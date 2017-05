Konstanz Kunstverein Konstanz zeigt gemeinsames Schaffen von Jürg Halter und Ester Vonplon

"Der Kapitalismus ist ein hellblauer Himmel": Schweizer Künstler treffen sich zwischen Wort und Bild

Die beiden Schweizer Jürg Halter (Dichter und Performance-Künstler) und Ester Vonplon (Fotografin) haben sich im Kunstverein Konstanz unter einem Dach eingefunden, wobei sie als Wandernde zwischen Wort und Bild auftreten. Gemeinsam waren sie unterwegs und begegnen sich wie zufällig – auch wenn sie für die Ausstellung einem Konzept folgten. Sowohl Jürg Halter als auch Ester Vonplon waren bereits viel auf Reisen gewesen, bevor sie sich zum gemeinsamen Projekt zusammentaten. Das Interesse an Sprache und Bildern eint sie genauso wie die Suche nach Vertrautem in der Fremde – und umgekehrt nach dem, was „in der Heimat“ unverständlich oder leer bleibt. Das Wesen der Zivilisation wird dabei zwangsläufig zum Thema (beide verweisen auf den Fotografen und Filmemacher Robert Frank), auch das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, zwischen An- und Abwesenheit. Texte treten in Verbindung zu Bildern, die sich wiederum zum bewegten Bild, zum Video, weiter entwickeln.

2014 haben sich Halter und Vonplon im Berner Jura getroffen, um eine Woche lang jeweils morgens zu entscheiden, wohin der Weg sie führen solle. Vonplon arbeitete mit mehreren Kameras, Jürg Halter genügten als Arbeitsmaterial zunächst Kugelschreiber und Notizbuch. Auch wenn Fotografien und Texte in einen Austausch treten sollten, war das Konzept dennoch offen: „Wenn ich am Anfang weiß, wie es aussehen soll, muss ich erst gar nicht anfangen“, sagt Jürg Halter.

„Alleine tanzend – irgendwo“ haben sie ihre Ausstellung im Kunstverein Konstanz genannt. Die Glasdecke mit ihren Kassetten mag im großen Ausstellungssaal den Rhythmus einer Rasterung von Bild und Text vorgegeben haben. Zunächst bleibt das Auge an der großformatigen Fotografie hängen, die als Fahne von der Wand hängt und auf dem Boden ausläuft. Überwiegend hell und transparent zeigt sich der Blick von oben auf eine Frau in einem Swimmingpool – ein Tanz im Wasser? Der Teil, der den Boden bedeckt, transportiert den Text von Jürg Halter: „Der Kapitalismus ist ein hellblauer Himmel, in dem sich alle Begriffe auflösen bis nichts mehr zu sagen ist.“ Natürlich ist dies keine „Bildunterschrift“ – Halter dient sich dem Bild ebenso wenig an wie Vonplon den Texten. „Eine Erklärung gibt es dazu nicht, das Bild löst ein Gefühl, eine Intuition bei mir aus“, so der Dichter.

Dass dem so ist, liegt auch daran, dass Ester Vonplon mit ihren Fotografien zunehmend abstrakter wird. Dabei setzte sie lange auf Schwarzweiß, erst jüngst kam auch Farbe auf ihre Bühne. Wie auch bei Jürg Halters Texten lebt ihre Kunst von den Leerstellen, die dazu aufrufen, in der eigenen Erfahrungswelt nach Entsprechungen zu suchen. Daher „passen“ Texte und Bilder in ihrer Langsamkeit und gleichzeitig der suchenden Unrast zueinander.

Bis 2. Juli im Kunstverein Konstanz, Kulturzentrum am Münster. Geöffnet Di-Fr 10-18 Uhr, Sa und So 10-17 Uhr. www.kunstverein-konstanz.de