Musik Je digitaler unser Leben...

Noch nie wurde die Generationenkluft in der Neuen Musik so deutlich wie jetzt beim Eclat-Festival in Stuttgart

Mit weißblonder Perücke und auf dicken weißen Plateausohlen stapft Jagoda Szmytka durch ein urbanes Endzeitszenario. Dann fällt die Mauer – Startsignal für eine Generation, für Szmytkas Generation, die sich die Millennials nennt. Der Mauerfall, die politisch aufgeladenen Achtzigerjahre haben sie hervorgebracht. Doch Politik war gestern. Heute ist Casting, Contest, Selbstdarstellung und die Verlagerung des Lebens ins Virtuelle.

Genau darum geht es in Szmytkas "DIY or DIE", einem bunten musiktheatralischen Abend zu Beginn des Eclat-Festivals in Stuttgart: Um virtuelle Realität und reale Virtualität und eine Generation, die verzweifelt versucht, sich darin neu zu erfinden. DIY steht für Do It Yourself. Und die Freiheit dabei ist so grenzenlos wie die Orientierungslosigkeit und die Langeweile, die sie erzeugt. Mittendrin die ninahagenhaft schrille Jagoda Szmytka – als Komponistin, Moderatorin, Performerin, Sängerin und Aufsagerin von Sätzen wie "I'm so tired of freedom" oder "Je digitaler unser Leben, desto analoger unsere Träume". Die musikalische Nährlösung kommt ebenfalls aus der digitalen Welt – aus Computerspielen und Laptops – mit der auch das Ensemble manufaktur für aktuelle musik vernetzt ist.

Dass das Ganze seltsam banal wirkt, hat auch damit zu tun, dass es Szmytka offenbar nicht um irgendeine Art von ästhetischer Beweisführung geht. Sie baut Techniken aus Werbung, Unterhaltung und Kommerz zusammen, bewertet sie aber nicht. Sie zelebriert die Oberflächlichkeit, weil die virtuelle Bilderwelt nun mal oberflächlich ist, und sie präsentiert sich darin selbst, weil die Selbstdarstellung an der Grenze zum Exhibitionismus dazu gehört. Aber weil man nie genau weiß, wie sie zu all dem steht, wie bewusst sie Banalität als Mittel einsetzt und ob ein kritisches Hinterfragen überhaupt erwünscht ist, bleibt eine Irritation zurück – die einen letztlich durch den Abend trägt.

Das gelingt Brigitta Muntendorf in ihrem Musiktheater "iScreen, YouScream!" nicht, auch wenn sie das künstlerisch anspruchsvollere Handwerkszeug mitbringt. Auch in diesem Stück bespiegelt sich die Generation der Digital Natives selbst. Es geht um das Konstrukt virtueller Gemeinschaft und wiederum um die Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken. Dass die vordergründig lebhafte Kommunikation aber mit der Isolation des Einzelnen erkauft ist, dass uns die schöne neue digitale Welt im Grunde einsam macht – diese Botschaft hat man nach bereits zehn der insgesamt siebzig langen Minuten begriffen.

Schon das Bühnenbild (Vincent Mesnaritsch) macht sie sinnfällig: In zehn großen schwarzen Boxen agieren die Musiker des Ensemble Garage – jeder für sich und für das Publikum unsichtbar. Was in den Boxen passiert, wird erst über Live-Video sichtbar. Dann blicken wir ins Private, sehen den Dirigenten in seiner Küche und den Klarinettisten im Bademantel. Musiker spielen nicht bloß Instrumente, sondern auch Rollen und inszenieren sich fürs Video. Anders als Szmytka setzt sich Muntendorf immer wieder ironisierend in Distanz zum Thema. Doch der Witz bleibt zu spärlich, um die Spannung in einem Stück zu halten, dessen Zielrichtung ohnehin schnell klar ist.

Das Eclat-Festival hat in diesem Jahr außergewöhnlich viele Komponistinnen auf das Programm gesetzt – und damit indirekt die Frage aufgeworfen, ob Frauen anders komponieren als Männer. Doch schon nach kurzer Zeit zeigte sich, dass die Grenzen nicht zwischen den Geschlechtern, sondern zwischen den Generationen verlaufen. Man mag sie Digital Natives, Generation Y oder die Millennials nennen – sie haben die zeitgenössische Musik stark verändert.

Die Elektronik spielte zwar von je her eine zentrale Rolle in der Neuen Musik – meist aber als komplexe Kunst, die ein spezielles Studium erforderte. Jetzt halten auch Smartphone und Youtube-Ästhetik Einzug in die Kunst. Die Musik wird transmedial, die Oberflächenreize nehmen zu, während die Konzentration auf das pure musikalische Material – einst zentrales Anliegen Neuer Musik – in den Hintergrund rückt. Und doch wartet man noch immer auf die wirkliche Innovation. Bezeichnenderweise hat Jagoda Szmytka ihren Abend altmodisch als Vaudeville bezeichnet – und auch Muntendorf kommt formal nicht über eine Nummernrevue hinaus.

Wie immer man zu den Veränderungen steht – schon eine Geräusch-Performance wie die von Hanna Hartmann wirkt dagegen auf allerdings durch und durch sympathische Art altmodisch, weil sie ihre Klänge noch analog erzeugt, etwa indem sie Nudelnester vor einem Mikrophon zerdrückt. Und ein Chorstück wie "Entschwindungen" (SWR Vokalensemble) des 1939 geborenen Nicolaus A. Huber, der sich darin auf Texte von Goethe, Hölderlin, Neruda und Enzensberger bezieht, scheint plötzlich wie aus der Zeit gefallen. Ähnlich staunt man fast schon darüber, dass sich zeitgenössische Komponisten wie Brice Pauset oder Mark Barden noch immer mit Klavieretüden beschäftigen (Nicolas Hodges) oder Alberto Posadas mit Schumann (Florian Hölscher). Und Fabien Lévy hat mit "Nun hab ich nichts mehr" ein zartgliedriges Lausch- und Hörstück für Sopran (Susanne Leitz-Lorey) und Ensemble geschrieben (ensemble ascolta).

Aber auch die Generationengrenzen sind glücklicherweise durchlässig. So nutzt die 1981 geborene Birke J. Bertelsmeier in "Tic" für Bass (Andreas Fischer) und Ensemble (ascolta) ebenfalls traditionelle instrumentale Mittel für die Beschäftigung mit dem Tod. Und Klaus Ospalds "Más raíz, menos craitura" zeigt, wie fruchtbar der Umgang mit großem Orchester sein kann (SWR Symphonieorchester, Leitung: Peter Rundel), wenn man dessen Potential auszuschöpfen weiß. Noch einen Schritt weiter zurück in die Vergangenheit geht Johannes Schöllhorn, der mit "va d'après Massenet" das Melodram und die flirrende Klangwelt des Fin de Siècle wiederbelebt (Sopran: Sarah Maria Sun).

Ein nostalgischer Rückblick auf vergangene Musikwelten. Offenbar gehört auch dies zu den analogen Träumen, die das digitale Leben erzeugt.