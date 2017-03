Kunst "Kapitalströmung"  mit ihrer aktuellen Ausstellung ist die Kunsthalle Tübingen in der Gegenwart angekommen

Die Kunsthalle Tübingen hat nach einer längeren Sanierungs- und Umbauphase mit der Ausstellung „Kapitalströmung“ wieder eröffnet. SÜDKURIER-Redakteur Siegmund Kopitzki war vor Ort und hat gesehen, was die Kunst zum Thema Geld zu sagen hat

Sie wird wieder bespielt, die legendäre Kunstalle Tübingen. Mit einer kurzen Unterbrechung war das Haus am Philosophenweg, das Götz Adriani, der erste Direktor, mit monografischen Ausstellungen berühmter Maler wie Paul Cézanne, Edgar Degas oder Pablo Picasso bekannt gemacht hat, seit 2013 geschlossen. Zwei Jahre länger als geplant. Seit Adriani im Jahr 2006 in den Ruhestand ging – er ist noch Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kunsthalle – sah das Haus zwei Geschäftsführer. Sie agierten mit ihren Programmen nicht glücklich, wie die Besucherzahlen ihrer Ausstellungen zeigen. Die jährlichen Raten schwankten zwischen 440 000 im Jahr 1996 und 30 000 im Jahr 2013. Aber wahr ist auch, dass ein Ausstellungsleben nach Adriani lange Zeit für viele einfach nicht vorstellbar war.

Das könnte sich mit dem neuen künstlerischen Vorstand Holger Kube Ventura und seiner Pilot-Ausstellung „Kapitalströmung“ zur Wiedereröffnung der Halle ändern. Der 50-jährige Kurator ist ein erfahrener Ausstellungsmacher. Zuletzt leitete er den Frankfurter Kunstverein. Ein Merkmal für Adrianis Kunstverständnis war der programmatische Wechsel zwischen zeitgenössischer Kunst und Kunst der Moderne. Wobei er den größten Publikumserfolg nicht mit sperrigen Zeichnungen von Joseph Beuys erzielte, sondern mit augenfreundlichen Impressionisten der Marke Auguste Renoir. Kube Ventura schlägt einen anderen Weg ein. Er will ausschließlich zeitgenössische Kunst zeigen, und das heißt im Fall „Kapitalströmung“: Kunst lebender Künstler. – Die Kunsthalle ist in der Gegenwart angekommen.

„Die Ausstellung bietet was für Leute, die gewohnt sind, dass Kunst an den Wänden hängt, und für solche, die gerne um die Ecke denken“, sagt Kube Ventura. Aber das ist nicht die einzige Klientel, die der Kurator im Auge hat. Er möchte auch Menschen erreichen, die sich zwar wenig für Kunst interessieren, aber neugierig genug sind, um zu erfahren, wie Künstler sich mit Themen von heute auseinandersetzen – zum Beispiel mit Kapitalströmungen.

Man muss nicht Karl Marx gelesen haben, um diese Ausstellung zu begreifen. Dass der Philosoph, Ökonom, Journalist, Gesellschaftstheoretiker, Held der Arbeiterbewegung sowie Kritiker des Bürgertums und der Religion in Tübingen präsent ist, wundert aber nicht. War er doch einer der Ersten, der die Wege der Kapitalströme analysiert hat, die den Wandel der Welt bestimmen; in Wirtschaft und Politik und auch im Hinblick auf soziale, kulturelle, wissenschaftliche oder ökologische Entwicklungen. „Durch die Globalisierung der Märkte“, gibt Kube Ventura die Richtung vor, „ist der Import und Export von Kapital – sei es in Form von Geld, materiellen oder immateriellen Gütern oder Menschen – zum allgegenwärtigen Modus geworden, zu einer scheinbar zwangsläufigen Notwendigkeit beziehungsweise zu einem Selbstzweck.“

Aber genug der Theorie. Auf der Suche nach symptomatischen Indizien nähern sich die 13 Künstler, die Kube Ventura für die Ausstellung ausfindig gemacht hat, zwar ernst, aber auch sinnlich, originell, verspielt und sarkastisch dem Thema an: Holger Wüst zeigt das größte jemals in der Kunsthalle ausgestellte Werk. Sein Digitaldruck „Venedig Refugee“ misst 3,75 mal 18,7 Meter. Wüst verwandelt den einst bedeutendsten europäischen Handelsplatz Europas, den jährlich 30 Millionen Touristen frequentieren, zum Schauplatz von Flüchtlingszelten, Polizei und Grenzschutz. Ins Zentrum dieser Bildmontage rückt Wüst ein Kreuzschiff mit einer riesigen Karl-Marx-Büste als Gallionsfigur. Marx als Seher?

