vor 2 Stunden Patrick Heidmann Kino „King Arthur“ – eine Legende mit neuer Handschrift

Der Film „King Arthur: Legend of the Sword“ erzählt eine altbekannte Geschichte – allerdings verpasst der britische Regisseur Guy Ritchie der Legende um Arthur und das Schwert Excalibur einen modernen Anstrich. Leider mangelt es ihm dabei an neuen Ideen, findet SÜDKURIER-Mitarbeiter Patrick Heidmann