Luther aufs Maul geschaut (1) - Die erste Regel lautet: Kurze Wörter

Was ist ein guter Stil? Darüber kann man viele Kolumnen und dicke Bücher schreiben. Es reichen fürs Erste zwei einfache Regeln. Die erste: Nutze kurze Wörter!

„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erden. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe.“ So beginnt Martin Luther seine Übersetzung der Schöpfungs-Geschichte in den ersten Bücher Moses: Kein Wort hat mehr als zwei Silben. Die meisten Wörter haben nur eine Silbe wie diese kräftigen: „Gott“ und „wüst“ und „leer“; die starken Hauptwörter, die den Rhythmus bestimmen und den Sinn tragen, haben zwei Silben: „Anfang“ und „Himmel“, „Erde“ und „Tiefe“.

Das ist Luthers Stil: Kurze, schlichte, aber kräftige Wörter wie „Pöbel“ und „Memme“, „Rat und Tat“, „Mark und Bein“. Die einsilbigen Wörter gehen direkt ins Ohr, und die meisten reizen unsere Gefühle. Einsilbig sind Hass und Wut, Glück und Geld, Gott und Mensch.

Auch Goethe hielt sich daran

Luther folgten die großen Dichter wie Goethe: In seiner Ballade vom Fischer sind drei Viertel der 170 Wörter einsilbig, in den Schluss-Zeilen fast alle:

„Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm/ Da war’s um ihn geschehn./ Halb zog sie ihn, halb sank er hin/ Und ward nicht mehr gesehn.“

Wenn Politiker in Kopf und Bauch ihrer Bürger und Wähler eindringen wollen, kennen sie die Wucht der Einsilber: "Blut, Schweiß, Mühe und Tränen" (im Englischen alle einsilbig). „Yes, we can“. Auch das Volk kennt die Wucht: „Wir sind das Volk!“ Was folgte, war eine Revolution.

Nur wenige Sprachen können – wie die deutsche Sprache – aus beliebig vielen Hauptwörtern ein neues Wort bilden. Dieser Vorzug kippt schnell um und führt zu vielsilbigen Wortungetümen. Ein Beispiel: „Ampel“ ist zweisilbig und verständlich: Jeder hat sofort ein Bild im Sinn. Die bei Bürokraten beliebte „Signalzeichenanlage“ hat sieben Silben und projiziert kein Bild in den Kopf, erst recht wenn sie zur „Unfallhäufungsstelle“ wird.

Die zweite Grundregel des guten Stils? Sie antwortet – in der nächsten Kolumne – auf die Frage: Müssen auch Sätze kurz sein?