Wüst hat auch alte Geldscheine stark vergrößert. Die Szenen auf den Noten erzählen noch von Arbeit, Familie und Wohlstand und schlagen so eine Brücke zur Lebenswelt. Und heute? Unsere Euro-Scheine zeigen Architektur, Sterne und eine seltsame Unterschrift. Hat sich unsere Beziehung zum Geld verändert? Klares Ja. Plastik ersetzt Papier. Das Leben nach dem händischen Geld ist auch keine Fiktion mehr. Die Pläne dafür liegen in den Schubladen der Banken. An diese Geldmaschinen erinnert Gabriel Kuri. Er hat in einer Vitrine Logos und Signets der Banken versammelt und dazu einen transparenten Beutel gehängt, gefüllt mit Wasser. Der Kapitalismus am Tropf?

Der Hamburger Filip Markiewicz beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema Geld. Er hat sich in sechs Zeichnungen die Euro-Note vorgeknöpft, aber seine großformatigen „Scheine“ (150 mal 290 Zentimeter) zeigen etwas anderes: die schön-schaurige Welt der Politik und des Kapitals, von der Rechtspopulistin Marine Le Pen über die Spielfigur Super-Mario, Goldmann Sex (sic!) bis hin zu Facebook-Gründer Marc Zuckerberg und dem Frontmann der Eagles of Death Metal, bei deren Konzert 2015 in Paris 90 Menschen von islamistischen Terroristen erschossen wurden.

Das Thema „Kapitalströmung“ liegt in der Luft. Die Bundeskunsthalle in Bonn stellt unter dem Titel „Kunst und Kapital“ Werke von Kathariva Sieverding aus; das Kunstmuseum Liechtenstein zeigt die Ausstellung „Who pays?“ (Wer zahlt die Zeche?). In Tübingen gibt es darauf diverse Antworten: „Du kannst Gewinn abschöpfen, wenn die Preise steigen – und wenn sie fallen“, lautet ein Gesetz der Börse, das Johanna Kandl auf eines ihrer Gemälde geschrieben hat. „Tomorrow is ours“ (Die Zukunft gehört uns) ist ein anderes Bild von ihr betitelt. Es zeigt Frauen, die barfuß durch die Wüste laufen. Das Werk ist, nach dem Selbstverständis Kandls, Mahnung und Drohung zugleich: Die Gewinner des globalen Kapitalismus könnten bald die Verlierer sein.

Eine Verliererin ist die 34-jährige Nicole von den Philippinen. Sie ist Haushaltshilfe in einer Familie aus Singapur. An ihrem freien Tag prostituiert sie sich. Dann nimmt sie so viel ein wie in einem Monat als Haushaltshilfe. Die Fotografen Paolo Woods und Gabriele Galimberti haben Nicole in dem Hotel fotografiert, in dem sie ihre Kunden empfängt. Woods/Galimberti bereisten Steueroasen dieser Welt und porträtierten Menschen, nicht nur Prostituierte, sondern auch superreiche Strippenzieher. Sie machen die Auswüchse des globalen Finanzsystems sichtbar. Die 29 Fotoarbeiten sind der Höhepunkt einer Ausstellung, die für die Kunsthalle einen gelungenen Auftakt bedeutet.

Kunsthalle Tübingen

Nahezu vier Jahre lang war die Kunsthalle Tübingen wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Die Halle erhielt auch ein neues Depot und einen 130 Quadratmeter großen Anbau. In die Sanierung und die Erweiterung wurden 3,5 Millionen Euro investiert. Die Kunsthalle wurde 1971 gegründet – die Gründung verdankt sich einer Initiative der Schwestern Paula Zundel und Margarete Fischer-Bosch, den Töchtern von Robert Bosch. Die aktuelle Ausstellung "Kapitalströmung" ist bis 11. Juni 2017 zu sehen. Geöffnet ist Dienstag von 11 bis 19 Uhr, Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Informationen: www.kunsthalle-tuebingen.de