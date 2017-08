Venedig Kleine Menschen, große Fragen zum Start der Filmfestspiele in Venedig

Festival mit Alexander Paynes Tragikomödie „Downsizing“ eröffnet

Natürlich ist die Idee reichlich absurd. Und doch ist das Zukunftsszenario gleichzeitig auch sehr reizvoll, das Alexander Payne zu Beginn der 74. Filmfestpiele in Venedig im Eröffnungsfilm „Downsizing“ satirisch durchspielte. Warum nicht einfach die Menschen schrumpfen, um die Zukunftsprobleme durch Ressourcenverbrauch und Überbevölkerung zu lösen? Auf rund zwölf Zentimeter? Das würde genügen, damit sie nur noch einen Bruchteil von allem verbrauchen und so den Planeten retten könnten. „Die meisten, die sich schrumpfen lassen, wollen aber in erster Linie sich selber retten“, heißt es in einer Szene in „Downsizing“, für dessen Premiere gestern neben Payne auch seine Stars Matt Damon und Kristin Wiig auf den Lido kamen.

Die beiden geben darin ein ziemlich durchschnittliches Paar, das mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat und in der Extremverkleinerung eine verlockende Perspektive für die Zukunft sieht. Schließlich kann man sich in der Mini-Welt nicht nur ein großes Haus leisten, sondern auch all den Luxus, für den das Geld in Normalgröße niemals gereicht hätte. Doch nachdem er die Minimierungsprozedur hinter sich hat, erfährt Paul, dass seine Frau gekniffen hat. Ganz allein findet er sich in der schönen neuen Mini-Welt und muss sein Leben wieder in die Spur bekommen. Dabei helfen ihm zwei Begegnungen: mit einer vietnamesischen Dissidentin, die zwangweise geschrumpft wurde und die Flucht mit über einem Dutzend anderen in einem Fernsehkarton nur gerade so überlebte. Außerdem hat Christoph Waltz endlich mal wieder eine amüsante Rolle als Nachbar, ausgefuchster Party-Serbe und globaler Schrumpfungsgewinnler, der mal nicht als Bösewicht stereotypbesetzt wurde.

„Es geht um einen Sinn dafür, dass wir alle im selben Boot sitzen. Letztlich hat der Film aber eine sehr hoffnungsvolle Botschaft in einer gespaltenen Welt“, erklärte Damon in Venedig seine Sicht auf Paynes sozialsatirisches Zukunftsszenario, in dem zwar aus den Größenunterschieden manch guter Gag mit Riesen-Crackern und Eheringen in Originalgröße geschlagen wird. Es klingt aber auch Gesellschaftskritik in der Miniaturwelt an, die trotz allen Wohlstands ein Abbild der normal großen ist: mit Klassenunterschieden, Flüchtlingen, Armut.

„Auch wenn der Film eine Science-Fiction-Prämisse hat und thematisch einen größeren Bogen schlägt, ist er doch unseren vorherigen Zusammenarbeiten sehr ähnlich“, sagte Regisseur Payne in Venedig und sein Co-Autor Jim Taylor fügte hinzu: „Wir interessieren uns mehr für Humanismus als für Politik und mehr für das Persönliche im Politischen.“ Wie in ihren Werken von „About Schmidt“ über „Sideways“ bis „The Descendants“ steckt also auch in „Downsizing“ eine Tragikomödie, die sich verstärkt auf das (Zwischen-)Menschliche fokussiert – allerdings diesmal nicht ganz so fein ausbalanciert ist, wie es Payne vorher oft gelang.

Und doch stellt er alles in allem auf sehr unterhaltsame Weise sehr essentielle Fragen. Viel mehr kann man zum Auftakt in Venedig wahrscheinlich nicht verlangen.