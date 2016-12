Kultur Lörrach: Unter die Haut gehende Klänge

Dass Kammermusik auch spannend sein kann, beweist das Artemis-Quartett im Lörracher Burghof

Ob das die auf den Prüfstein gestellte klassische Schönklang-Ästhetik bei Haydn ist, ein unter die Haut gehendes zeitgenössisches Stück von Wolfgang Rihm oder die geradezu raffinierte Einfühlung in die klanglichen Verlockungen der Schumannschen Romantik: Immer imponiert der packende Zugriff der bis auf den Cellisten Eckart Runge im Stehenden spielenden Streicher.

Das Publikum lauscht atemlos gebannt dem Verlauf einzelner Stimmen in diesen vierstimmigen Gesprächen unter acht Augen. Großen Wert legen die Artemis-Leute auf dynamische Abstufungen. Ihre exquisite Piano- und Legatokultur und ihre bis ins letzte ausgereizte Klanglichkeit und atemberaubende Kantabilität macht sich schon im Adagio-Satz in Haydns erstem Streichquartett G-Dur aus op. 76 bemerkbar. Im Trio des Menuettes nimmt die erste Geige von Vineta Sareika die Führungsrolle ein. Da das Ensemble bei Haydn jede Phrase detailliert durcharbeitet, wird dem Zuhörer überhaupt keine Chance zum bequemen Weghören gestattet.

Ereignishaft war auch das „Grave“ von Wolfgang Rihm im Angedenken an den zu früh verstorbenen Bratschisten des Alban-Berg-Quartetts, Thomas Kakuska. Runge, der sich hier ans Publikum mit einer liebevollen Erinnerung an diesen Musiker wendet (er war mit ihnen öfter im Sextett auf Tournee), kennt die Trauer und Lähmung im Ensemble aus eigener Erfahrung. Vor anderthalb Jahren gab es eine ähnliche Situation im Artemis- Quartett. So konnte man Rihms Trauermusik als dankbare Erinnerung an den charmanten Wiener Bratschisten verstehen, dessen Tod in der Kammermusikwelt ein Schock war. Aufgeführt wurde das Grave mit großer Emotion, nervigem Ton und mit teils schleifenden Bogengeräuschen, die wie lautes Atmen klangen. Danach brauchte es zur Entspannung die Pause.

Nicht minder spannend war, wie das Artemis-Quartett Schumanns drittes Streichquartett aus op. 41 interpretiert: furios und leidenschaftlich-expressiv, dabei immer präzise in der Spur. Ein Schumann, so emphatisch wie energisch, mit eruptiven Ausbrüchen im „risoluto“ des Kopfsatzes, einem klagenden Abgesang im Adagio und einem wunderbaren Dialog zwischen erster Violine und Bratsche (Gregor Sigl). Quartettkunst also auf höchstem Niveau, mit einem fröhlich-tänzerischen Kehraus-Finale im punktierten Rhythmus, das einen unweigerlich mitreißt, und ein von der ersten bis zur letzten Note inspirierender Konzertabend.