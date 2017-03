Radolfzell Irgendwo zwischen Himmel und Erde

Werkstattgespräch: Für den Pianisten und Radolfzeller Münsterkantor Andreas Jetter sind Orgel und Klavier zwei fundamental verschiedene Instrumente

Höllstraße ist eine seltsame Adresse für einen Kirchenmusiker. Ja, sagt Andreas Jetter, während er die Tür zu seinem Proberaum aufschließt, er sei auch schon häufiger darauf angesprochen worden. Etwa mit der scherzhaften Frage, ob man sich nun Sorgen machen müsse um sein Seelenheil. Nein, muss man natürlich nicht. Der Radolfzeller Münsterkantor ist ohnehin kein klassischer Kirchenmusiker. Zu wichtig sind ihm auch seine weltlichen Jobs. Zum Beispiel als Leiter des Bodenseemadrigalchors. Oder als Konzertpianist der Südwestdeutschen Philharmonie. Doch dazu später.

Jetters Proberaum wird von einem mächtigen Flügel dominiert. Ein Schiedmayer mit Geschichte. Jahrzehntelang stand er im Festsaal der Universität Tübingen und kam dann über Umwege zu dem damals erst 16-jährigen Andreas Jetter. Der hatte da schon die Rachmaninow-Klavierkonzerte rauf und runter gespielt und mit 17 Jahren alle auf CD aufgenommen – als jüngster Pianist, wie er nicht ohne Stolz erzählt. Heute ist er 39 Jahre alt. Sein Schiedmeyer hat ihn über all die Jahre begleitet, so dass er ihn gar nicht mehr hergeben will – obwohl „ein perfekter Steinway für Rachmaninow das Nonplusultra ist“, wie er selbst sagt. Viele Leute hätten ihn auch schon gefragt, wann er sich endlich einen Steinway kaufe. Zwischenzeitig hatte er sich das auch überlegt. „Doch mittlerweile will ich eigentlich keinen anderen Flügel mehr. Wenn man ein Instrument so lange Zeit hat, wird man selber ein bisschen wie das Instrument, und das Instrument wird ein bisschen wie der Pianist. Der Flügel hat von mir gelernt und ich von ihm.“

Andreas Jetter war ein Wunderkind. Geboren im schwäbischen Ebingen bei Albstadt, wuchs er in Balingen und Überlingen auf. Als kleiner Junge hatte er eigentlich Geige lernen wollen. Doch dann entdeckte er bei den Nachbarn in der Garage schräg gegenüber einen Flügel – ein Erbstück, von dem sie nicht recht wussten, was sie damit tun sollten. Den eroberte sich der Junge noch im Vorschulalter, schlich sich immer in die Garage und war nicht mehr von dort wegzukriegen. Stücke wie Beethovens Mondscheinsonate brachte er sich dort selbst bei – nur nach Gehör. Natürlich blieb sein Talent nicht unentdeckt. Schnell bekam er gute Lehrer, die ihn förderten, schnell hatte er sich ein großes Repertoire erarbeitet, noch lange bevor er darüber nachdachte, Klavier zu studieren.

Und dann war da noch die Liebe zur Orgel. Auch sie zeigte sich früh. Während andere Kinder im Kindergarten aus Bauklötzchen Türme oder Autos bauen, baute der kleine Andreas Orgeln. Die Faszination für das mächtige Instrument mit seinen vielen Klängen weckte eine Freundin der Mutter, die Organistin auf einem Dorf war und ihn mitnahm auf die Empore. „Das Ziehen von Registern und dass man der Technik solche Klänge entlocken kann, hat mich derart fasziniert, dass es mich nicht mehr losgelassen hat.“ Noch während seiner Schulzeit begann er in Esslingen als Begabtenstudent Schulmusik zu studieren. Aber erst nach seinem Klavierstudium am Rachmaninov-Institut im russischen Tambov und am Moskauer Tschaikowski-Konservatorium hat er den Kirchenmusikabschluss nachgeholt.

Klavier und Orgel – auf den ersten Blick scheinen das zwei ähnliche Instrumente zu sein. Auf den zweiten Blick allerdings könnten sie kaum unterschiedlicher sein. Eine Orgel steht in der Kirche – und ein Flügel im Konzertsaal. Ein Riesenunterschied, findet Jetter. Denn der Kirchenraum spielt mit. Er prägt das Orgelerlebnis. „Eine gotische Kathedrale, wo schon die Konstruktion ein Mysterium ist, hat natürlich ihre spezielle Akustik. Es gab ja schon Bestrebungen, die Orgel aus der Kirche und damit aus dem sakralen Raum zu befreien. Das kann ich überhaupt nicht verstehen.“ Für ihn gehört die Orgel unabdingbar zum Kirchenraum.

Wenn man Jetter zuhört, kann man tatsächlich verstehen, warum er Diskussionen beispielsweise über die Akustik der Elbphilharmonie für eingermaßen irrelevant hält. „Im Konzert geht es um den Dialog zwischen Musikern und Publikum. Da ist nichts mehr dazwischen, der Kontakt ist viel direkter. In der Kirche hingegen sitzt ganz weit weg ein Musiker, den man gar nicht sieht. Dann ist da ein Riesenraum und darin ein kleiner Haufen Leute. Und die Musik hängt irgendwo zwischen Himmel und Erde“.

