Konstanz Lebensklänge

Laut, leise, liebevoll: Die Südwestdeutsche Philharmonie spannte in ihrem Abo-Konzert einen Bogen vom Norden bis in den Orient

Ruhig schreitet der finnische Chefdirigent Ari Rasilainen aufs Podest im Konstanzer Konzil, lässt die Arme in halber Höhe unspektakulär sich bewegen, als würde nun das gespannte Publikum langsam ins musische Genießen hineinkomplimentiert. Aber dann geht es gleich los: Krachendes Fortissimo aus Kopenhagener Romantik. Johann Severin Svendson hatte sie in Leipzig studiert und in Bayreuth bewundert. Mit seiner „Festpolonaise" eröffnet das Abo-Konzert. Und der Dirigent wagt die volle Gründerzeit-Dynamik. Das Thema kommt (sofern wir richtig gezählt haben) achtmal, jedes Mal mit Beckenschlag, Trommeldonner, Pauken, mit vollem Orchester und ungeschmälerter Lautstärke: So hat man Feste gefeiert. Wenigstens eröffnet. Rasilainen lenkte die Musiker der Südwestdeutschen Philharmonie mit Mut zu unverfälschtem Kaiserzeitpathos. So also geht nordisches Temperament. Das Publikum war entzückt.

Auf das Laute folgte das Leise – das aber mit höchster Solo-Feinheit und Orchester-Differenzierung. Fazil Says „Klarinettenkonzert zu Omar Khayyam“ ist orientalische Miniaturmalerei. Say, der 42 Jahre alte, berühmte türkische Pianist, Komponist, auch atheistischer Bürgerrechtler, ist in den meisten Werken ein Erzähler in Tönen. So auch im 2011 entstandenen Klarinettenkonzert. Es erzählt die Geschichte des persischen Mathematikers, Dichters, Skeptikers, Aphoristikers Omar Khayyam (um 1045-1122). Klassischer Dreisatz gliedert das Opus wie das Leben: Jugend – Reife – Weltabschied. Say umgeht nicht alte Tonalität, bezieht sich auf Lied-Überlieferungen, wagt die Concerto-Form mitsamt spielerischen Bravour-„Arabesken“. Die Verbindung von feinstem Klanggewebe gelang orchestral meisterlich – und leise erzählt in ruhigem Philosophenton. Der Schweizer Solist Reto Bieri erwies sich als Perfektionist in allen Registern: Sanfte Tiefe, weite Schalmei-Poesie, Rasanz bis zur Atemlosigkeit und elegisches Melos.

Schließlich noch die beiden Bizetschen Suiten „L'Arlésienne“ – Theatermusik, der Ari Rasilainen höchste Konzert- , ja symphonische Qualität zuerkannte. Der Doppelweg gelangte in Suite I vom schicksalhaft wuchtigen Unisono des „Prélude“ über heiteres Menuett (mit Seelen-Saxophon von Alexander Bührer) und ein schönstes Adagietto zum „Carillon“-Finale, wo die Hörner Glockenintervalle bestens intonierten – Kirchweih bei Arles. In der Suite II folgt auf eine provenzalisch-rustikale „Pastorale“ ein handfestes fff-„Intermezzo“. Ein Rokoko-Flötensolo (galant von Ekkehard Creutzburg zu zarten Harfenakkorden) mischte sich ins Derbere. Der Chef hatte das dynamische Pulver trocken bewahrt, um es im Finale zu zünden. Konzertfazit: Lebensmusik: Fest, Erdenwandel, Bacchanale – und ein mitgerissenes Publikum.

Parallele

Weitere Aufführungen: Samstag, 29. April, 20 Uhr, Stadthalle Singen; Sonntag, 30. April, 19 Uhr, Graf-Burchard-Halle Frickingen

Das Konzert hatte die Überschrift „Parallele“. Da wird jedem Hörer seine eigene Deutungshoheit zuerkannt. Man kann sie in allen Stücken finden: In einer Polonaise schreiten in festlich abgemessenem Nebeneinander die Paare. Der alte Perser Khayyam, dem Fazil Say sein Klarinettenkonzert widmete (auf dem Foto der Solist Reto Bieri), suchte das Parallelen-Problem mathematisch zu lösen. Und für Bizet empfiehlt sich die Kontrast-Parallele von Tragödie und Tanz. (se)