Kultur Kunststudenten aus Freiburg gestalten in Schopfheim eine etwas andere Ausstellung

Statt gemeinsam in die Toskana zu fahren, haben Freiburger Kunststudenten ihr Reiseziel im Wiesental. Sie stellen ihre Werke in der Kulturfabrik in Schopfheim aus.

Laurie Mlodzik hat eine Flagge in den Farben blau, grün und rot mit dem Schriftzug „The Flag“ aufgehängt, ein Symbol, das den Nationalismus hinterfragt. Naomi Johnson fixiert eine Matratze mit Krümeln von Cornflakes mit Zuckersirup. Der Street-Art-Künstler Jeremy Palluce bedient das Sub-Genre Graffiti und vermischt es mit Malerei, ohne von der Straße wegzugehen. Drei Beispiele aus der Frühlingsausstellung „Toskana“ des Kunstvereins Schopfheim, ein mehrtägiges Studien- und Kunstprojekt, das 13 Studierende des Fachbereichs Bildende Kunst an der Hochschule für Kunst, Design und Populäre Musik in Freiburg in die Kulturfabrik führt. Jeder der jungen Künstler hat sein eigenes Thema, seinen eigenen Stil. Es kommt zu einer Vielfalt und überraschenden Eindrücken.

Chriz Ratz, der einzige figürliche Maler der Gruppe, erforscht auf drei Figurenbildern in mystisch-mysteriösem Tizian-Rot mit antiker Anlehnung Körperhaltungen von Menschen bei Emotionen wie Trauer und Schmerz – so etwas macht heute kaum mehr jemand. Miroslav Danev hat ein Bild aufgeteilt in Strukturen, einen zeichnerischen Bereich und einen malerischen, Dualität zwischen kalt und warm: oben die Materialität, unten das Illusionistische.

Die Installationskünstlerin mit dem Künstlernamen „Kit mit K“ beschäftigt sich mit Veränderungen und Bewegung, arbeitet mit Plastik und Luft. Eine große Folie wird aufgeblasen, die Oberfläche dehnt sich durch Atembewegung aus. Eine zweite installative Arbeit, bei der Plastiktüten glattgebügelt und mit Luft aufpumpt wurden, spielt mit der Erwartungshaltung der Funktion und Zeit.

Auf eine Schreibmaschine greift Sashana Haber bei der dadaistischen Papierarbeit „Bla-bla“ zurück, experimentiert mit Schrift, verwebt eigene Texte und Zitate, sammelt Beobachtungen und Erlebnisse in einem Anekdotenbuch und hat eine Serie mit Streichholzschachteln mit rotem Faden verbunden – ihre Signatur. Yushi Chiang kommt von der Illustration her, das zeigen die dekorativen Bilder. Laura Catalina hat die Berge ihrer kolumbianischen Heimat zu einem abstrakten Bild auseinandergeschnitten und Timo Alts seine „Roboterbilder“ automatisiert.

Zufrieden und froh äußerte sich Professor Ben Hübsch über das Projekt. Der Künstler und Leiter des Fachbereichs Bildende Kunst wollte sich bei seinen Studenten einbringen. Er hat konstruktive Farbflächen, seine bekannte Handschrift, im Raum hinterlassen, sowie eine farbige Wandmalerei über Eck mit räumlicher Perspektive angebracht. Manche rosa Farben in Arbeiten der Künstler sind von ihm inspiriert.

dauert bis 2. Juni (Finissage um 18 Uhr), geöffnet Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr.