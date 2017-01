Kunst Karl-Hubbuch-Ausstellung in Karlsruhe  von Licht und Schatten

Die Städtische Galerie Karlsruhe präsentiert die Zeichnungen des Künstlers Karl Hubbuch (1891-1979). Von den Nationalsozialisten hatte der Professor ein Lehr- und Berufsverbot bekommen; sein spätes Schaffen war dagegen von der beginnenden Erblindung geprägt. Sehenswert sind alle von Hubbuchs Werken

Zweimal senkte sich Dunkelheit über das Leben von Karl Hubbuch: Er war der erste der Karlsruher Kunst-Professoren, über die die Nationalsozialisten Lehr- und Berufsverbot verhängten; im letzten Lebens-Jahrzehnt verlor er den Kampf gegen den Grünen Star. Jetzt widmet die Städtische Galerie dem prominenten Vertreter des Verismus und der Neuen Sachlichkeit zum 125. Geburtstag eine Ausstellung. Die Auswahl von 80 Blättern aus dem 300 Grafiken umfassenden Besitz lässt den Lebensweg des Zeichners Hubbuch nachverfolgen. Schon 2013 hatte das kommunale Museum sein bis dahin unbekanntes fotografisches Schaffen vorgestellt.

Aufsehen erregte auch die erste Einzelausstellung 1924. Hubbuch sei „ein kühler Beobachter, ein philosophischer Kopf voller Einfälle, ein entschiedenes zeitsatirisches Talent und schließlich ein Zeichner von ganz hervorragenden Qualitäten“, schrieb ein Rezensent. Frühe Kriegserfahrung und scharfe Kritik an den sozialen Missständen der Weimarer Zeit spitzten seine Zeichenfeder. Die von Film und Theater genährte Lust an Symbolen verrätselte seine Arbeiten aber derart, dass George Grosz die Blätter des Freundes für seine kommunistischen Zeitschriften untauglich fand.

Die präzise Wiedergabe von Bauwerken, selbst von nebensächlichen Gegenständen, spielten 1925 bei Hubbuchs Berufung zum Lehrer einer Zeichenklasse der Badischen Landeskunstschule in Karlsruhe und bald zum Professor gewiss eine Rolle. Dann der jähe Absturz 1933. Hubbuch verliert Arbeit, Gehalt, Wohnung. Eine Zeichnung zum Abschied vom Ausblick auf die Gegend am Ettlinger Tor zeigt nicht nur eine Hitlerfahne am Nachbarfenster, sondern winzig klein auch seine Frau, die den Kopf auf die Arme legt. Hilde Isay emigrierte bald darauf in die USA.

1939/40 kommt Hubbuch als Hilfsarbeiter bei der Karlsruher Majolika-Manufaktur unter. Er malt Blumen für Uhrengehäuse der Firma Schmid-Schlenker in Schwenningen und zeichnet Porträts von Freunden und seiner zweiten Frau Ellen. 1947 ist er wieder Professor, an der wiedereröffneten Karlsruher Akademie der bildenden Künste. Er reist wieder und gibt seine Eindrücke erneut in einem Buch mit Zeichnungen heraus. Der Ruheständler beginnt schließlich, seine Arbeiten zu ordnen und zu überarbeiten. Das späte Schaffen aus der Zeit der beginnenden Erblindung verrät Resignation. 1970 zeichnet Hubbuch sich als Blinden vor der Haustür, an der viele Menschen vorüberziehen („Jugend und Alter“). Es sind nicht mehr Arbeiter wie früher, sondern bärtige, bebrillte junge Männer und barbusige Frauen der 68er-Studentenbewegung. Eins der Mädchen streckt ihm die Zunge heraus. Hubbuch versteht die Welt nicht mehr.

Städtische Galerie Karlsruhe, bis 22. Januar 2017, geöffnet Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Internet: www.staedtische-galerie.de