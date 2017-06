Kultur Kultur ist überall  Vorschau auf die Schubertiade in Schwarzenberg

Seit 1976 findet in Vorarlberg die Schubertiade statt – das Ereignis ist in der österreichischen Region längst fester Bestandteil des Kulturkalenders und eng mit Land, Leuten und Landschaft verbunden. Eine Vorschau auf die Schubertiade 2017 im denkmalgeschützten Dorf Schwarzenberg

Die Bregenzer Festspiele kennen viele – die Schubertiade hingegen ist etwas für Kenner. Manche kommen seit Jahrzehnten nach Vorarlberg. Ins historische Städtlein Hohenems, wo die Schubertiade 1976 von Bariton Hermann Prey ins Leben gerufen wurde und ein Schubert-Quartier entstand. Oder Musik-Freunde fahren hoch auf den Berg ins denkmalgeschützte Dorf Schwarzenberg, wo zeitversetzt der Schubertiade zweiter Teil stattfindet.

Wandern und Ski fahren, klettern und Käse verkosten können Touristen überall. Im Bregenzerwald können sie mehr, vor allem in Schwarzenberg. Hier gibt es Konzerte vom Feinsten und moderne Holzbauten von den Besten, etwa vom Basler Architekten Peter Zumthor. Und Künstler gibt es überall, Sänger und Pianisten. Und kunstsinnige Handwerker, zu finden in Zumthors „Werkraum-Haus“ in Andelsbuch. Handwerk und Kunst gehen im Bregenzerwald Arm in Arm, begleitet von einer Bevölkerung, die Qualität zu schätzen weiß und sich die gute Gestaltung dank erfolgreicher Unternehmen auch leisten kann.

Ob Privathaus, Wirtshaus oder Rathaus: Man achtet auf Baukultur und Handwerkskunst. Das wusste auch Kronprinz Wilhelm aus dem Hause Hohenzollern zu schätzen – er ließ sich in den 1890er-Jahren bei Schoppernau eine Jagdvilla bauen, die Pläne dafür liegen heute im Kunsthaus Zürich.

Die Melodien des österreichischen Komponisten Franz Schubert (1797-1828) im Ohr und im Auge die saftig grünen Matten, darauf behäbige Wälderhäuser wie hingestreut – das ist’s. Berggipfel und Spitzenkonzerte – die Mischung macht’s. Der ausgeprägte Sinn für Gestaltung und Kunst unterscheidet den Bregenzerwald von Nachbar-Regionen wie dem Montafon. Wer einmal hier war, kommt wieder. So erging es im 18. Jahrhundert der Malerin Angelika Kauffmann (1741-1807). Geboren in Chur, zog sie nach dem Tod der Mutter mit ihrem Maler-Vater nach Schwarzenberg. In der Barock-Kirche sind Apostelbilder von ihr zu besichtigen. Sie malte fleißig, reiste viel, wurde als Wunderkind bald berühmter als der Vater und schließlich Gründungsmitglied der Royal Academy in London.

Ihr Privatleben war bewegt, sie verdiente gut, verlor ihre Ersparnisse an einen Heiratsschwindler und heiratete einen italienischen Maler. Aus Schaden klug geworden, sicherte sie per Ehevertrag ihre Autarkie und folgte ihrem zweiten Mann nach Rom. In ihrem Salon verkehrten Goethe, Herder und die Fürsten Europas. Kauffmann porträtierte die Prominenz. Ihre Heimat Schwarzenberg vergaß sie jedoch nie – sie legte dort Geld und Gut an.

Schwarzenberg mit seinem denkmalgeschützten Dorfplatz und den uralten Häusern ist ein Architektur-Erlebnis für sich. Das gilt auch für das Angelika-Kauffmann-Museum und für den Angelika-Kauffmann-Konzertsaal, dem Herzstück der Schubertiade. Aus Tannen- und Buchenholz der Region gebaut, bietet er Raum für 600 Besucher und einen Blick über Wiesen und Berge. Im Publikum mischen sich Sprachen aller Länder mit dem einheimischen Dialekt. Das mag eines der Erfolgsgeheimnisse sein: Die Schubertiade wirkt beinahe naturwüchsig mit Land und Leuten und der Landschaft verbunden.

