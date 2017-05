Konstanz John Cage lässt herzlich grüßen

Sylvie Courvoisier zeigte im Konstanzer Kulturzentrum, wie kreativ neuer Kammermusik-Jazz sein kann

Ist das Jazz? Oder Neue Musik? Oder frei improvisierte Musik? Vielleicht trifft es der sperrige Begriff „Neuer Kammermusik-Jazz“ am besten. Sylvie Courvoisier und ihr Trio zeigten vor leider nur einer handvoll Zuhörern im Wolkensteinsaal des Konstanzer Kulturzentrums, wie kreativ neue Jazz-Strömungen klingen können. Denn die 49-jährige Pianistin mit Schweizer Wurzeln, die seit fast 20 Jahren in New York lebt, schreibt ihre Stücke selbst – immer auf der Suche nach neuen Klängen. Deshalb genügt ihr die Tastatur des Flügels nicht: Sie zupft die Saiten im Flügel-Inneren, legt rollende Metallkugeln hinein oder Stäbe auf und Papier zwischen die Saiten – John Cage mit seinen Stücken für präpariertes Klavier lässt grüßen.

Doch für die Pianistin bleiben die neuen Klangwelten nicht Selbstzweck. Sie kombiniert sie mit wilden Akkord-Mustern, mit jagenden chromatischen Glissandi durch die Klaviatur und besänftigt immer wieder mit Melodieschnipseln oder verhaltenen Tonfolgen. Überraschende Zieltöne, plötzliche Stopps, wüstes Tastatur-Hämmern und die schaurigen Klänge, die im Inneren des Flügels entstehen, entfalten sich über dem sicheren Rhythmus-Muster des ausgezeichneten Drummers Julian Sartorius und zu den ergänzenden Linien vom Kontrabassisten Drew Gress, etwa im spannungsreichen „Eclats“.

Auch der Schlagzeuger ist nicht müde, Neues zu probieren: Metallscheiben lässt er auf den Becken rotieren oder reibt mit der Stick-Spitze darauf. Aber er kann auch ganz zart mit den Besen wischen und lässt dem perkussiv behandelten Piano die Führung wie in „Double Windsor“, wo der Bassist auch mal zum Bogen greift. Das Gerüst der Songs scheint festgelegt, aber Freiheiten bleiben für alle Mitspieler und nur ein Kopfnicken deutet an, wer einsetzen soll.

Ihrem Dad, der eine Swing- und Dixie-Band hatte, widmet Sylvie Courvoisier einen Song. Auf wummerndem Herzschlag-Rhythmus der Drums, den der Bass kleinteilig umspielt, baut sich eine Art Melodie auf, die schräge Akkorde mit schroffen Lagenwechseln immer wieder zerschmettern. Und „Flying Bees“ ist ein klangfarbiges Stück, in dem der Besen zitterndes Flügelschlagen simuliert, der Bass brummende Liegetöne beisteuert und das Piano aus vielen Linien heftige Zusammenstöße provoziert. So spannend kann also neuer Jazz sein!