erinnert im Buchheim Museum an das spektakuläre Event. Sicher hätte der Gründer, wäre er dabei gewesen, seine helle Freude daran gehabt – waren die beiden doch „Brüder im Geiste“, denn sie traten für die selbstbestimmte Kreativität jedes Einzelnen ein. Tatsächlich standen sie seit 1964 in Kontakt, als Buchheim die erste Monografie des Wiener Künstlers in seinem Verlag publizierte, wo später auch mehrere Kalender, zahlreiche Poster und Postkarten-Editionen erschienen. War doch Hundertwasser, seit er seine Ausbildung an der Akademie beendet hatte, schnell weltweit ungeheuer populär. Allerdings nihct bei der Kritik, die den Außenseiter des Kunstbetriebs als „Behübscher“ diskreditierte. Nach der Katastrophe des 2.Weltkriegs war anitiästhetische Destruktion angesagt, nicht die dekorativ verspielten Kompositionen in psychedelischen Farben, die Hundertwasser wie am Fließband produzierte.

Jeder sollte sich sein Urteil in der Ausstellung „Schön & Gut“ selbst bilden, die mit einer erschlagenden Fülle von 125 Originalen aus allen Gattungen, von Gemälden über Wandteppiche bis zu Architekturmodellen, entstanden in knapp 50 Jahren zwischen 1951 und 2000. Auch wenn jedes optisch anders ist, erscheint einem doch alles in seinem unverwechselbaren Stil vertraut: die Spiralformen und Wellen, die Augen, Häuschen und Endloslinien, das kleinteilige All Over der Formen.

Doch so manches Vorurteil revidiert sich beim Besuch des auf drei Etagen ausgebreiteten Werks. Zum einen war er ein Gesamtkunstwerker, der nicht nur seine Kleidung selbst entwarf wie jene berühmte samtene Ballonmütze, die er in späteren Jahren auf allen Fotos trägt oder sein Schiff „Regentag“, mit dem er um die Welt segelte, der Briefmarken-Motive und Bibel-Cover entwickelte. Er verewigte sich auch mit architektonischen Entwürfen in deutschen und österreichischen Städten, darunter einem halb ins Erdreich gegrabenen anthroposophischen Kindergarten, der „Grünen Zitadelle“ in Magdeburg, dem „Kunsthauswien“. Er trat für das „Fensterrecht“ jedes Bürgers ein, das mit der „Baumpflicht“, also der individuellen Begrünung jeder Wohnung einherging. Er veröffentlichte Manifeste gegen die betonierte Kälte der Städte und entwickelte eine Philosophie der „Fünf Häute“, Tatsächlich war er auch ein ökologischer Vordenker: seine „Humustoilette“ und die original nachgebaute „Pflanzenkläranlage“ beweisen dies.

Museum Buchheim. Bernried. Bis 5. März 2017. Öffnungszeiten: Di bis So 10-17 Uhr. Im Netz: www.buchheimmuseum.de