Und plötzlich spürt man die Innigkeit von Liedern wie „Am Brunnen vor dem Tore“. Jetzt versteht man, wie das Kunstlied dem Heimatweh entsprang. Und dann das: Wenn die kanadische Sängerin Adrianne Pieczonka ohne falsches Getue still auf der Bühne steht, wenn der hohe Raum von nichts anderem bewegt wird als von der Strahlkraft ihres Soprans – dann können einem die Tränen kommen: „Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus …“

Sehr befremdend war, was im Sommer 2016 passierte. Es trat auf: der britische Opernsänger Ian Bostridge, ein Schubert-Kenner sondergleichen, für sein Buch „Winterreise“ hoch gelobt. Bei seinem Auftritt spendierte Ian Bostridge als Zugabe die „Forelle“. Mitten im Applaus rief eine Stimme: „Deutsch lernen! Lern erst mal Deutsch!“ Schockstarre. Der Schreihals war ein weißhaariger Herr im dunklen Anzug. Von Bostridge gebeten, seine Einwände zu begründen, blieb ihm die Stimme weg. Das Publikum? Sprachlos erst recht.

Ian Bostridge und sein Pianist Julius Drake sind seit fast 20 Jahren bei der Schubertiade dabei. Musiker und Zuhörer wachsen hier mit- und aneinander. Die deutsche Romantik, seit den Verbrechen der Nazi-Deutschen unter Generalverdacht, kann in der Vorarlberger Natur blühen, gehegt von der Internationalen der Musik-Freunde. Dafür braucht es kein gigantomanisches Opernhaus, nur stille Leidenschaft.

Leidenschaft und Gründergeist treiben die heimische Kultur-Szene unentwegt voran. 30 000 Menschen leben im Bregenzerwald, in 22 Dörfern. Ihre kulturelle Leistung ist enorm. Jedes Jahr gibt es Neues zu entdecken. Hier einen Museumsneubau, dort einen Kulturbahnhof, in Krumbach Buswartehäuschen von Architekten aus aller Welt.

Oder das Forum FAQ. Es ist ein neues Format, das Musik, Theater und Zukunftsdebatten verbindet. Man diskutiert Fragen wie „Wird altes Wissen wertlos?“. Da sitzen sie dann, Einheimische neben Gästen. Auch Schwarzenberg ruht sich auf der Schubertiade nicht aus. In diesem Jahr kommt ein Klassik-Festival für die Jugend hinzu, „:alpenarte“, kuratiert wird es von erfolgreichen jungen Musikern.

Weil die Bregenzerwälder zurückhaltend sind, übersieht man als Gast so manche Attraktion. Seit 2016 gibt es in zwölf Dörfern sehr besondere Rundgänge. Der „Umgang“ hat vier Bestandteile. Erstens: Rostfarbene Info-Säulen, nicht größer als ein Zaunpfahl, lenken den Blick auf Besonderheiten. Zweitens: Ein winziger weißer Schuber birgt zwölf Faltkarten, nicht größer als ein Handteller. Drittens: Wer mehr wissen will, kann ein Buch erwerben. Und viertens gibt es wie andernorts auch geführte Rundgänge. Herausgehoben wird dabei immer das Eigene, das Eigenartige.

Das Kleine und Feine, das Spezielle und Traditionelle ziehen uns an. Darin steckt das Engagement von vielen Privatleuten. Ihre Bedächtigkeit, Aufgeschlossenheit für Neues und Sorge für die Heimat wachsen ans Herz. Schuberts Naturinnigkeit von damals und die Nachhaltigkeit der Bregenzerwälder von heute – das tut gut. Hier ist gut sein.

An jenem wundermilden Sommerabend 2016 erklangen aus Schuberts „Winterreise“ die Gedichtzeilen: „Nun merk’ ich erst, wie müd’ ich bin / Da ich zur Ruh’ mich lege / Das Wandern hielt mich munter hin / Auf unwirtbarem Wege …“ Natürlich geht es in Franz Schuberts Liedern immer auch um jene lange Lebenswanderung, die jeder für sich alleine tut. Wie gut ist es da, im Bregenzerwald anzukommen.

Die Schubertiade 2017

Die Schubertiade Vorarlberg findet zeitlich versetzt an zwei Orten statt – in Schwarzenberg und im nahe gelegenen Hohenems. Sie gilt mit rund 80 Veranstaltungen und im Schnitt 35 000 Besuchern jährlich als bedeutendstes Schubert-Festival weltweit. In Schwarzenberg findet die Schubertiade in diesem Jahr vom 17. bis 25. Juni und vom 25. August bis 3. September statt. Sie bietet dort mehr als 40 Veranstaltungen, unter anderem Kammerkonzerte, Liederabende und Matineen, außerdem Klavierkonzerte und Meisterkurse (mit dem Sänger Thomas Quasthoff und dem Pianisten Justus Zeyen). Der andere Teil der Schubertiade findet vom 13. bis 16. Juli und vom 5. bis 8. Oktober in Hohenems statt. Informationen: www.schubertiade.at