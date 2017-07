Bregenz Insektendämmerung

Die Bregenzer Festspiele brechen Wagners „Ring“ auf 90 Minuten herunter. Die eigentliche Attraktion ist das Puppenspiel von Hotel Modern

Den Inhalt von Richard Wagners "Ring des Nibelungen" aus dem Stand nachzuerzählen, dürfte selbst Fans ins Straucheln bringen. Und doch lässt sich mit einem Satz zusammenfassen, worum es in dem Opern-Vierteiler geht: um Macht, Fortpflanzung und Tod. Also um die wesentlichen Dinge des Lebens. So grundlegend sind die Urgewalten der Natur, die hier verhandelt werden, dass sie nicht nur die Menschheit bestimmen, sondern auch das Tierreich. Weswegen es nur folgerichtig ist, Wagners "Ring" einmal in die Welt der Insekten zu verlegen, wie es jetzt das niederländische Theaterkollektiv Hotel Modern bei den Bregenzer Festspielen getan hat.

Auch hier gibt es schließlich Zwerge und Riesen, Helden und Fieslinge, Machtkämpfe und ein fortwährendes gegenseitiges Abschlachten. Und das Gerangel um einen goldenen Ring, den ein schwarzer Käfer namens Alberich im Wasser findet, der ihm dann von einer großen Spinne namens Wotan abgenommen wird, von einer Horde Ameisen verschleppt und schließlich von einem goldenen Käfer namens Siegfried wieder errungen wird, ist im Beuteschema der Insektenwelt ja durchaus ebenfalls denkbar.

Also auf zur Insektendämmerung. Zumal das Hotel Modern und das Niederländische Bläserensemble eine Fassung in 90 Minuten versprechen – und dabei auch noch ganz ohne Gesang auskommen. Wer also Wagners Musik irgendwie mag, nicht aber die Schwerathletik des Wagnergesangs, der war an diesem Abend auf der Bregenzer Werkstattbühne richtig.

Die eigentliche Attraktion allerdings war nicht Wagner, sondern die Arbeitsweise des Hotel Modern. Die Insekten nämlich sind winzige Stabpuppen. Sie werden von den Spielern des Hotel Modern auf offener Bühne in den bereit stehenden Terrarien bewegt. Darin befinden sich ganz Miniaturwelten aus Wiesen und Sümpfen, Wäldern und Wüsten, mondbeschienen oder im Sonnenlicht. Damit die Zuschauer das kleinteilige Puppenspiel überhaupt verfolgen können, wird es per Live-Video auf eine Leinwand übertragen.

Der Effekt ist in etwa der eines Kinoabends mit Live-Musik, nur dass man auch der Bildentstehung live zuschauen kann. Und in Zeiten des Überangebots an computergenerierten Filmeffekten sind die handgemachten Bilder des Hotel Modern Wohltat und Faszinosum gleichermaßen. Wo auf der Leinwand eine Ameise durch ihren Bau krabbelt, steht in echt ein selbstgebasteltes Modell aus zurechtgeschnittenem Karton auf dem Boden, das mit erdähnlicher Farbe ausgemalt ist. Kleine Tischlämpchen sorgen für die Beleuchtung. Und wo aus einem Vulkan Rauch aufsteigt, zieht einer der Spieler an einem watteartigen Band. Das hat was von Augsburger Puppenkiste für Erwachsene – und das Publikum liebt es.

Wer die Hoffnung hatte, in einem Schnelldurchgang mit Wagners "Ring" vertraut gemacht zu werden, musste sich allerdings enttäuscht sehen. Das Hotel Modern hat die Handlung nicht einfach nur stark gerafft, sondern schweift auch gerne davon ab, um sich in der Insektenwelt zu verlieren. So schauen wir zu, wie sich die Tierchen bekämpfen, wie Larven auf einer Raupe ihr Wirtstier verschlingen oder eine Ameise Eier legt. Das folgt manchmal mehr der Logik von Brehms Tierleben als der Dramaturgie eines Opern- oder Theaterabends. Umso mehr freut man sich, wenn zum goldenen Käfer, der sich stolz auf einem Stein erhebt, das Siegfried-Motiv erklingt.

Das niederländische Bläserensemble (mit Kontrabass und Schlagwerk) beweist an diesem Abend, dass Wagner auch in kleiner Besetzung noch seine Wirkung zeigt. Von Mystik ist zwar keine Spur mehr, dafür umso mehr von Transparenz. Aber die funktioniert hier auch sehr gut.