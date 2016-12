Kino Lustig, spannend, herzerwärmend: Disneys Südsee-Abenteuer Vaiana kommt ins Kino

Mädchen wollen sich nicht länger von hübschen Prinzen retten lassen. Sie werden lieber selbst zu Heldinnen – so wie im Disney-Film „Vaiana“. In dem Animations-Abenteuer will die Häuptlingstochter Vaiana ihre Insel vor dem Untergang bewahren und landet mit dem trägen Halbgott Maui in einem spannenden Abenteuer. Das ist typisch Disney und doch angenehm anders, sagt SÜDKURIER-Kritiker Sascha Rettig

Es ist schon ein Kreuz mit diesen Disney-Prinzessinnen. Wenn sie sich auch durch die Farbe ihrer wallenden Haare unterscheiden, sind sie alle austauschbar schön, eigentlich viel zu dünn – und vor allem weißhäutig. Doch damit ist jetzt zumindest einen Film lang Schluss. Im Animationsabenteuer „Vaiana“ stammt die junge Titelheldin nicht nur aus einem polynesischen Inselparadies. Sie hat auch keine Wespentaille, sondern erfreuliche Durchschnittsmaße, und verfolgt ihr Ziel mit eigenem Kopf und starkem Willen. Und überhaupt: „Ich bin keine Prinzessin“, sagt sie dem Halbgott Maui. „Ich bin die Tochter des Stammeshäuptlings.“

Bevor sie in dessen Fußstapfen tritt, steht ihr ein großes Abenteuer mit überlebenswichtiger Mission bevor. Denn die südpazifische Heimat, die Vaiana so sehr liebt, ist vom Untergang bedroht: Die Fischer kehren mit leeren Netzen zurück und die Kokosnussernte ist kaum genießbar. Gegen das Verbot ihres Vaters macht sich die junge Frau in einem Kanu auf den Weg, weit über das Riff hinaus, in der Tradition ihrer seefahrenden Vorfahren. Sie ist entschlossen, die Schatten über dem Idyll zu vertreiben. Das führt sie zum Halbgott Maui, einem selbstverliebten, aber sehr gutherzigen Muskelberg. Dann sucht das Duo die Mutterinsel Te Fiti, der Maui einst das Herz, einen mächtigen Stein, gestohlen und so die Welt aus dem Gleichgewicht gebracht hatte.

„Vaiana“ greift einerseits auf die polynesische Mythologie zurück, andererseits ist es im Kern eine bei Disney vielfach erzählte Geschichte. Geht es doch einmal mehr darum, dass eine Auserwählte ihren Weg gehen und über sich hinauswachsen muss. Doch nicht nur in dieser Hinsicht kommen vertraute Elemente zum Einsatz. Auch hier gibt es tierische Sidekicks mit dem schwimmenden Schweinchen und dem erfrischend dummen Hahn Hei Hei. Außerdem wird viel gesungen: Die nächste Nummer, die hartnäckig ins Ohr geht, ist immer nur ein paar Wellen entfernt.

„Vaiana“ schließt an die Erfolgswerke der Disney-Renaissance in den 90er-Jahren an und funktioniert durchaus genauso gut. Das episodisch angelegte Abenteuer entwickelt genug Charme, überzeigt durch Selbstironie und bietet viele witzige Figuren und hübsche Details wie Mauis lebendige Tätowierungen. Dazu sind die strahlend bunten Bilder der Südseelandschaft mit ihren paradiesischen Inseln so sonnendurchflutet wie prachtvoll animiert.

Dass „Vaiana“ dabei trotz all der Disney-Standards eben doch mal mehr, mal weniger neue Wege einschlägt, zeigt unter anderem auch die Liebesgeschichte: Es gibt nämlich keine. Dadurch fehlt dem Finale vielleicht die Romantik, rührig gefühlig ist es trotzdem.

Land: USA

Regie: Ron Clements, John Musker

Deutsche Stimmen: Lina Larissa Strahl, Andreas Bourani

FSK: ohne Altersbeschränkung

Länge: 107 Minuten

Fazit: Ein prachtvoll animiertes Südsee-Abenteuer mit vielen Songs – typisch Disney und doch ein bisschen anders.

