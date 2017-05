vor 2 Stunden Paul-Josef Raue Exklusiv Kultur Luther aufs Maul schauen (19): Wer liest, der kann hören

Martin Luther hat nicht nur die Kirche reformiert, sondern in Teilen auch unsere Sprache. In unserer wöchentlichen Kolumne zeichnen wir seinen Einfluss nach. Thema heute: So versteht man Luthers Texte auch im Original