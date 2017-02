Theater "Madame de Sade" am Schauspielhaus Zürich  Theater über einen Frauenheld aus Frauensicht

Von „Weh! Ach! Oh!“ bis „Hoi-ho! Ha!“: Im Zürcher Schauspielhaus prallen bei der Aufführung von Yukio Mishimas „Madame de Sade“ Theaterkulturen aufeinander. Die schauspielerischen Leistungen lassen staunen, sagt SÜDKURIER-Redakteur Johannes Bruggaier

Auf eine dramatischere, furchtbarere Weise ist noch kein Dichter aus dem Leben geschieden: Als sich Yukio Mishima am 25. November 1970 das Scheitern eines von ihm angezettelten Staatsstreichs eingestehen muss, begeht er in aller Öffentlichkeit Harakiri. Vor den Augen hunderter Soldaten kniet er sich nieder, entblößt seinen Oberkörper und schlitzt sich mit einem Messer den Bauch auf. Und wie es das Ritual nach Überlieferung der Samurai vorsieht, lässt er sich schließlich von einem Gefährten enthaupten.

Was für Yukio Mishima das Ende war, bildet für die Inszenierung seines Stücks „Madame de Sade“ im Zürcher Schauspielhaus den Anfang. Das japanische Zimmermädchen Charlotte (Kuan-Ling Tsai) kniet sich auf den Boden der herrschaftlichen, über und über mit Stuck verzierten Villa, richtet seinen Blick in die Ferne und greift zum Messer. Eine resolute Bewegung, ein entschlossener Stich – doch statt Blut rieseln Rosenblüten aus ihrem Mund: Der Selbstmord, er bleibt eine Fantasie.

Charlotte wird sich gleich schon wieder munter um den Haushalt kümmern, ihr gespielter Suizid aber gibt dem Abend die Richtung vor. Denn so wie Yukio Mishima mit seinem Samurai-Tod ein Fanal gegen den Niedergang der japanischen Kultur setzte, will Regisseur Alvis Hermanis an die niedergegangenen Theater-Traditionen anknüpfen. So ehrenhaft dieses Anliegen auch sein mag – als Regie-Ansatz wird es fragwürdig erscheinen.

„Madame de Sade“ ist ein Nebenwerk der Weltliteratur, das durchaus Beachtung verdient. Mishima erzählt darin die Geschichte des berühmten, skandalumwitterten Frauenhelden Marquis de Sade (1740-1814) aus der Perspektive seiner Angehörigen. Zu sehen bekommt das Publikum nicht etwa den Autor pornografischer Werke und Gründervater sadomasochistischer Sexualtechniken: Hauptfigur des Stücks ist vielmehr dessen Ehefrau Renée Pélagie de Montreuil (in Zürich gespielt von Friederike Wagner), die bekanntlich lange Zeit trotz all seiner Skandale und Gefängnisaufenthalte treu an seiner Seite stand.

Mishima zeigt jedoch nicht nur ihren Kampf um die Ehe, sondern auch die Anteilnahme der Gesellschaft. Zu erleben ist eine um den guten Ruf besorgte Mutter (Sunnyi Melles), die flatterhafte Schwester Anne (Lisa-Katrina Mayer), eine neugierige Comtesse de Saint-Fond (Miriam Maertens) und eine frömmelnde Baronesse de Simiane (Susanne-Marie Wrage). Zu erleben ist, wie sich hinter der Fassade der Entrüstung erotischer Voyeurismus breitmacht, wie aus gegenseitiger Anteilnahme unversehens Konkurrenz wird und wie aus vordergründigem Leid tatsächliche Lust erwächst. Wie also verknüpft Hermanis dieses psychologische Kammerspiel mit tradierten Formsprachen des Theaters?

Akt eins: Die sechs Frauen, gekleidet in prunkvolle Rokoko-Gewänder, umgarnen einander mit einem exaltierten Pathos, wie er im expressionistischen Sprechtheater des beginnenden 20. Jahrhunderts üblich gewesen sein mag. „Mutter!“, ruft die junge Madame de Sade und breitet übertrieben die Arme aus: „Ach, oh Mutter! Ich habe mich so nach Ihnen gesehnt!“ Weh! Ach! Oh!

Akt zwei: Auf europäischen Expressionismus folgt japanisches Kabuki-Theater. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass manche der Damen, die sich eben noch moralisch entrüsteten, selbst dem Marquis verfallen sind. Der Ton wird jetzt rauer, statt vornehmer Mozartperücken trägt man nun japanischen Kopfschmuck. „Alphonse ist vom Sehen besessen, ich vom Gesehenwerden“, begründet die Comtesse de Saint-Fond ihr Verständnis für die erotischen Gelüste des inhaftierten Schürzenjägers. „Hoi-ho! Ha!“, ruft da angewidert die alte Hausherrin und deutet einen Karateschlag an.

Akt drei: Die Jahre sind ins Land gezogen, in Frankreich steht eine Revolution vor der Tür, der Marquis soll wieder auf freiem Fuß sein. Die Damen sind gealtert, sowohl Pathos als auch Aggression sind inzwischen verflogen. Übrig bleiben Figuren von heute. „Langweilst du dich?“, fragt die Alte ihre Tochter. „Nicht besonders“, wirft diese ihr entgegen: So beiläufig unterhält man sich nur im zeitgenössischen Theater.

Es gibt manche spannenden Aussagen darin zu entdecken. Und ohnehin wird das alles darstellerisch auf gewohnt hohem Niveau gelöst. Wie umstandslos insbesondere Sunnyi Melles ihre Figur den unterschiedlichsten Theaterkulturen anzupassen vermag, lässt staunen. Und wie Friederike Wagner es versteht, in Madame de Sade über diese extremen Sprünge hinweg eine konsistente Entwicklung aufzuzeigen, ist beeindruckend. Dennoch: Was genau Hermanis mit seinem Exkurs durch die Theatergeschichte bewirken möchte, bleibt im Dunkeln. Seine Mittel wirken in ihrer gewollten Radikalität künstlich und bisweilen etwas peinlich; was als Anlehnung ans Traditionsbewusstsein des Autors gedacht war, mutiert zu dessen Parodie. Sein Harakiri, schreibt der Regisseur im Programmheft, habe Yukio Mishima berühmter gemacht als seine Werke: Dieses Missverhältnis umzukehren, wäre ein lohnendes Ziel für künftige Inszenierungen.

