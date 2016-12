Jacques Offenbachs "Orpheus in der Unterwelt" in Stuttgart

Schauspielchef Armin Petras verschenkt am Opernhaus das komische Potential der Operette

Von wegen große Liebe. Orpheus und Eurydike waren gar nicht das Traumpaar, von dem die Mythologie erzählt, sondern ziemlich verkrachte Ehepartner. Er ein mittelmäßiger Komponist, sie gequält und gelangweilt von seinen ewigen Geigenkonzerten. Schon längst gehen beide ihrer eigenen Liebeswege. Und natürlich würde Orpheus nie auf die Idee kommen, der plötzlich tödlich verunglückten Eurydike in die Unterwelt nachzusteigen, um sie wieder zurückzuholen. Das ist bloß mythologische Verlautbarung. In Wahrheit hat die öffentliche Meinung – sprich: die Klatschpresse – eingegriffen, Orpheus ins Gewissen geredet und ihm klargemacht, dass er, um als Künstler und liebendes Vorbild ewigen Ruhm zu erlangen, sich schon ein wenig für seine Eurydike engagieren muss.

So jedenfalls erzählt Jaques Offenbach die Geschichte von Orpheus und Eurydike. Sein 1858 in Paris uraufgeführtes Stück „Orpheus in der Unterwelt“ gilt heute als Initialwerk der Operette. Sie persifliert aber nicht nur den hehren und in der Operngeschichte immer wieder aufgegriffenen Orpheus-Stoff aufs Komischste, sondern ist zugleich eine satirische Gesellschaftsstudie über das Paris des mittleren 19. Jahrhunderts. So sieht es auch der Regisseur Armin Petras, Schauspielchef am Stuttgarter Theater, der nun erstmals am benachbarten Opernhaus Regie führte. Theoretisch zumindest. Denn was Petras auf der zurückhaltenden Bühne von Susanne Schuboth zeigt, ist ein kreuzbraves Operchen, nicht gesellschaftskritisch und höchstens ansatzweise komisch.

Zunächst wundert man sich über vergebene Pointen in einer zwar musikalisch tadellosen, aber ebenfalls recht glatten Darbietung mit Sylvain Cambreling am Pult des Staatsorchesters Stuttgart. Dann aber, als die Langeweile einsetzt, fragt man sich, ob der Schauspielregisseur womöglich mit der Oper als solcher fremdelt. Weiß er vielleicht einfach nicht, wie man Opernsänger anleitet, die sicherlich nicht so toll schauspielern wie die Profis vom Sprechtheater, denen man aber gerade deswegen einen Kontext bauen muss, in dem sie sich profilieren können? Oder hatte Petras, der erst kürzlich bekanntgab, Stuttgart 2018 frühzeitig zu verlassen, einfach keine Lust, sich auf das Stück einzulassen? Denn es ist ja keineswegs so, dass beispielsweise mit einer Josefin Feiler als Eurydike schauspielerisch gesehen Hopfen und Malz verloren wären. Doch während Petras eingangs in einem übrigens gelungenen Schwarzweiß-Video (Rebecca Riedel) Eurydikes Vorgeschichte als Fabrikarbeiterin an der Nähmaschine zeigt, treibt er seiner Bühnen-Eurydike jeglichen Funken Proletariat aus. So bürgerlich gesittet wirkt sie als Frau des Orpheus in ihrem dazu passenden Blumenkleid (Kostüme: Dinah Ehm), dass schon an dieser Stelle jede Möglichkeit, aus der Fallhöhe Komik zu ziehen, verschenkt ist. Da bleibt dann auch Josefin Feiler nicht viel anderes übrig, als ihre Sopranpartie einfach nur in aller Perfektion in Szene zu setzen.

Ähnlich unterbelichtet bleibt die Figur des Orpheus (Daniel Kluge), selbst wenn dieser sein neuestes Violinkonzert als Folterwerkzeug gegen Eurydike einsetzt. Etwas Bewegung kommt vor allem dort in das Stück, wo die beiden Schauspieler Max Simonischeck als Mars/Bacchus und André Jung als Styx ihre Auftritte haben. Und seltsamerweise hat Petras diesen beiden Figuren auch äußerlich ein prägnantes Profil gegeben. Vor allem wenn Simonischeck als abgerissener Drogenjunkie durch die Szene fällt, bekommt die Rolle des Bacchus einen eigenen Dreh.

Im letzten Teil dann gewinnt der Abend etwas an Tempo. Dann dreht die Unterwelt auf und feiert. Skelette tanzen Can-Can, Michael Ebbecke als Jupiter im Fliegenkostüm tanzt Menuett und auch der Staatsopernchor (Leitung: Christoph Heil) zeigt sich in Bestform. Das macht Spaß. Und dann kann man auch verstehen, warum Eurydike keine Lust hat, sich von Orpheus aus der Unterwelt zurückholen zu lassen. Retten lässt sich der zweidreiviertel Stunden lange Abend damit allerdings nicht mehr. Am Schluss verschafft sich das Publikum, das ungewöhnlich wenig zu lachen hatte, wenigstens in einem kräftigen Buhkonzert für die Regie Luft.

Zum Inhalt

Die Ehe von Orpheus und Eurydike steht vor dem Aus. Eurydike bandelt mit dem Schäfer Aristeus an, der sich allerdings als Pluto entpuppt und Eurydike mit in der Unterwelt nimmt. Aber auch dort langweilt sie sich bald – bis Zeus sich ihr in Gestalt einer Fliege nähert. Doch auch dieses neue Liebesglück hält nicht lange an, weil Orpheus sich auf Geheiß der öffentlichen Meinung in die Unterwelt begibt, um Eurydike zurückzuholen und so seinen eigenen Ruf zu sanieren. (esd)