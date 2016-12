Kunst In Ludwigshafen wird die Pop Art ins richtige Licht gerückt

Das Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum zeigt in der Ausstellung „Pop Up!“ Künstler der Pop Art. Andy Warhol ist ebenso vertreten wie Roy Lichtenstein und Gerhard Richter. Zu sehen gibt es die nackten Beatles und eine berühmte Banane

Woher die Banane kommt – das wollte man doch schon immer wissen. Die aktuelle Ausstellung im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen bringt die Erleuchtung. Natürlich ist bekannt, dass Andy Warhol auch Platten-Cover gestaltet hat – unter anderem eins für The Velvet Underground. Im Wilhelm-Hack-Museum ist jetzt ein Cover der US-amerikanischen Band ausgestellt. Beim ersten Blick ist klar: Das muss die Vorlage für das Bananen-Sprühbild sein, das an den Eingängen so vieler Ausstellungsstätten nicht nur in deutschen Städten prangt. Thomas Baumgärtel heißt der Künstler, der als „Bananen-Sprayer“ das Warholsche Frischobst in einer leicht reduzierten Version an den Mauern von bis heute rund 4000 Kunstmuseen und Galerien verewigt hat. Museumsbesuche bilden …

„Pop Up!“ heißt die Ausstellung, die mit Werken von gut drei Dutzend Repräsentanten der Pop Art die Kunstrichtung ins Licht rückt. Die Schau schöpft aus dem reichen Fundus der Sammlung Beck, die in der Pop Art einen Schwerpunkt besitzt; der Düsseldorfer Rechtsanwalt Heinz Beck vermachte sie dem Museum testamentarisch. Zu sehen sind die Pop-Art-Highlights der Sammlung, im Ganzen mehr als 110 Werke von amerikanischen, britischen und deutschen Künstlern – wie Andy Warhol und Roy Lichtenstein, Richard Hamilton und Eduardo Paolozzi, Gerhard Richter, Sigmar Polke und Wolf Vostell.

In der Abkehr von der Ausdruckskunst des Abstrakten Expressionismus fanden die Pop-Art-Künstler zu ihrer unverwechselbaren Bildsprache. Gleichzeitig änderten sich die Inhalte. Jetzt ging es um Alltagskultur und Massenmedien, die Glitzerwelt des Konsums oder den Kult der Prominenz. In der Feier des Konsums waren britische Künstler deutlich zurückhaltender als amerikanische. Kritisch-ironisch war in diesem Punkt die Haltung von Künstlern des Kapitalistischen Realismus wie Richter, Polke oder KP Brehme. Des Letzteren Klischee-Drucke von vergrößerten Briefmarken mit Politiker-Konterfeis wie John F. Kennedy transportierten zugleich politische Kritik.

Thematisch gliedert sich der Parcours in Ludwigshafen in sechs Abschnitte. In den beiden mit „Faces“ und „Pop-STARS“ überschriebenen darf neben Richard Bernsteins nackten Beatles natürlich Warhols Porträt-Serie von Marilyn Monroe nicht fehlen, die immer auch Fragen nach der Bedeutung von Medienbildern und dem Verhältnis von Porträt und Porträtiertem stellt. Der Mensch als Marke – auch der Pop Artist gefiel sich in der Attitüde des Popstars und vermarktete sich und seine Kunst selbst als Marke. Die Marke als industrielles Massenprodukt garnierte Mel Ramos mit verführerischen nackten Frauen: Sex sells. Der Abschnitt „Girls“ thematisiert darüber hinaus Frauenbilder und Schönheitsideale der Zeit. In Klaus Staecks Plakat- und Posterkunst wiederum treten mediale Großereignisse wie der Vietnamkrieg und die Mondlandung in den Fokus.

Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen. Bis 15. Januar 2017. Dienstag, Mittwoch und Freitag von 11 bis 18 Uhr, Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Internet: www.wilhelmhack.museum