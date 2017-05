Kultur Kulturtankstelle Döttingen zeigt sehenswerte Skulpturen aus Holz und Stein

In der Kulturtankstelle in Döttingen zeigen zwölf Künstler aus Deutschland und der Schweiz Skulpturen aus Holz und Stein. Warum die Skulpturen, die kaum unterschiedlicher sein können, sehr sehenswert sind, erfahren Sie hier.

Zur Kulturtankstelle in Döttingen/Schweiz gehören zwangsläufig auch Autos. So wundert es nicht, dass bereits auf dem Parkplatz vor der Galerie eine Skulptur des Schweizer Künstlers Ruedi Mösch kauert. Er nennt sie "Philosoph" und gehört mit zu den zwölf Künstlern, die jetzt in der neuen Ausstellung "Holz trifft Stein. Fokus Skulptur" ihre unterschiedlichsten Arbeiten zum Thema zeigen. Mit dabei sind auch die drei deutschen Künstler Ekkehard Altenburger, Josef Briechle und Mechthild Ehmann sowie Peter Maier, Beat Mazotti, Pascal Murer, Leo Kürz, Tomas Schirmann, Hansruedi Steiner und Hugo Wirz, alle aus der Schweiz. Sara Rohner ist die Jüngste der Teilnehmer und gestaltet mit teils befremdlich ausgemalten Zeitungsseiten malerisch die Wände der Ausstellungsräume. Alle Künstler haben bereits schon einmal eigene Werke in der Galerie gezeigt.

Im vergangenen Jahr feierte die Kulturtankstelle ihren zehnjährigen Geburtstag mit einem Skulpturenweg aus Metall. Diesmal nun also Stein- und Holzskulpturen. Vielfältiger könnte es kaum sein: Beim Holz begegnen sich etwa massive Gefäße voller Lebensspuren wie Risse und Verwitterungen (Schirmann) mit den kunstvoll verschlungenen "Arabesken" von Hansruedi Steiner oder den grazilen, zerbrechlich wirkenden Spiralen aus dem geschliffenen Tropenholz Iroko (Wirz). Daneben die streng symmetrischen Holzstelen von Josef Briechle, diesmal in überraschend warmen Farben bemalt. Und da dieser Künstler immer gern experimentiert, zeigt er auch eine kunterbunte Skulptur aus bemalten Holzformen und grazilen Ausläufern aus Metall. Ein Boot? Oder etwa ein Schwein auf dem Rost, wie ein amüsierter Besucher rätselt?

Üppig und vielfältig auch die Skulpturen aus Stein: etwa die bereits erwähnten Arbeiten aus Kersantit von Ruedi Mösch, die in ihrer ausdrucksstarken, wie gehämmert wirkenden Abstraktion an Ernst Barlach erinnern. Oder die wie Urfunde aus einem Schotterhaufen herausragenden Zähne ("Is there memory in the stone?") aus poliertem Basalt von Peter Meier. Oder all die andern Arbeiten aus Marmor, Alabaster oder Granit.

Nicht alle Künstler können hier besprochen werden. Unbedingt aber die drei Skulpturen im Eingangsbereich aus leuchtend blauem Glas, polierter Bronze oder zart roséfarbigem Indischen Marmor. Sie stammen von Mechthild Ehmann aus dem Südschwarzwald und bestechen durch ihre Beweglichkeit, Formschönheit und schwebende Leichtigkeit.

"Holz trifft Stein" ist bis zum 13. August sonntags von 14 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet. Tel. 41 794028959.