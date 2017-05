Konstanz Liebesexperiment unter Ausschluss des Körpers

Das Theater Mephisto & Co in Konstanz schöpft in seiner Inszenierung von „Intime Fremde“ nicht das ganze Potenzial des Stücks von Jérôme Tonnerre aus

Ein klassisches Verwechslungsstück. Jérôme Tonnerres „Intime Fremde“ könnte eine Komödie sein. Ist es aber nicht. Entgegen aller Erwartungen ist es nicht besonders lustig, dass Anna, kaum hat sie die vermeintliche Praxis betreten, schon auf der Couch liegt. Eher tragisch-komisch. Sie glaubt, ihrem Psychotherapeuten all diese intimen Dinge zu erzählen. In Wirklichkeit ist es William, der Steuerberater von gegenüber. Anna hat die Tür verwechselt.

Es ist eine Kunst, daraus nicht automatisch eine Komödie zu machen. Zumindest keine, die zu den üblichen Verwicklungen führt. Auch das Theater Mephisto & Co zielt mit seiner Inszenierung nicht auf die schnellen Lacher, die angesichts der freizügigen Offenbarungen Annas im Amüsiermodus eher Peinlichkeitsgefühle übertönen müssten. Tatsächlich wird es sogar sehr still, wenn die sexuell frustrierte Ehefrau von den Selbsterkundungen der eigenen Lustzonen berichtet. Das spricht zunächst für die Inszenierung von Hersilie Ewald.

Wie „Short Cuts“ reiht sie die Besuche Annas aneinander, die fortgesetzt werden, da William außerstande ist, sich zu erkennen zu geben. Die Türklingel stellt die jeweilige Zäsur zwischen den Besuchen dar. Und es klingelt viel im Zimmertheater auf Schloss Seeheim am Konstanzer Bodenseeufer. Das erzeugt zwar ein gewisses Tempo, aber nicht unbedingt eine Dynamik, die sich aus einer inneren Logik speist. Ein bisschen mehr Zeit hätte die Regisseurin ihren Darstellern schon gönnen können. Eva Patricia Dietrichs Anna kommt deutlich zu kurz. Kaum ist sie da, ist sie schon wieder weg. Schwierig, so entstehen zu lassen, was Tonnerres Stück intendiert: ein Liebesexperiment mit Worten und unter Ausschluss des Körpers.

Maik Möller spielt den Steuerberater, der gewissermaßen in einer Gruft zu Hause ist. Ihn berührt eigentlich nicht, dass die Ex, ein momentanes Gelegenheitsverhältnis, ihn noch liebt, bemerkt er nicht. Warum Maik Möller unablässig an etwas herumkauen muss, das weiß jedoch der Himmel. Am Ende ist es gar Ausdruck einer gewissen nervösen Grundhaltung der Inszenierung von Hersilie Ewald.

Das mag auch der Grund sein, weshalb die beiden Schauspieler nie ganz in den Seelenräumen ihrer Protagonisten ankommen. Katija Ledergerber als Geliebte Jeanne ist die Ausnahme. Dank ihres besonnenen Auftretens ist zu erahnen, was hier abgeht: ein Liebesspiel, in dem der Körper mal nicht die Hauptrolle spielt. Jeanne versteht das Besondere daran intuitiv, und Katija Ledergerber weiß das klug umzusetzen.

Natürlich hat das alles eine gewisse französische Frivolität. Wäre Maik Möller weniger hippelig und Eva Patricia Dietrich mehr bei ihrer Figur, könnte man sich vorbehaltlos erfreuen an dieser intelligenten Dreiecksgeschichte. So ist eine nette Vorstellung daraus geworden, von der sich das Premierenpublikum sommerlich unterhalten fühlte. Es hätte aber mehr werden können.

