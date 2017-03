Jubel, Trauer, Einsamkeit

Die Südwestdeutsche Philharmonie zeigte unter der Leitung von Markus Huber zwei unterschiedliche Seiten von Dimitri Schostakowitsch. Und auch von sich selbst

Ist das jetzt ein Jubelschluss oder einer, der in nur vermeintlichem Überschwang alles kurz und klein haut? Tatsächlich prügelt die Pauke in Dimitri Schostakowitschs fünfter Symphonie am Ende taktelang ein a-d-a-d, während sich die Streicher wie im Krampf am a festhalten. Triumphale Schlüsse tragen zwar gerne dick auf, aber hier hat der Komponist an der Apotheosen-Schraube doch auffällig stark gedreht, so dass die Wirkung zu kippen droht.

Wer diese Sinfonie aufführt, weiß um deren Doppeldeutigkeit und muss irgendwie damit umgehen. Dirigent Markus Huber, der die Symphonie mit der Südwestdeutschen Philharmonie zum beeindruckenden Schlusspunkt eines ansonsten durchwachsenen Konzertabends machte, entschied sich für die brachiale Version. Brutalität und Lautstärke dominieren am Schluss – und das ist in diesem Punkt durchaus angemessen.

Schostakowitsch schrieb die Symphonie 1937 als Reaktion auf einen von der Partei lancierten vernichtenden Artikel. Sie sei, so Schostakowitsch, "die Antwort eines sowjetischen Künstlers auf eine berechtigte Kritik". Ein Wunder, dass die Partei ihm das abnahm. Schon die Todestonart d-Moll setzt ein ganz anderes Zeichen. Und über den Jubelschluss soll Schostakowitsch später gesagt haben, er sei "unter Drohungen erzwungen". Genauso lässt Huber ihn auch erklingen. Und auch im Scherzo, das stellenweise frappierend an Mahler erinnert, betont er das Deftige.

Genau hier finden Dirigent und Orchester erst so richtig zu sich und zueinander. Und es bleibt nicht allein bei der grellen Groteske. Man hört deutlich, welche Aufmerksamkeit der Dirigent in der Probenarbeit diesem Satz, der Arbeit an einzelnen Phrasierungen in den Holzbläsern, aber auch dem wunderbar luziden Trio geschenkt haben muss. Daran schließt sich dann ganz organisch der langsame dritte Satz an. Er ist mit seiner Länge der vielleicht schwierigste Satz. Unendliche Trauer und Einsamkeit spricht aus ihm. Markus Huber gibt dem den nötigen Raum, nimmt die Lautstärke teilweise so stark zurück, dass man kaum noch zu atmen wagt, bis der Satz gleichsam verklingt. All das Leid, das Schostakowitsch durchlebt haben muss, es wird hier auf erschütternde Weise erlebbar.

Michail Glinkas Ouvertüre zu "Ruslan und Ludmilla", mit der das Abo-Konzert schwungvoll eröffnete, bildet hierzu einen denkbar großen Gegensatz. Aber auch Schostakowitschs 1. Cellokonzert zeigt den Komponisten von einer noch einmal ganz anderen Seite. Als Schostakowitsch das Stück schrieb, war Stalin bereits tot. Das Stück, das 1959 von Mstislaw Rostropowitsch uraufgeführt wurde, gilt gemeinhin als Befreiungsschlag gegen die sowjetische Ästhetik. Und tatsächlich – mag man sich in der 5. Sinfonie noch an Mahler erinnert fühlen, ist es jetzt eher die klassische Moderne, etwa Hindemiths neusachliche Motorik, an die Schostakowitsch anzuknüpfen scheint. Schließlich stellt sich der Aufbruch in die Moderne im Sowjetsystem nicht so sehr als Schwebezustand zwischen zwei Epochen dar, sondern als Gratwanderung zwischen künstlerischem Wollen und politischem Gehorsam.

Dennoch bleibt auch in diesem Werk etwas Düsteres zurück. Es schlägt sich in eben den motorischen Außensätzen nieder, in denen ein Getriebener am Werk gewesen zu sein scheint. Dem Cello gönnt Schostakowitsch kaum je eine Atempause, aber auch das Orchester ist hier gefordert. Im konkreten Fall wohl auch etwas überfordert – jedenfalls scheint es, als würden Dirigent und Orchester in diesem Moment die Verantwortung komplett an den Solisten Julian Steckel abgeben. Der erkämpft sich diesen Achttausender (wie er das Stück im SÜDKURIER-Interview bezeichnet hatte) souverän und mit einer stupenden Technik. Beeindruckend an Julian Steckels Interpretation ist nicht zuletzt der Stimmungswechsel zum Mittelsatz hin, das Umschwenken vom raubeinigen Unwirsch des ersten zu jener seelenvollen Kantilene des zweiten Satzes. Vor allem aber in der ausgedehnten Kadenz ist er ganz bei sich, scheint alles um sich herum zu vergessen und mit der Musik völlig eins zu werden.