Irgendwo zwischen Himmel und Erde, zwischen Kirchen- und Konzertmusik spielt sich auch Jetters Leben als Berufsmusiker ab. An der Kathedrale von Chur ist er mit einer halben Stelle als Dommusikdirektor verpflichtet, seit 2013 bekleidet er zudem das Amt des Münsterkantors in Radolfzell. Hier gestaltet er die Gottesdienste auf der Orgel und leitet den Münsterchor. Hier möchte er nun auch „eine Münstermusik aufbauen, nach dem Vorbild der anderen Münster am See“. Das heißt einen Apparat entwickeln, der aus Kinderkantorei, Jugendkantorei, Münsterchor und Vokalensemble besteht. Das gab es so bislang noch nicht.

Wo Jetter darüber hinaus noch die Zeit und die Energie hernimmt, immer wieder als Pianist und auch als Organist zu konzertieren, ist schwer zu sagen. Seiner eigenen Einschätzung nach schöpft er da vor allem aus seiner Jugendzeit und der Zeit in Russland, wo er sich einen großen Teil des Repertoires erarbeitet und bereits viel konzertiert hat. Schon damals ist er häufig auch als Solist eingesprungen. „Mich konnte man nachts um drei wecken und sagen, spiele mal Rachmaninows Drittes – für mich kein Problem.“

Das heißt allerdings nicht, dass Jetter beispielsweise für die Konzerte mit der Südwestdeutschen Philharmonie nicht mehr üben müsste. „Ganz so einfach ist es auch nicht. Für so etwas wie die Paganini-Rhapsodie von Rachmaninow, die ich jetzt in den Abo-Konzerten spiele, muss ich mir die Zeit gut einteilen. In solchen Fällen setze ich mich drei Monate vor dem Konzert täglich ans Klavier zum üben. Nach etwa zwei Wochen ist alles wieder reaktiviert und ich kann darauf aufbauen und daran feilen.“

Wie hält man eine solche Doppelbelastung als Kirchenmusiker und freiberuflicher Konzertpianist überhaupt aus? Für Andreas Jetter ermöglicht das eine erst das andere. „Ich hab die Licht- und Schattenseiten eines Pianistenlebens kennengelernt“, sagt Jetter. Eine zeitlang war er als Pianist bei einem Management verpflichtet. „Dieser Druck, wirklich immer ganz oben an der Spitze zu bleiben, die eiserne Disziplin, die dazu gehört, und das ständige Touren um die ganze Welt, das hat auch Konsequenzen für den menschlichen Bereich. Eine Familie beispielsweise ist dann nicht ohne weiteres möglich.“

Auch darin also bilden Klavier und Orgel ein Gegensatzpaar: Der Konzertpianist ist ständig auf Achse, der Organist und Münsterkantor aber bleibt am Standort seiner Kirche. Und genau das wollte Jetter: „Ich wollte an den Bodensee zurück, weil das hier meine Heimat ist.“ Seine Frau, eine Opernsängerin, kommt ebenfalls aus Überlingen. Mit ihr zusammen hat er die Kinder- und Jugendkantorei gegründet. Auch sie nutzt den Proberaum mit dem alten Schiedmeyer-Flügel, um Gesangsunterricht zu geben. Und so ermöglicht gerade die Zweigleisigkeit Andreas Jetter, das miteinander zu verbinden, was ihm das Wertvollste ist. Ein Musikerleben zwischen Himmel und Erde. Und wenn ihm das eine die Kraft fürs andere spendet, kann das auch für das Seelenheil nicht verkehrt sein.

Konzerte mit Andreas Jetter

In den kommenden Abokonzerten mit der Südwestdeutschen Philharmonie spielt Andreas Jetter Sergeij Rachmaninovs Rhapsodie über eine Thema von Paganini. Weiterhin erklingen Nikolai Rimski-Korsakovs "Capriccio Espagnol" sowie Béla Bartóks Konzert für Orchester. Die Leitung hat Ari Rasilainen. Die Termine: Mittwoch, 5. und Freitag, 7. April, jweils 20 Uhr im Konstanzer Konzil; Sonntag, 9. April, 18 Uhr, Konstanzer Konzil; Donnerstag, 6. April, 20 Uhr, Milchwerk Radolfzell. Karten: www.philharmonie-konstanz.de

An Ostermontag, 17. April, 9.15 Uhr, sind Münsterchor und Kammerorchester Radolfzell im Münster mit Mozarts "Spatzenmesse" im Gottesdienst zu hören.

Mit dem Bodenseemadrigalchor plant Jetter für Frühjahr 2019 ein Projekt mit dem selten aufgeführten Oratorium "Quo Vadis" von Felix Nowowiejski. Hierzu sucht er noch Sänger. Probeort ist in Stockach.

Homepage: www.andreas-jetter.com