Stuttgart Jubel für Stuttgarter "Arsen und Spitzenhäubchen"

Jan Bosse gelingt anspielungsreiche Inszenierung von Joseph Kesselrings legendärer Komödie

Sie tun nichts Böses, wollen nur spielen. Allerhöchstens Gevatter Tod mit einem Gläschen vergiftetem Holunderwein ein wenig auf die Sprünge helfen, wenn dieser betagte Herren zu lange aufs Sterben warten lässt. Dass diese etwa skurrile Auffassung von Barmherzigkeit der beiden Tantchen Abby (Rahel Ohm) und Martha Brewster (Marietta Meguid) deren Neffen Mortimer fast in den Wahnsinn treibt, ist seit der gefeierten Uraufführung von Joseph Kesselrings Komödie „Arsen und Spitzenhäubchen“ 1941 in New York, spätestens aber seit dem Spielfilm von 1944 mit Cary Grant hinreichend bekannt.

Regisseur Jan Bosse wagt sich für das Stuttgarter Schauspiel dennoch an diesen Stoff. Und wird zum Abschluss der Saison im Schauspielhaus bei der Premiere am Samstag dafür mit tosendem Beifall belohnt. Zu Recht. Gelingt es Bosse doch, nicht nur durch ein von zwei Treppen und Schwingtüren beherrschtes Bühnenbild (Moritz Müller) mit dem Riesenexemplar einer grünblättrigen Monstera auf dem Absatz und in die Zeit passenden Kostümen (Kathrin Plath) die Nostalgie von einst ins Heute zu retten. Auch spitzen Bosse und Dramaturgin Katrin Spira den sprühenden Witz der Krimigroteske über zwei Stunden ohne Pause gekonnt zu: mit Situationskomik, Anspielungen auf die politische Lage in den USA und Europa und auf die Landeshauptstadt mit ihrem im nächsten Jahr anstehenden Wechsel der Theater-Intendanz.

Die Figur des Teddy, der sich für den amerikanischen Präsidenten hält, bietet eine Steilvorlage, die Sebastian Röhrle über die Stufen polternd, mit „Attacke“-Rufen, Trompetengeplärr an den unpassendsten Stellen und Aussagen wie „Keine Proklamation ohne das Parlament“ ausfüllt. Zwar wünscht man sich ihn durchgängiger dynamisch, was Bosse verhindert, indem er ihn in ein Teddykostüm steckt. Doch dreht das Ensemble, für das der Regisseur ein glückliches Händchen bei der Besetzung beweist, umso mehr auf. Allen voran Manolo Bertling, der den in Liebe zur Verlobten Elaine verzückten Theaterkritiker Mortimer gibt und sich ob der Morde aus reiner Nächstenliebe kontinuierlich zu einer mit sprechender Mimik und großen Gesten unterstützten Hysterie steigert, die laute Begeisterungsrufe auslöst. Lea Ruckpaul ist in dieser schwarzhumorigen Posse eine bezaubernde, von Spiellaune durchleuchtete Elaine.

Zu leiser Musik (Arno Kraehahn), die im Hintergrund die heile Welt vorgaukelt, und einer Lichtregie (Felix Dreyer), die die Marotten punktgenau beleuchtet, treibt Bosse die skurrile Verdrehung üblicher Handlungsmuster auf die Spitze: das Abwegige wird normal und das Alltägliche absurd, Theater und Realität verschwimmen.

