Kino "Kong"-Star Tom Hiddleston: "Ich arbeite gerne hart"

Für den britischen Schauspieler Tom Hiddleston ist King Kong eine Kino-Ikone. Da ist es kein Wunder, dass der 36-Jährige einfach nicht Nein sagen konnte, als ihm eine Rolle im neuesten Film über den Riesenaffen angeboten wurde. Im Interview erzählt er, wie er sich auf seine Rolle vorbereitet hat – und wie er sich nach stressigen Dreharbeiten entspannt

Mr. Hiddleston, von King Kong erzählt das Kino seit über 80 Jahren. Wo liegt der Reiz darin, in einem weiteren Film über den Riesenaffen dabei zu sein?

Ehrlich gesagt gerade darin: Kong ist eine Ikone des Kinos, er steckt quasi in der DNA dieses Mediums. Das Publikum hat einen Bezug zu diesem Wesen – und mir ging es genauso. Als man mir die Rolle anbot, freute ich mich wie ein Kind. Schon der Gedanke, neben King Kong auf der Leinwand zu sehen zu sein, war einfach fantastisch.

Was macht Ihrer Meinung nach King Kong zu einem solchen Dauerbrenner?

Jenseits seiner Größe, meinen Sie? In meinen Augen liegt der Reiz vor allem darin, dass es in diesen Filmen eigentlich immer um mehr geht als bloß um Action. „Kong: Skull Island“ zum Beispiel soll natürlich auch eine spektakuläre und spannende Achterbahnfahrt sein. Aber gleichzeitig hat die Geschichte eben auch ernste, dunklere Untertöne, denn es geht neben allem Spaß auch um die Arroganz der Menschen. Darum, wie wir dazu neigen, uns die Natur unterwerfen zu wollen, obwohl die sich eben nicht kontrollieren lässt.

Sie spielen einen ehemaligen Soldaten, der kurz zuvor noch in Vietnam diente …

Stimmt, und obwohl „Kong: Skull Island“ natürlich in erster Linie ein Unterhaltungsfilm ist, habe ich mich sehr gewissenhaft auf die Rolle vorbereitet. Ganz egal, um was für eine Rolle es geht, wähle ich immer zunächst eine recht theoretische Herangehensweise. Unter anderem habe ich mich lange mit einem BBC-Kriegsberichterstatter getroffen, der ein Buch über den Special Air Service geschrieben hat. Zu dieser Sondereinheit der britischen Armee gehört meine Figur um Film nämlich. Solche Vorbereitungen brauche ich, bevor ich mich einer Rolle auch mental und körperlich annehmen kann. Obwohl natürlich am Ende die sechs Monate Kampf- und Waffentraining sicherlich genauso wichtig waren.

Erst seit ein paar Jahren spielen Sie nicht mehr bloß Nebenrollen, sondern sind tatsächlich der Protagonist. Mussten Sie sich daran gewöhnen?

Das war durchaus eine Umstellung, und zwar eine, die ich sehr genossen habe. Ich habe mich sogar richtig darauf gefreut, schon seit ich damals bei „Wallander“ Kenneth Branagh beobachten konnte, wie er die Rolle des Protagonisten und damit des Teamleiters ausgefüllt hat. Denn tatsächlich ist die Verantwortung eine andere, wenn man der Hauptdarsteller ist. Das Team nimmt dich ein bisschen anders wahr und es wird erwartet, dass du noch mehr und härter arbeitest. Aber das gefällt mir. Ich arbeite gerne hart.

Nach „Kong: Skull Island“ folgt 2017 der neue „Thor“-Film, gerade drehen Sie das nächste „Avengers“-Abenteuer. Wie halten Sie dieses Arbeitspensum durch?

Puh, da fragen Sie mich was … Mitunter waren das in letzter Zeit schon weite Strecken ohne einen Tag Pause. Ohne viel Kaffee hätte ich das sicher nicht durchgehalten.

Haben Sie denn eine Basis, wo Sie auch mal durchatmen können?

Mein Haus in London, das ich vor fünf Jahren gekauft habe. Das ist mein Zuhause, da kann ich am besten entspannen. Urlaub ist natürlich auch toll, aber beruflich bin ich eigentlich genug unterwegs. „The Night Manager“ haben wir in Marokko und Mallorca gedreht, „Kong: Skull Island“ in Hawaii, Australien und Vietnam, für meine Auftritte als Loki in den Marvel-Filmen musste ich immer wieder nach Australien. Macht alles Spaß und ist immer ein Abenteuer. Aber deswegen brauche ich immer mal wieder meinen Alltag in London.

Kann denn da in Ihrem Fall wirklich von echtem Alltag die Rede sein?

Oh ja, ich achte sehr darauf, mein Leben so normal wie möglich zu leben. Meine Familie und viele alte Freunde leben in London, die treffe ich, so oft ich kann. Und ich gehe immer noch regelmäßig in mein Stammcafé. An manchen Tagen laufe ich von früh bis spät durch die Stadt und niemand erkennt mich. Wobei das nicht die Regel ist. (lacht) Aber das ist auch okay. Die meisten Fans sind nicht wirklich aufdringlich, sondern respektvoll. Und ich habe ja auch keine Alternative. Ich habe in meinem Leben schon in Los Angeles und Paris gelebt und auch viel Zeit in New York verbracht. Aber mein Zuhause ist London.

Sie sind scheinbar niemand, dem es zu langweilig ist, immer wieder die gleiche Rolle zu spielen. Loki müsste inzwischen ja schon fast Ihr Alter Ego sein …

Lustigerweise denken die Leute ständig, ich würde in einer Tour als Loki vor der Kamera stehen. Dabei ist es schon vier Jahre her, dass ich in dieser Rolle auf der Leinwand zu sehen war. Und als ich dann für „Thor: Ragnarok“ wieder in sie schlüpfte, fühlte es sich ehrlich gesagt vollkommen neu an. Denn glauben Sie mir: Dieser dritte „Thor“-Film wird ganz anders als die beiden davor. Die Rolle des Ober-Bösewichts konnte ich an Cate Blanchett abtreten, die die Göttin Hela spielt. Dagegen muss Loki seine eigene Rolle und das Verhältnis zu seinem Bruder ganz neu ausloten. Die Gefahr, dass ich mich wiederhole, habe ich keinen Moment lang gesehen.

Zur Person

Tom Hiddleston (36) stand am Anfang seiner Karriere vor allem auf Londons Theaterbühnen. 2008 gewann er für seine Rolle im Shakespeare-Stück „Cymbeline“ den Olivier Award. In dem Jahr stand er neben Kenneth Branagh als Assistent von „Wallander“ vor der Kamera. Der Durchbruch im Kino gelang ihm 2011 als Bösewicht Loki in der Comic-Verfilmung „Thor“. Für die Titelrolle in der Mini-Serie „The Night Manager“ bekam Hiddleston den Golden Globe. Nun ist er einer der Prota-gonisten in „Kong: Skull Island“.