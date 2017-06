Konstanz Magische "Alcina" am Theater Basel

Regisseurin Lydia Steier zaubert mit Georg Friedrich Händels Oper

Das Erwachen kommt im dritten Akt. Der Alltag hat sie wieder – und nichts ist wie zuvor. Traumreste spuken durch die Szene, jetzt kommt die Realität zum Zuge. Ein Papierflieger, ein Papierschifflein mögen genügen, um sich auf eine ferne Märchen-Insel zu träumen.

Das Theater Basel hat für Georg Friedrich Händels barocke Zauberoper „Alcina“ alles auf die Bühne gebracht, was Kostümschneiderei, Bühnenbildner, Orchester und Gesangeskunst hergeben. Herbert Wernickes unvergessliche „Alcina“ in Basel 1996, das war damals ein auf 100 Minuten verschlanktes Musiktheater-Erlebnis, klar, klug durchdacht, mit vorzüglicher Besetzung. Die US-Amerikanerin Lydia Steier nun inszeniert die ganz große Kiste. Die Regisseurin gilt selber bereits als Schwergewicht. Ihre Basler Inszenierung der Stockhausen-Oper „Donnerstag aus Licht“ wurde 2016 von der Fachwelt als „Aufführung des Jahres“ ausgezeichnet. Die Erwartungen jetzt waren entsprechend gespannt. Wird ihr die uralte Zauber-Oper „Alcina“, uraufgeführt 1735 in London, ebenfalls gelingen?

Zunächst war kurz vor der Premiere eine Absage zu verkraften, ausgerechnet in der Titelpartie. Nach Mitteilung des Theaters musste Kate Royal als Alcina „aus persönlichen Gründen von der Produktion zurücktreten“. Statt dessen war Nicole Heaston in der Titelrolle zu sehen, zu hören – und zu bewundern. Heaston hatte die Alcina schon an anderen Bühnen mit Bravour bewältigt. Auch in Basel brachte sie die ganze Pracht ihres starken Soprans und Üppigkeit ihres Körpers zur Geltung. Sie sprengte alle Fesseln. In ihrer Arie „Si, son quella, non plù bella“ entdeckt sie, dass sie liebt – und das Publikum eine A-Klasse-Sopranistin. Heaston hält das hohe Niveau bis zum Schluss, insbesondere in ihrer Verzweiflungsarie, wenn sie als Alcina ihre Macht schwinden und ihr Reich zerstört sieht („Mi restano le lagrime“). Es gab wiederholt Szenenapplaus.

Alcina, das ist die Herrscherin einer südlichen Insel. Die Männer verfallen ihr reihenweise, und wenn sie von ihnen genug hat, verzaubert sie die Herren in Tiere, Pflanzen und Steine. Flurin Borg Madsen (Bühne) und Gianluca Falaschi (Kostüme) zauberten mit. Im Hintergrund spannt sich der blaue Himmel wie ein Fächer auf, davor breitet sich eine Felslandschaft wie eine Skulptur, im Vordergrund zeigen rote Wellen ihre Zacken wie im Bilderbuch. Tiere, Bäume und Blumen? Keine. Sie kommen in Gestalt verzauberter Männer mit prächtigem Kopfschmuck, glockigem Blütenrock oder als Frau im silbrig schuppigen Nixenkleid – ein Augenschmaus, ein opulentes Bilderbuch.

Die vielfarbige Südsee-Pracht, das ist die eine Seite der Inszenierungswelt. Die andere, die graue Seite vertreten die Neuankömmlinge aus dem Westen, geprägt durch den Büro-Alltag, Anzug, weißes Hemd und Krawatte. Im Bann von Alcina ist Ruggiero. Ursprünglich von Händel geschrieben für einen Kastraten, wird die Rolle in heutigen Inszenierungen meist mit einer Mezzosopranistin besetzt. Die Basler Inszenierung nun kehrt wieder zu Händel zurück. Den Ruggiero singt hier der Deutsch-Rumäne Valer Sabadus; er zählt zu den besten Countertenören – und erweist sich auch in Basel als eine Wucht mit seiner wie mühelos geführten Stimme, fragil und weltentrückt, die höchsten Höhen und Abgründigkeiten durchmessend, zerrissen zwischen Alcina und seiner Verlobten Bradamante, die ihm auf Zauberinsel folgt.

Bradamante, verkleidet als Mann, will ihren Ruggiero zurück. In der Partie der vor Eifersucht rasenden Bradamante brennt Katarina Bradic ein wahres Koloraturen-Feuerwerk ab. Hier die Koloraturentechnik des Westens, dort Alcinas fast melancholisch gebrochener Südsee-Zauber: Regisseurin Lydia Steier kontrastiert die beiden Sphären auch durch vorzügliche Personenführung. Zu Alcinas Welt gehört ihre Schwester Morgana, die es weniger tragisch nimmt. Bryony Dwyer als Morgana liebt und entliebt sich, wie es ihr gerade in Männergestalt über den Weg läuft. Das ist durchaus komisch, und ebenso spielerisch-beweglich ist Bryony Dwyers Sopran. In Morgana verliebt ist Alcinas Oberkrieger Oronte: Nathan Haller ist nicht nur ein mitreißender Tenor, sondern lässt sich auch zum Step-Tanz hinreißen. Das gemahnt an die Tatsache, dass „Alcina“ auch eine Ballettoper ist.

Halb erinnert die Inszenierung also noch an die barocke Händel-Oper, flüssig-luzid gespielt vom La Cetra Barockorchester Basel unter Leitung von Andrea Marcon. Halb drängt die Regisseurin bereits in eine moderne Interpretation: traurige Tropen, verlorene Paradiese. Alcinas Zauberwelt geht unter. Die Inselbewohner müssen einen Schreibmaschinen-Kurs absolvieren. Edle Wilde, böse Zivilisation? So simpel ist es nicht. Einer will nicht in die Zwei-Welten-Theorie passen, das ist der Knabe Oberto. Er verkörpert die kindliche Unschuld. Auf der Suche nach seinem Vater wendet er sich offen gegen die männermordende Alcina und bezichtigt sie barbarischer Grausamkeit. Alice Borciani als Oberto schleudert Alcina in kindlichem Ungestüm geradezu eine Rachearie entgegen: „Barbara!“ – ein weiterer Höhepunkt am Ende des Abends.

Was bleibt? Bradamante und ihr Verlobter Ruggiero heiraten. Sekt und Polonaise im Büro – und von Alcinas Insel ein Stück Fels, an das sich Ruggiero wie träumerisch lehnt. In der grauen Bürowelt bleibt vom Paradies ein Traum – und ein gefalteter Papierflieger. Der Alltag hat sie wieder. Großer Applaus.

