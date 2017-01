Oper Zürich Medea, die unheimliche Fremde: Eine seltene Inszenierung am Opernhaus Zürich

Selten gespielt und nun beispielhaft inszeniert: Marc-Antoine Charpentiers Barock-Oper "Médée" feiert am Opernhaus Zürich Premiere. Die Inszenierung war ein Wagnis – und das ist rundum gelungen, sagt SÜDKURIER-Redakteurin Elisabeth Schwind

Was in der Literatur der erste Satz ist, sind in der Oper die ersten Takte. Entweder sie springen einen sofort an – oder eben nicht. In Zürich hat Stéphanie d’Oustrac als Medea kaum ihre ersten Sätze gesungen und die ersten Zweifel an der Untreue ihres Manns Jason geäußert, da spürt man: Diese Medea ist zu allem fähig. Und ein riesiger Glücksfall für die Inszenierung von Marc-Antoine Charpentiers selten gespielter Barock-Oper „Médée“ durch den Opern-Intendanten Andreas Homoki. Stéphanie d’Oustrac bringt alles mit, was eine Medea braucht: Ausstrahlung, Bühnenpräsenz, szenische Glaubwürdigkeit – und nicht zuletzt eine Stimme, die noch die kleinsten Gefühlsregungen hörbar werden lässt. Diese Medea ist weitaus mehr als die rachsüchtige Kindsmörderin aus der antiken Mythologie oder die zauber-stabschwenkende Magierin, die in der effektverliebten Barock-Oper für eine gute Bühnen-Show sorgen mochte. Stéphanie d’Oustrac verleiht ihr stattdessen psychologische Tiefenschärfe und vereint auch Widersprüche in ihr. Sie ist stark und schwach, mächtig und hilflos, souverän und abhängig zugleich.

In jedem Fall aber liebt Medea bedingungslos – und erwartet das auch von Jason. Für ihn hat sie alles aufgegeben. Ihre Heimat, ihre Familie. Ja, sie hat sogar ihren eigenen Bruder ermordet, nur um Jason (Reinoud Van Mechelen) zu stützen. Mit ihm zusammen ist sie ins Exil nach Korinth geflohen. Wenn er sie nun hier mit der Königstocher Krëusa (Mélissa Petit) betrügt, geht es für Medea um mehr als bloß um einen Rosenkrieg. Von Jason hängt ihre Existenz ab. Wenn sie ihn verliert, verliert sie alles. Kein Wunder, dass sie durchdreht, als König Kreon (Nahuel di Pierro) ihr nahelegt, das Land zu verlassen, weil sein Volk sie irgendwie unheimlich findet, und Jason die gemeinsamen Kinder schon mal in Krëusas Obhut gibt.

Medea, die Fremde, die immer abseits bleibt, deren Exil ihr nie zur neuen Heimat wird und die (wie es Homoki ausdrückt) durch ihre pure Anwesenheit den Frieden stört – diese aktuelle Thematik ist in der Inszenierung stets unterschwellig präsent, drängt sich aber nie belehrend in den Vordergrund. Sie wird vor allem in der Optik sichtbar, die hier ganz bewusst auf kontrastierende Stereotypen setzt. Das Erscheinungsbild Medeas mit den dunklen Rastalocken bildet einen starken Gegensatz zur blonden, amerikanisierten Oberschichts-Optik von Krëusa und ihrer Gesellschaft (Kostüme: Mechthild Seipel). Da prallen zwei Welten aufeinander. Und wenn Medeas Kinder anfangs auch noch Rastalocken tragen, dann aber plötzlich zu weißblonden Pilzköpfen umgemodelt sind, ist klar, dass sie sie bereits verloren hat. Auch der Mutterschaft ist sie beraubt worden – in diesem Moment tötet sie die Kinder.

Fast beiläufig übrigens. Interessanterweise thematisieren Charpentier und sein Librettist Thomas Corneille diesen Vorfall erst im Nachhinein, zeigen den Mord aber nicht. Auch Homoki hat lange überlegt, ob er ihn zeigen soll, und hat sich dann für eine wie im Nebensatz erzählte Variante entschieden, in der Medea die Kinder im Nacken packt und sie zu Boden stößt. Es geht Homoki – darin folgt er dem Original auf eine sehr sensible Art und Weise – eben nicht um den spektakulären Vorgang des Blutvergießens, sondern um die Psychologie der Figuren. Und die schält er – nicht nur im Falle Medeas – mittels einer sehr fein beobachtenden Personenführung sauber heraus.

Aber es bleibt in Zürich nicht beim Psycho-Kammerspiel. Die Szenen, die in der Oper Chor und Ballett gehören, nutzt Homoki für große bunte Tableaux. Dann öffnet sich die Rückwand des Bühnenkorridors wie in einem Traum (Bühnenbild: Hartmut Meyer) für Szenen mit grellfarbigen Rokoko-Kleidern, Vodoo-Puppen oder Varieté-Künstlern. Das bietet dem Auge Abwechslung, unterstützt aber immer auch die Handlung.

Man kann sich gut vorstellen, wie sich diese „Médée“ in anderen Händen zu einem dreistündigen Langweiler verläppert. Die französische Barock-Oper ist ja kein leichtes Metier. Anders als ihre italienische Schwester setzt sie nicht auf die Virtuosenkunst der Sänger. Der Gesang wird deklamierend aus dem Sprachrhythmus entwickelt. Das sorgt vordergründig für wenig Abwechslung, öffnet dafür aber andere Freiräume – wenn man sie denn zu nutzen weiß. Gerade weil die Affekte wie Liebe, Freude, Zorn und Rache nicht so stark an musikalische Stereotypen gebunden sind, kann und muss auch die Regie flexibler reagieren. Wie fein Text und Musik aufeinander abgestimmt sind, bemerkt man eben erst, wenn man in die Details einsteigt.

Das tut Homoki. Und er tut es gemeinsam mit William Christie am Pult des Orchestra La Scintilla. Christie, ein ausgewiesener Kenner des französischen Barock, stürzt sich mit Verve in Charpentiers Musik und übernimmt dabei selbst den Cembalo-Part. Der heute 72-jährige Dirigent hat Charpentiers „Médée“ schon vor einigen Jahrzehnten wiederentdeckt und auch eingespielt. Aber bei der Zürcher Premiere klingt sie, als sei soeben erst die Tinte auf den Notenblättern getrocknet. Von Routine, gar Altersmilde keine Spur – allerdings auch nicht von barockem Berserkertum. Dafür hat der gebürtige Amerikaner, der schon seit 1971 in Frankreich lebt, die Eleganz französischer Kultur bereits zu sehr verinnerlicht. Am Opernhaus Zürich ist nun erstmals eine Charpentier-Oper auf die Bühne gekommen. Ein kleines Wagnis – und es ist rundum gelungen.

