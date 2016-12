Literatur Kalender 2017  ein bisschen Literatur für jeden Tag

Es gibt sie zum Aufhängen, zum Aufstellen, zum Lesen und Genießen: Wir stellen vier Literaturkalender mit Tradition vor. Vielleicht landet der eine oder andere davon ja noch unterm Weihnachtsbaum?

Was hängt an der Wand, macht Tick-Tack, und wenn es herunterfällt, ist die Uhr kaputt? Über solche Scherzfragen können heute nicht einmal Sechsjährige lachen. Sie stammen aus einer Zeit, als Uhren noch keine Telefone waren, sondern gut sichtbar an den Wänden hingen. Und neben der Küchenuhr prangte ein bunter Kalender, er war das Weihnachtspräsent vom Apotheker oder vom Vertreter des Metzgerhandwerks an die geschätzte Kundschaft.

Es sit nicht so, dass gedruckte Kalender heutzutage völlig ausgestorben wären. Der „Sexy Bauernkalender Alpengirls“ zum Beispiel ist sehr beliebt, allerdings nur bei der einen Hälfte der Menschheit. Für die andere Hälfte gibt es den prüderen „Alpenboys Kalender 2017“. An die Küchenwand hängt man sich diese beiden Teile lieber nicht, nicht einmal nebeneinander.

In diesem Jahr macht der „Stone Nudes Kletterkalender 2017“ mit vielen Fotos Furore. Auf den ersten Blick sieht der nackte Mensch am Fels aus wie Hermann Hesse beim Freeclimbing im Gestein überm Walensee. Bei näherer Betrachtung allerdings merkt man erschrocken, dass sich hier nackte Frauen am Fels zu schaffen machen – und erst noch ohne Helm gegen Steinschlag. Von Hermann Hesse gibt es nicht nur Nacktfotos, sondern auch Romane und Gedichte („Seltsam, im Nebel zu wandern“). Der damit eingeleitete Themenwechsel von der Fleischeslust zur Lyrik ist herb, muss aber sein. Wer auf Kunst und andere schöne Gewohnheiten hält, erwirbt alle Jahre wieder einen Literaturkalender. Aber welchen? Hier vier bewährte Burschen zur Auswahl.